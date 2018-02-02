В последние несколько лет миссии по «поддержанию мира» превратились в очень опасное предприятие. В конце 2017 года боевики напали на базу ООН, расположенную в восточной части Демократической Республики Конго. В результате нападения погибли 15 миротворцев — это самое смертоносное нападение на миротворческую миссию с 1993 года. Согласно докладу, опубликованному на прошлой неделе, потери среди миротворцев достигли беспрецедентных масштабов за последние почти 70 миротворческой деятельности ООН, пишет Лиза Шарланд в статье для The Strategist.

Флаг ООН

К сожалению, здесь нет ничего удивительного. В настоящее время несколько миротворческих миссий развернуты в странах, в которых продолжаются сражения и нет мира, который можно было бы поддержать. В ряде случаев, например, в Южном Судане, даже представители правительственных сил представляют угрозу для жизни миротворцев. В других странах, например, в Мали, террористы организовывают нападения на гражданских лиц и объекты ООН. Несмотря на то, что нападающие использую только легкое огнестрельное оружие и самодельные взрывные устройства, миротворцы по-прежнему в значительной степени не готовы бороться с возникающими угрозами.

Defenseimagery.mil Миротворцы ООН

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В новом докладе «О повышении безопасности миротворцев ООН» предусмотрено несколько шагов по реформированию деятельности ООН в рамках проведения операций, сопряженных с высокой степенью опасности. Доклад подготовил бывший командующий силами ООН, отставной бразильский генерал Карлос Альберто дос Сантос Круз. В документе среди многочисленных рекомендаций указаны следующие:

изменить образ мышления персонала и подготовить его к демонстрации военной мощи;

улучшить возможности миротворческих миссий, работающих в условиях повышенной опасности;

убедиться, что объекты ООН готовы к восприятию угрозы;

повысить уровень подотчетности руководителей миротворческих миссий, работающих в условиях повышенной опасности.

Секретариат ООН уже разработал амбициозный план действий по реформированию деятельности миротворческих миссий на основе доклада бывшего командующего силами ООН. Однако при обсуждении плана с государствами-членами ООН могут возникнуть сложности. Государства-члены могут не согласиться с условиями реформирования деятельности миротворческих миссий и подготовить собственные правила для своих миротворческих сил. В докладе «О повышении безопасности миротворцев ООН» рекомендуются не принимать во внимание протесты государств-членов ООН, поскольку это может ослабить интеграцию миротворческих миссий и увеличить риск потерь. С другой стороны, страны не согласятся отправлять своих миротворцев без сохранения какого-либо контроля над своими миротворцами. Необходимо избежать ситуации, когда страны-члены ООН предпримут попытки внедрить собственные «скрытые» рекомендации, поэтому ООН следует организовать более прозрачный и предметный диалог с государствами-членами по данному вопросу

Ряд экспертов ООН указывают на необходимость поиска политических решений для поддержки миротворческих миссий, подчеркивая, что миссии должны ориентироваться на защиту местных жителей. В докладе «О повышении безопасности миротворцев ООН» ничего не говорится о необходимости взаимодействия с местным населением или защите гражданских лиц. Это выглядит странно, поскольку взаимодействие с гражданскими лицами может стать важной частью стратегии безопасности.

United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo Миротворцы ООН

С другой стороны, нет абсолютно никаких сомнений в том, что страны, принимающие участие в миротворческих миссиях, должны внести изменения в порядок осуществления миссий для повышения безопасности миротворцев.

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В докладе содержится много ценных рекомендаций, которые могли бы спасти немало жизней. Однако, чтобы эти рекомендации воплотились в реальности, все заинтересованные стороны должны выработать совместный подход к обеспечению безопасности, поскольку решение проблемы не может быть просто продиктовано из штаб-квартиры в Нью-Йорке.

Если ООН действительно собирается изменить свой подход к обеспечению безопасности миротворцев, тогда необходимо провести более предметную дискуссию о «внешних границах» миротворческой деятельности. В докладе указано, что в ООН должны пересмотреть «основные принципы миротворческой деятельности». Для этого потребуется сложный, но важный диалог с государствами-членами, поскольку в конечном итоге именно они будут определять, следует ли вообще проводить эти реформы.