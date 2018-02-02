National Interest: Мир с КНДР возможен только после свержения Ким Чен Ына
Что бы ни говорил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин о том, что мир на Корейском полуострове начинается с Игр в Пхёнчхане, совместное участие в них спортсменов из двух Корей никак не скажется на ситуации. Сеул по-прежнему будет выступать с односторонними уступками, тогда как Пхеньян продолжит развивать свою ракетно-ядерную программу. При таком развитии событий мир на полуострове может быть установлен при одном условии — в результате свержения северокорейского режима, пишет Бен Форни в статье для американского издания The National Interest.
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Автор подчеркивает, что США или какая-либо другая внешняя сила необязательно должны добиваться насильственного свержения северокорейского лидера Ким Чен Ына, поскольку с такой операцией по «обезглавливанию» руководства страны сопряжено слишком много рисков и неизвестных факторов, чтобы она могла считаться надежным вариантом. Вместо этого Запад должен приложить более активные усилия для разжигания недовольства как среди элиты КНДР, так и среди ее граждан. Так, Запад должен с помощью широкомасштабных государственных кампаний заполнить Северную Корею информацией о внешнем мире, чтобы ослабить пропаганду Пхеньяна и подтолкнуть людей к дезертирству или объединению против режима.
К тому же, как свидетельствуют высокопоставленные дезертиры, внутри правящего класса уже есть противоречия, которыми международное сообщество могло бы воспользоваться. Решительным образом стремясь к диалогу, Запад может использовать дипломатические связи различного уровня для создания всесторонней картины того, где находятся «трещины» внутри руководства страны. Предложив полную поддержку и признание лидерами успешного государственного переворота, международное сообщество могло бы подтолкнуть недовольные и разочаровавшиеся элиты рискнуть своими жизнями и направить страну на путь реального процветания. Любой, кто окажется готовым сбросить Ким Чен Ына на этих условиях, окажется тем, с кем международное сообщество сможет пойти на переговоры.
Попытка добиться смены режима также требует ужесточения санкций и установления мер по уклонению от них. И хотя такие шаги и не приведут к ядерному разоружению, с их помощью можно убедить членов правящего класса, что они смогут получить в новой системе больше, нежели в нынешней. Если же Китай и Россия — традиционные источники поддержки КНДР — не последуют за Западом в осуществлении этой стратегии, у них в итоге окажется гораздо меньше возможностей по оформлению КНДР после свержения Ким Чен Ына.
Если же смена режима все же произойдет, в выиграше окажутся все страны, у которых есть заинтересованность в ситуации на полуострове. Пекин получит надежного и стабильного делового партнера вместо проблематичного союзника. США смогут пойти с Пхеньяном на соглашение, в результате которого КНДР по меньшей мере перестанет угрожать ядерным оружием, а при более благоприятном развитии событий сможет и добиться реформы политической системы и нормализации отношений. Южная Корея должна будет отказаться от объединения в краткосрочной перспективе, но сможет создать прагматичные отношения с новой Северной Кореей и начать преодолевать те значительные различия, которые существуют между населением двух стран.
Безусловно, заключает автор, такая стратегия не без риска, однако он меньше, чем тот, который сопряжен с бесконтрольными амбициями Ким Чен Ына в области ядерного оружия или использованием военной силы для свержения северокорейского руководства. Более того, проводя подобную стратегию, Вашингтон не реагирует, а задает повестку дня, благодаря которой у Запада появляется четкая цель. На протяжении слишком долгого времени политика в отношении КНДР состояла исключительно из ожидания следующей провокации Пхеньяна, за которой следовала разработка неэффективных мер для ее предотвращения. Вместо того чтобы продолжать движение в этом направлении в течение еще одного поколения, пришло время международному сообществу признать, что мир на Корейском полуострове наступит только с окончанием режима Ким Чен Ына.