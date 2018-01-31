После инаугурации президента США Дональда Трампа не утихают возгласы некоторых сенаторов о том, что президент подрывает лидерство Соединенных Штатов в мире. На самом же деле именно сенат является тем препятствием, которое ослабляет внешнюю политику США, поскольку до сих пор не одобрил кандидатуры американских чиновников, которые должны занять ключевые дипломатические посты в странах ЕС и Азии, пишет Кристиан Витон в статье для The National Interest.

Флаг США

«Президент Трамп не желает использовать средства дипломатии и принимать жесткие решения в области национальной безопасности, т. е. отказывается от действий, необходимых для обеспечения безопасности этой страны и поддержания глобального лидерства», — заявил сенатор-демократ Бен Кардин.

Читайте также: Как иностранные разведки могли бы использовать карту Strava — Strategist

Сенатор США от штата Коннектикут Крис Мёрфи заявил, что «дилетантство Трампа во внешней политике просто ошеломляет».

Дональд Трамп

Председатель комитета сената США по вооружённым силам Джон Маккейн и сенатор-демократ от Нью-Гемпшира Жанна Шахин выразили недовольство тем, что высокопоставленные должности в государственном департаменте до сих пор остаются вакантными.

«Мы пришли к выводу, что возможности американской дипломатии ослабевают в то время, как США продолжают сталкиваться с более сложными глобальными кризисами», — заявили Маккейн и Шахин.

На самом деле американская дипломатия продолжает работать. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон сплотил мир вокруг северокорейского ядерного кризиса, администрация США спокойно меняет многолетнюю неэффективную политику в отношении израильско-палестинского противостояния, продолжается работа в отношении Китая. Если недовольные сенаторы хотят укрепить позиции американской дипломатии, они должны одобрить кандидатуры дипломатов США, поскольку процесс утверждения кандидатов порой затягивается на несколько месяцев.

World Economic Forum Рекс Тиллерсон

Возьмем, к примеру, Рика Гренеля, чью кандидатуру президент Трамп выдвинул на должность посла США в Германии. Большинство членов комитета сената США по международным отношениям поддержали кандидатуру Гренеля, однако финальное голосование членов сената затягивается. Ранее Гренель являлся старшим дипломатом в Нью-Йорке, служил в миссии США при ООН в 2000-х годах после террористических атак 11 сентября 2001 года.

В качестве еще одного примера можно привести процесс утверждения кандидата на должность посла США в Сингапуре. В июле 2017 года кандидатуру К. Т. Макфарланд поддержали в комитете сената США по международным отношениям, однако так же как и в случае с послом США в Германии, Макфарланд еще предстоит заручиться поддержкой всех членов сената.

Сингапур — стабильная и процветающая страна, но она находится в весьма напряженном регионе. Исламисты пытаются завоевать позиции в соседней Индонезии, Малайзии, Брунее и на юге Филиппин. Китай заявляет о своих территориальных претензиях и расширяет свое влияние в регионе. Сингапур будет иметь решающее значение для Вашингтона и его региональных союзников для укрепления позиций конкурирующих с Китаем стран так называемого Индо-Тихоокеанского региона. Назначение посла США в Сингапуре имеет важное политическое значение, поскольку посол может помочь продвижению американской дипломатии не только внутри страны, но в Юго-Восточной Азии в целом.

Читайте также: Institut Montaigne: что ожидать после операции в Африне и конгресса в Сочи?

Сенат должен действовать. Некоторые демократы продолжают голосовать практически против всех кандидатов Трампа, независимо от заслуг каждого из претендентов. Следует прекратить подобную практику. С момента инаугурации Трампа прошло больше года, однако ключевые позиции в дипломатическом ведомстве США до сих пор остаются вакантными. Из-за бездействия сената Белый дом уже начал отказываться от выдвижения новых кандидатов, которые могли бы занять дипломатические посты в таких странах, как Австралия и Южная Корея, которые являются важнейшими союзниками Вашингтона в противостоянии угрозам со стороны Китая и Северной Кореи.

Проще говоря, если сенат действительно хочет, чтобы администрация использовала все возможности американской дипломатии, стоит ускорить процесс утверждения кандидатов на ключевые дипломатические посты.