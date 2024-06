С точки зрения архитекторов американской конституции, доклад президента США конгрессу о положении в стране (State of the Union) — это возможность проинформировать конгресс о том, как страна осуществляет свою деятельность, с какими проблемами сталкивается и какие меры необходимо предпринять, чтобы устранить возникшие проблемы. Доклад конгрессу — это обязанность президента США, прописанная в конституции. Он должен предоставить обоснованный отчет о потребностях страны, как внутриполитических, так и внешнеполитических, пишет Гэри Шмитт в статье для The Hill.

Здание конгресса США

Что же вошло в первый доклад Трампа о положении в стране? Присутствовали обычные разделы, посвященные достижениям, и типичный список политических вопросов и предложений. Если говорить о национальной безопасности, то президент уделил ей также много времени, а возможно, даже немного больше, чем экономике, налоговой системе, созданию новых рабочих мест и даже иммиграции. Однако более пристальное рассмотрение доклада Трампа показывает, что он не выполнил своей обязанности должным образом, не сообщив конгрессу существенных деталей, когда речь зашла о внешней политике и о вопросах обороны.

Хотя 150 строк его доклада были посвящены вопросам национальной безопасности, примерно 40% времени ушло на упоминание истории сержанта Джастина Пека, сражавшегося в Сирии, рассказ о судьбе студента Отто Уормбира, который умер после освобождения из северокорейской тюрьмы, и повествование о жизни северокорейского перебежчика Джи Сонгхо. Таким образом, Трамп не затронул множества других актуальных вопросов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

В результате вопросы касательно оборонных расходов, ядерной программы КНДР, ядерной сделки с Ираном, войны в Афганистане, антитеррористической борьбы, ситуации в Венесуэле и на Кубе, тюрьмы в Гуантанамо, модернизации ядерного потенциала США и конкуренции с Китаем и Россией получили лишь поверхностное освещение.

С другой стороны, речь президента содержала детальный анализ проблем нынешней иммиграционной системы. Если внимание президента к этим деталям является отражением его политических приоритетов, то можно прийти к выводу, что сравнительно небольшое количество деталей по ключевым вопросам национальной безопасности ясно указывает на то, о чем по-настоящему беспокоится президент.

Например, учитывая объем воинственной риторики, которая звучит как со стороны Белого дома, так и со стороны руководства КНДР, от президента можно было бы ожидать большего, чем констатации факта о «развращенности» государства, представляющего для США потенциальную «ядерную угрозу».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Другим поразительным упущением стали дальнейшие планы США в отношении Сирии и Ирака в момент, когда ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потерпело поражение. Конечно, звучали и справедливые замечания в адрес предыдущей администрации и ее действий в Афганистане, однако Трамп так и не рассказал, в чем именно заключается долгосрочная стратегия текущей администрации относительно войны в Афганистане.

До сих пор непонятно, что планирует предпринять администрация США в отношении ядерной сделки с Ираном. Только в одном предложении президент назвал сделку ужасной, после чего обратился к конгрессу и попросил его рассмотреть недостатки соглашения. Более детальной информации не последовало.

Минимальное внимание, которое глава Белого дома уделил Китаю и России, примечательно тем, что в стратегии национальной безопасности и оборонной стратегии Пентагона, опубликованной совсем недавно, черным по белому указано, что отныне приоритетным направлением является конкуренция с крупными державами — Китаем и Россией. Безусловно, президент просто обязан был предоставить больше информации о том, что может означать подобная конкуренция.

Конечно, доклад президента США конгрессу о положении в стране не может вместить в себя абсолютно все детали внутриполитической и внешнеполитической ситуации. В Белом доме могут сказать, что ранее были опубликованы две стратегии, в которых указано, как Вашингтон намерен решать многие из перечисленных проблем. Но, позвольте, доклад президента — это уникальная возможность донести видение президента США касательно тех или иных проблем до широкой аудитории, которая не станет читать тексты стратегических документов. Страна столкнулась с рядом сложных проблем, она должна знать как можно больше и об этих проблемах, и о том, что необходимо предпринять.