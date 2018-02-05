Для многих туристов путешествие — это красивые места, приятные люди и только положительные эмоции. Страны третьего мира, в свою очередь, привлекают далеко не каждого путешественника. Однако это не про белорусского журналиста Леонида Пашковского, который снимает документальную программу «Хочу домой» на YouTube. Ролики о регионах Земли, которые не считаются туристическими, где часто бывает довольно страшно и опасно, но где живут такие же люди, собрали уже около 1,5 млн просмотров. За плечами Леонида — Пакистан, Иран и Индия, впереди — еще больше стран. В день старта второго сезона программы и выхода премьерной серии из Гаити корреспондент ИА REGNUM пообщался с путешественником и узнал, какую опасность несут такие поездки и какие страны разрушают все стереотипы.

Леонид Пашковский Леонид Пашковский в Гаити

Просто из любопытства. Видимо, я очень любознательный, и мне очень интересно, что происходит во всём мире. Про страны, в которые я езжу, почему-то нет никакой информации, по крайней мере, в русскоязычном пространстве. Туда никто не ездит, там не снимают трэвел-передачи. И единственный способ узнать, как там на самом деле, это поехать самому и посмотреть.

Сначала страшно не было, потому что страх, наверное, рождается из какого-то знания. А когда тебе никто об этом не рассказывал и ты нигде об этом не читал, тебе и не страшно, потому что не знаешь, чего ожидать. Страшно мне было уже после того, как я вернулся домой и стал глубже и глубже рыть всю эту тему. Когда я пообщался с местными, когда у меня в Facebook появились пакистанские новостные каналы, я понял, насколько там тяжелая, опасная и страшная ситуация. Если бы мне сейчас предложили туда поехать, я бы долго думал.

Леонид Пашковский Путешествие Леонида Пашковского в Пакистан

Леонид Пашковский Путешествие Леонида Пашковского в Пакистан

Леонид Пашковский Путешествие Леонида Пашковского в Пакистан

Но и на месте были опасные ситуации, в том же Пакистане. Я почему-то думал, что там всё прекрасно и безопасно, потому что не слышал ни про теракты, ни про что-то подобное. Я почему-то даже не удосужился почитать последние актуальные новости. На границе в Пакистане я встретил двух литовцев, нас вместе везли под конвоем двое суток через всю провинцию Белуджистан, потому что это самый опасный регион страны. Власти обязаны всех туристов сопровождать с вооруженными охранниками, пока они не выедут за границу этой провинции. Мы ехали, и это всё казалось смешным цирком. Накуренные охранники, по которым видно, что они абсолютно не профессиональные военные, а просто люди, которым дали автоматы и заплатили деньги. Всё это было весело, пока мы не приехали в гостиницу, не подключились к Wi-Fi и не наткнулись на новость, что в этот же день в этой же провинции совсем недалеко от нас боевики захватили пассажирский автобус и похитили сорок человек. Когда ты понимаешь, что это происходит у тебя под носом, становится страшно. Сразу понимаешь, что весь этот цирк с охранниками и не цирк вовсе, а вынужденная мера.

Леонид Пашковский Путешествие Леонида Пашковского в Пакистан

Леонид Пашковский Путешествие Леонида Пашковского в Пакистан

Леонид Пашковский Путешествие Леонида Пашковского в Гаити

Слава богу, нет, больше ничего такого не происходило. Единственный момент — было неприятно в Гаити, где я снимал второй сезон. Там очень сложно снимать. Первые дней пять я даже не доставал камеру из рюкзака, потому что не понимал, как это сделать. Как только достаешь камеру и даже еще никого не снимаешь, люди моментально начинают кричать, подходить, агрессивно размахивать руками. Сразу понимаешь, что камера вызывает у них кучу негатива.

Леонид Пашковский Путешествие Леонида Пашковского в Пакистан

Я к этому приспособился, нашел какие-то ходы и вообще смелость. В итоге спустя две недели я уже спокойно снимал. Однажды я ходил и в открытую снимал, никто меня не трогал, я был счастлив. И вдруг в какой-то момент я слышу крики, поворачиваю голову и вижу толпу из 30—40 человек. Они все кричат и движутся на меня. Я даже не успел сообразить, что происходит, когда из толпы выбежал какой-то мужчина, подбежал ко мне и начал вырывать камеру из рук. Тут у меня отключилось сознание, я не понимал, что происходит. И слава богу, в этот момент с другой стороны подбежал другой местный и начал меня отбивать. Он отвлёк на себя всё внимание, и я быстренько убежал. Не знаю, чем бы всё это закончилось. Может, отобрали бы всё, что было, может, избили бы. Но слава богу, я не узнал продолжение.

