В этом году исполняется сорок лет со дня подписания мирного договора между Египтом и Израилем. Этому предшествовал театральный приезд в Иерусалим президента Египта Анвара Садата, превративший его в глазах участников вселенских политсоборов в величайшего миротворца второй половины минувшего века.

Дэвид Робертс. Евреи покидают Египет

Незадолго до этого произошел отрыв Египта от своего дотоле главного союзника, Москвы. Придет время, и мы узнаем, сколько именно десятков миллиардов долларов потратил СССР с середины пятидесятых по середину семидесятых на эту ведущую арабскую страну. Есть распространенная версия о «высылке» советских советников Египтом в 1972 году в ответ на неготовность Москвы поставить этим союзникам самые усовершенствованные виды вооружения. На самом же деле полный разрыв с СССР произошел только после войны 1973 года, начатой Египтом и проигранной им, невзирая на титанические усилия СССР, включая непосредственное участие в боях советских солдат и офицеров.

Так или иначе, после разгрома египетской и сирийской армии в 1973 году многие арабские лидеры пришли к выводу, что они могут добиться большего в противодействии Израилю, если пойдут дипломатическим путем, а также — сделают полную ставку на американцев. Арабов толкал на это искони презиравший Израиль, но неплохо понимавший его лидеров госсекретарь Генри Киссинджер. В 1976 году его сменили вовсе враждебные Израилю Збигнев Бжезинский и президент Джимми Картер. Они умело сыграли на желании тогдашнего израильского премьера Менахема Бегина войти в историю миротворцем, чтобы Египет мог получить всё-всё-всё.

Израильские войска на дороге Суэц-Каир

Надо сказать, что Каир с Вашингтоном умело обыграли израильтян, оставив также за бортом Москву. На протяжении двадцати девяти лет на скамье оппозиции премьер-министр Израиля Менахем Бегин подвергался жестоким нападкам со стороны правящей социалистической партии. Этот самый прославленный узник ГУЛАГа хотел любой ценой показать, что он не враждебен идее мира, а сам — главный миротворец. И он согласился отдать египтянам все их территории, которые Израиль захватил в ходе Шестидневной войны 1967 года. Правда, сектор Газа египтяне забирать отказались…

Итак, Израиль отступил со всего Синайского полуострова, признал право арабов Иудеи, Самарии и Газы на автономию. Более того, Бегин согласился на ликвидацию всех еврейских поселений на полуострове взамен на его демилитаризацию. Соглашения включали в себя договоренность о культурном обмене, туризме, экономических узах. Все это шло под заголовком «нормализация».

Сорок лет спустя можно сказать, что никакой «нормализации» не видать. Египетскую армию учат, что Израиль был и остается главным врагом. Если проверим, как голосует Египет в ООН по антиизраильским резолюциям, то увидим, что всегда и во всём и вопреки всем положениям мирного соглашения и нормализации.

Современная египетская армия

Для понимания настроений в Египте стоит посетить могилу президента Насера и — президента Садата. В первом случае — это место, куда не зарастает народная тропа. Во втором — пустошь и забвение. Казалось бы, оба покойных были в равной степени коллаборационистами с нацистами. Потом оба воевали против Израиля. Насер не просто потерпел дважды сокрушительное поражение, но потерял весь Синайский полуостров. Садат же дал Израилю серьезный бой в 1973 году, хоть и проиграл войну. Но позже вернул всё, что потерял Насер. Казалось бы, народ должен чтить именно Садата. Однако его предшественник предстает героем нации, а сам он чуть ли не предателем, подписавшим соглашение о мире с сионистским врагом.

Особо можно рассказывать о египетской прессе, как правительственной, так и отдаленной от государевых опричников. Такого накала ненависти, граничащего с нацистской пропагандой, вы не найдете даже в иранской прессе. При полном отсутствии до недавнего времени объективных материалов об Израиле.

Однако если вы спросите в израильских академических и либеральных кругах, как следует рассматривать сегодня мирное соглашение от 1978 года, они вам скажут, что это едва ли не крупнейший успех. Более сорока лет между нами и Египтом не шли никакие военные действия. Соглашение выдержало испытание убийством Садата, войной в Ливане 1982 года и прочими катаклизмами. По их логике, мир с Египтом пережил и арабскую весну, и все перестрелки с Газой.

Менахем Бегин, Джимми Картер и Анвар Садат в Кэмп-Дэвиде. Заключение мирного договора 1978 года

Более того, в нашей предыдущей статье мы говорили об израильских рейдах против ИГ на Синайском полуострове по договоренности с властями Египта. А разве Израиль не помог нынешнему президенту Сиси прийти к власти, свергнув исламистов? Даже если это только слухи, то обширная помощь Израиля нынешнему президенту Египета в конгрессе США — это нескрываемый факт. Администрация Обамы тесно работала с Мурси и «Братьями-мусульманами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а вот возвращение к власти военных было тогда Вашингтону не по душе. Израильская помощь же оказалось эффективной.

Напомним также об участии Египта в блокаде сектора Газа. Эта территория граничит не только с Израилем, но и с Египтом, посему без участия Каира борьба с террористами там была бы весьма затруднительна.

Так где тут правда и где ее видимость? Дружим или не дружим?

Мы попытались показать, как дружба и вражда сочетаются, переплетаются и уживаются. Подобная же двойственность существует сегодня между Израилем и Саудовской Аравией. Она даже присутствовала в отношениях с Ираном, когда Израиль поставлял оружие Тегерану в ходе войны с Ираком, невзирая на свирепые лозунги со стороны Хомейни и его окружения. Не говоря уже о полном спокойствии на израильско-сирийской границе с 1973 года, нарушенном гражданской войной там.

Иными словами, ничего нового. Можно смело предположить, что Израиль и Египет сотрудничали бы сегодня точно так же без мирного соглашения и без ухода Израиля с Синайского полуострова. Просто потому, что Египет не в состоянии сам победить тысячу террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). О войне с Израилем там мечтают по сей день, но всерьез о ней никто не говорит.