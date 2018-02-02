Что бы ни говорил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин о том, что мир на Корейском полуострове начинается с Игр в Пхёнчхане, совместное участие в них спортсменов из двух Корей никак не скажется на ситуации. Сеул по-прежнему будет выступать с односторонними уступками, тогда как Пхеньян продолжит развивать свою ракетно-ядерную программу. При таком развитии событий мир на полуострове может быть установлен при одном условии — в результате свержения северокорейского режима, пишет Бен Форни в статье для американского издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

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Автор подчеркивает, что США или какая-либо другая внешняя сила необязательно должны добиваться насильственного свержения северокорейского лидера Ким Чен Ына, поскольку с такой операцией по «обезглавливанию» руководства страны сопряжено слишком много рисков и неизвестных факторов, чтобы она могла считаться надежным вариантом. Вместо этого Запад должен приложить более активные усилия для разжигания недовольства как среди элиты КНДР, так и среди ее граждан. Так, Запад должен с помощью широкомасштабных государственных кампаний заполнить Северную Корею информацией о внешнем мире, чтобы ослабить пропаганду Пхеньяна и подтолкнуть людей к дезертирству или объединению против режима.

English1.president.go.kr Мун Чжэ Ин

К тому же, как свидетельствуют высокопоставленные дезертиры, внутри правящего класса уже есть противоречия, которыми международное сообщество могло бы воспользоваться. Решительным образом стремясь к диалогу, Запад может использовать дипломатические связи различного уровня для создания всесторонней картины того, где находятся «трещины» внутри руководства страны. Предложив полную поддержку и признание лидерами успешного государственного переворота, международное сообщество могло бы подтолкнуть недовольные и разочаровавшиеся элиты рискнуть своими жизнями и направить страну на путь реального процветания. Любой, кто окажется готовым сбросить Ким Чен Ына на этих условиях, окажется тем, с кем международное сообщество сможет пойти на переговоры.

Попытка добиться смены режима также требует ужесточения санкций и установления мер по уклонению от них. И хотя такие шаги и не приведут к ядерному разоружению, с их помощью можно убедить членов правящего класса, что они смогут получить в новой системе больше, нежели в нынешней. Если же Китай и Россия — традиционные источники поддержки КНДР — не последуют за Западом в осуществлении этой стратегии, у них в итоге окажется гораздо меньше возможностей по оформлению КНДР после свержения Ким Чен Ына.

Если же смена режима все же произойдет, в выиграше окажутся все страны, у которых есть заинтересованность в ситуации на полуострове. Пекин получит надежного и стабильного делового партнера вместо проблематичного союзника. США смогут пойти с Пхеньяном на соглашение, в результате которого КНДР по меньшей мере перестанет угрожать ядерным оружием, а при более благоприятном развитии событий сможет и добиться реформы политической системы и нормализации отношений. Южная Корея должна будет отказаться от объединения в краткосрочной перспективе, но сможет создать прагматичные отношения с новой Северной Кореей и начать преодолевать те значительные различия, которые существуют между населением двух стран.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

Безусловно, заключает автор, такая стратегия не без риска, однако он меньше, чем тот, который сопряжен с бесконтрольными амбициями Ким Чен Ына в области ядерного оружия или использованием военной силы для свержения северокорейского руководства. Более того, проводя подобную стратегию, Вашингтон не реагирует, а задает повестку дня, благодаря которой у Запада появляется четкая цель. На протяжении слишком долгого времени политика в отношении КНДР состояла исключительно из ожидания следующей провокации Пхеньяна, за которой следовала разработка неэффективных мер для ее предотвращения. Вместо того чтобы продолжать движение в этом направлении в течение еще одного поколения, пришло время международному сообществу признать, что мир на Корейском полуострове наступит только с окончанием режима Ким Чен Ына.