Такие дела быстро не делаются, сначала я всё снимаю, а уже потом монтирую. Это не блог, я не снимаю, как где-то хожу и озвучиваю то, что я делаю или чего я не понимаю. Я всё-таки пытаюсь делать более осмысленный продукт.

Во-первых, к поездке нужно готовиться, чтобы приехать и понимать хотя бы минимальный бэкграунд о стране, что там происходит и почему, о чем говорить с людьми и что у них спрашивать. Во-вторых, чтобы снять один эпизод, нужно потратить минимум пять дней или неделю. Нужно найти героев, уговорить их сниматься. В первом сезоне не было такой сложности, а вот во втором, когда я был в карибском регионе, она появилась. Там у людей очень плохое отношение к журналистам и вообще к людям с камерой, да и к иностранцам в принципе. Все считают, что ты зарабатываешь на них деньги. Никто не хочет не то что сниматься и что-то говорить на камеру, но даже фотографироваться.

У них предрассудок, что все приезжают, чтобы показывать их, как животных в цирке, и заработать на этом деньги, а им от этого никакой выгоды. Поэтому каждый сюжет мне давался очень большой кровью. Нужно было сначала потратить дня три, чтобы втереться в доверие к герою, убедить его сниматься и так далее. Только потом начиналась съемка. В общем, долгий процесс. Потом всё это монтируется. На ходу смонтировать невозможно, потому что материала очень много. Чтобы сделать всё красиво, уходит минимум две недели на эпизод. Плюс я искал деньги, чтобы поехать в путешествие. Поэтому так долго. Трэвел-шоу на ТВ тоже не за месяц делаются. А когда ты всё делаешь один, времени уходит еще больше.

Куба, Панама, Гаити, Ямайка, Коста-Рика и Венесуэла.

Нет, всё будет в том же формате, как и прежде. Но всё равно это будет совсем другой сезон, потому что в нем я покажу совершенно другую культуру. Страны и их жители очень отличаются от тех, чтобы были в первом сезоне.

Из Гаити. Там люди очень четко очерчивают границу между темнокожими и белыми. Там ни капли не чувствуются западные стремления уровнять все расы. На Карибах люди прекрасно понимают разницу и видят объем своих возможностей. Очень чувствуется исторический груз рабства и их обида на это. Она сквозит отовсюду. Но в целом люди такие же, как и везде. Из Гаити хотелось уехать, потому что это место, в котором нет никакой надежды.

Я показывал знакомым первую уже смонтированную серию второго сезона. И меня спросили: «А будет какой-то духоподъемный финал?» Обычно у меня в каждом эпизоде есть финал, где люди приходят к каким-то положительным мыслям, что есть надежда, есть возможность перемен. И я понял, что в случае с Гаити такого не будет. Там настолько всё плохо, что люди живут только сегодняшним днём, так как будущего не существует. Просто страшно. Там такое уныние, что в Гаити просто невозможно находиться.

В принципе, на Кубе то же самое. Там тоже все очень плохо с точки зрения того, как люди живут. У них тоже нет никакой надежды на перемены, но такое ощущение, что они с этим смирились и научились с этим жить. Они не парятся, танцуют, пьют ром и занимаются сексом. И это их спасает. По крайней мере, выглядят они чуть более жизнерадостно, чем гаитяне. Но по факту ситуация у них не намного лучше, чем в Гаити. Многие кубинцы даже ездят в Гаити, чтобы торговать и заработать хоть какие-то деньги. Например, они покупают на Гаити одежду, которую американцы привозят как гуманитарную помощь, а потом продают её на Кубе. Так что в чём-то Гаити даже лучше живет, чем Куба.

Леонид Пашковский Путешествие Леонида Пашковского на Кубу

Леонид Пашковский Путешествие Леонида Пашковского на Кубу

Леонид Пашковский Путешествие Леонида Пашковского на Кубу

Леонид Пашковский Путешествие Леонида Пашковского на Кубу

Порт-о-Пренс, столица Гаити. Первый эпизод у меня будет про Сите-Солей, это большой район города, трущобы. Там буквально город построен из мусора, и живут в нем порядка 300 тыс. человек. Я не могу себе представить место страшнее, чем это.

