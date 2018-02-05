5 февраля 2018 года истекает срок выполнения обязательств по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений — СНВ-III, — подписанному в 2010 году бывшими президентами США и России Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым. Удивительно, что, несмотря на всю напряженность в отношениях между Вашингтоном и Москвой, соглашение по-прежнему существует. Оно, безусловно, не смогло решить все проблемы, стоящие перед Белым домом, но помогло предотвратить выход из-под контроля. Теперь же существует угроза того, что срок его действия закончится, а альтернативы найдено не будет, пишет Джон Уолфстол в статье для американского издания The Foreign Policy.

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В рамках соглашения СНВ-III и Россия, и США могут разворачивать не более 1 тыс. 550 стратегических ядерных боеголовок и не более 700 пусковых установок. Помимо них, договор предполагает наличие у сторон дополнительных 100 неразвернутых пусковых установок. Более того, каждая сторона предоставляла другой возможность проводить у себя инспекции, благодаря которым можно было быть уверенным в соблюдении условий соглашения.

Kremlin.ru Барак Обама и Дмитрий Медведев после подписания СНВ-III

К тому же была создана двусторонняя Консультативная комиссия, занимающаяся разрешением возникающих противоречий, а также ответом на возникающие вопросы относительно интерпретаций или процедур. Иными словами, благодаря этому соглашению не потерял актуальности значительный элемент снижения напряженности между США и Россией — контроль за ядерными вооружениями. И тот факт, что обе стороны по-прежнему соблюдают взятые на себя обязательства, свидетельствует о том, что даже в нынешних условиях и Вашингтон, и Москва стремятся сдержать возможную гонку.

К сожалению, СНВ-III прекратит свое действие в 2021 году, если главы обеих стран не согласятся продлить его на срок до пяти лет. И пока президент США Дональд Трамп не проявил никакого интереса в том, чтобы идти на этот шаг. Так, в проекте его Обзора состояния ядерных сил, ставшего достоянием общественности в январе, дается лишь небольшое упоминание о СНВ-III, а также подчеркивается, что выполнение соглашения по-прежнему в интересах Вашингтона. Тем не менее о продлении сроков его действия не говорится. Более того, команда Трампа не проявила особой решительности в проведении с Россией переговоров о стратегической стабильности, организованных еще администрацией Обамы и направленных на возобновление взаимодействия с Москвой таким образом, который бы не оправдывал возвращения к ведению дел по-старому, но и давал возможность получить важные сведения о поведении Кремля в области ядерного оружия и безопасности.

Без продления СНВ-III все ограничения будут сняты, а вместе с ними исчезнет и возможность проведения инспекций к февралю 2021 года — через месяц, после того как свой пост займет новый президент США. Ситуация во многом схожа с той, с которой столкнулась администрация Обамы в 2009 году: договор СНВ-II, подписанный в декабре 2009 года, прекратил свое действие, из-за чего Обаме пришлось в более сжатые сроки договариваться о следующем соглашении. Без этого соглашения США в течение прошедшего десятилетия не имели бы прямой осведомленности о ядерном комплексе России. Из-за этого вполне могла начаться ядерная гонка, в течение которой померкли бы страхи времен холодной войны. Это не говоря о миллиардах долларов, которые пришлось бы потратить на разведку для получения сведений, полученных теперь с помощью инспекций и обмена данными в рамках соглашения.

Убедить в полезности контроля за вооружениями всегда было непросто: многие критики обращают внимание на то, что подобные соглашения ограничивают свободу действий США. Они также указывают на то, что проведение переговоров с противниками США лишь оправдывает их враждебное поведение. В действительности же, как показывает опыт, подобные договоры при должном их исполнении являются ключевым инструментом в защите американских интересов и формировании стратегической среды, играющей на руку Вашингтону.

И именно это не учитывается в Обзоре состояния ядерных сил США и вообще подходе президента США Дональда Трампа. Преуменьшая значение соглашений, подписанных Обамой, администрация Трампа рискует в слишком значительной степени сфокусироваться на военных инструментах принуждения, вместо дипломатических, политических и иных. Заключая соглашения о контроле за вооружениями, Вашингтон может не только лучше понять намерения России, но и сформировать их мышление, а также укрепить свои альянсы и роль глобального лидера в вопросах ядерного нераспространения. Если же контроль за вооружением будет отодвинут на задний план, Вашингтон лишится ключевого инструмента в контролировании военных угроз, стоящих перед США и их союзниками.

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Безусловно, СНВ-III не решил всех проблем США с Россией, однако благодаря ему Вашингтон знает больше о российской ядерной деятельности, чем если бы республиканцы в 2010 году смогли предотвратить подписание этого соглашения. Более того, с СНВ-III США рискуют потерять и те остатки стабильности и предсказуемости в двухсторонних отношениях.

Россия, заключает автор, сделала модернизацию своих ядерных войск приоритетной задачей, поскольку она по-прежнему сталкивается с неядерным превосходством США и их союзников. Отказ от продления СНВ-III приведет к тому, что ключевые ресурсы будут отвлечены от поддержания неядерного превосходства США, не дав стране никаких преимуществ в безопасности.