Леонид Пашковский Район Сите-Солей, Порт-о-Пренс, Гаити

Леонид Пашковский Район Сите-Солей, Порт-о-Пренс, Гаити

Бангладеш. Я там не успел отснять достаточно материала, так как мне нужно было срочно уехать домой. Очень интересная страна. Пока практически неизведанная туристами и путешественниками, хотя очень красивая. Страна бедная и, по факту, там, наверное, нечего делать туристу, так как никакой инфраструктуры нет. Но для путешественников это очень крутое место, потому что, во-первых, там очень дешево, а во-вторых, местные жители не избалованы туризмом и искренне относятся к приезжим. Невероятно красивая природа и приятные люди. Я убедился на своем опыте, что мусульманская культура крутая с точки зрения человеческих отношений, и находиться в мусульманской стране очень приятно.

В первую очередь Иран. Если спросить десять человек: «Что ты знаешь про Иран?», девять скажут, что это страшная диктатура, что там одержимые мусульмане и вообще туда лучше не соваться. По факту это абсолютно не так. Восхитительная страна с восхитительными людьми. По моему мнению, это смесь Востока с Европой. То есть ментальность у них довольно-таки европейская, но с немного восточным привкусом. Единственный минус в том, что там есть политический строй, который очень многим в стране не нравится. Но это никак не влияет на путешественников.

Страна очень богатая, особенно природой: есть пустыни, леса, море, места, где на лыжах можно покататься… Если любишь историю, то там куча исторических памятников. Если любишь людей, то это вообще золотая жила, потому что иранцы — это главная достопримечательность страны. Туда можно вообще ехать без денег. Ты всегда будешь накормлен, всегда будет место, где можно переночевать. Это самая безопасная страна, в которой я был. Мне кажется, там вообще с путешественником не может случиться ничего криминального.

Я просто думаю, про какой регион ничего не знаю, и мне бы очень хотелось узнать. Для первого сезона планировался вообще другой маршрут. Там должны были быть Китай, Монголия и Непал. Но я немного затянул с подготовкой, на тот момент уже была середина осени, было очень холодно. Я бы просто замерз в этих странах. Поэтому быстро изменил маршрут и поехал совсем по другому пути.

Во втором сезоне я хотел поехать в Африку, но это сложный регион, и к нему нужно серьезно подготовиться. И в плане денег, и в плане логистики. Плюс язык. Мне важно, чтобы люди говорили по-английски. Поэтому нужно было выбирать регион Африки, где сконцентрированы англоговорящие страны. У меня не было на это времени, а начинать съемки уже пора было. Тогда я понял, что есть альтернатива — Карибы, так как там либо английский, либо испанский. По-испански я тоже немного говорю, поэтому поехал туда. Кроме того, туда не нужно делать визу. Да и страны интересные, малоизвестные и окутанные стереотипами.

Да, они поддержали меня финансово и в основном именно благодаря им получилось снять второй сезон.

До этого я всё делал за свои деньги. Сейчас я активно работаю над тем, чтобы поставить канал на бизнес-рельсы, договариваюсь с рекламодателями и очень надеюсь, что всё получится.

На ТВ такого не покажут. Я общался с парой телевизионных продакшн, мы много чего обсуждали, но так ни к чему и не пришли, потому что это всё равно не телевизионный формат. То, что делают для ТВ, работает и снимается по другим схемам. Поэтому, в любом случае, пришлось бы проект сильно переделывать.

Вдохновляют другие люди. Самый яркий пример — это Саша Фёдоров и его девушка Лена Срапян. Сейчас они снимают фотопроект про индейцев Амазонии. И они делают это очень профессионально и очень интересно. Они находят такие вещи, которые до них мало кто находил. К тому же умеют это хорошо подать. Это номер один, за кем нужно следить в независимой русскоязычной трэвел-журналистике. Ну и в целом я нахожу какие-то интересные документалки, статьи. У меня сразу в голове звучит звоночек, что это интересно, нужно узнать больше, поехать и посмотреть.

На самом деле его уже нет. Он был лет пять назад. Так что давно всё в прошлом, но немножко отголосков в новом сезоне программы будет. Карибы — очень музыкальный регион. На Ямайке в Трэнч Таун, районе Кингстона, я записывался с ребятами в маленькой независимой студии. Именно там зарождалось регги, оттуда родом все столпы этого музыкального направления. И вот там я попал на студию к молодым парням, мы с ними немного развлеклись.

А в Гаити очень популярен рэп на местном креольском языке и местная электронная музыка — рабодай. Вообще музыка там звучит отовсюду. В Гаити я тоже по счастливой случайности попал на студию. Местные рэперы взяли меня на понт и, видимо, не ожидали, что я тоже подключусь к процессу, зайду в будку и запишу с ними трек. Это смешная история.

Нет. И в планах тоже пока ничего нет. Посмотрим, как зайдет второй сезон, как будет развиваться и двигаться. Пока его нужно сделать и выпустить нормальное промо.