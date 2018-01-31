National Interest: Сенат США подрывает американскую дипломатию
После инаугурации президента США Дональда Трампа не утихают возгласы некоторых сенаторов о том, что президент подрывает лидерство Соединенных Штатов в мире. На самом же деле именно сенат является тем препятствием, которое ослабляет внешнюю политику США, поскольку до сих пор не одобрил кандидатуры американских чиновников, которые должны занять ключевые дипломатические посты в странах ЕС и Азии, пишет Кристиан Витон в статье для The National Interest.
«Президент Трамп не желает использовать средства дипломатии и принимать жесткие решения в области национальной безопасности,
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Сенатор США от штата Коннектикут Крис Мёрфи заявил, что «дилетантство Трампа во внешней политике просто ошеломляет».
Председатель комитета сената США по вооружённым силам Джон Маккейн и сенатор-демократ от Нью-Гемпшира Жанна Шахин выразили недовольство тем, что высокопоставленные должности в государственном департаменте до сих пор остаются вакантными.
«Мы пришли к выводу, что возможности американской дипломатии ослабевают в то время, как США продолжают сталкиваться с более сложными глобальными кризисами», — заявили Маккейн и Шахин.
На самом деле американская дипломатия продолжает работать. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон сплотил мир вокруг северокорейского ядерного кризиса, администрация США спокойно меняет многолетнюю неэффективную политику в отношении израильско-палестинского противостояния, продолжается работа в отношении Китая. Если недовольные сенаторы хотят укрепить позиции американской дипломатии, они должны одобрить кандидатуры дипломатов США, поскольку процесс утверждения кандидатов порой затягивается на несколько месяцев.
Возьмем, к примеру, Рика Гренеля, чью кандидатуру президент Трамп выдвинул на должность посла США в Германии. Большинство членов комитета сената США по международным отношениям поддержали кандидатуру Гренеля, однако финальное голосование членов сената затягивается. Ранее Гренель являлся старшим дипломатом в Нью-Йорке, служил в миссии США при ООН в 2000-х годах после террористических атак 11 сентября 2001 года.
В качестве еще одного примера можно привести процесс утверждения кандидата на должность посла США в Сингапуре. В июле 2017 года кандидатуру К. Т. Макфарланд поддержали в комитете сената США по международным отношениям, однако так же как и в случае с послом США в Германии, Макфарланд еще предстоит заручиться поддержкой всех членов сената.
Сингапур — стабильная и процветающая страна, но она находится в весьма напряженном регионе. Исламисты пытаются завоевать позиции в соседней Индонезии, Малайзии, Брунее и на юге Филиппин. Китай заявляет о своих территориальных претензиях и расширяет свое влияние в регионе. Сингапур будет иметь решающее значение для Вашингтона и его региональных союзников для укрепления позиций конкурирующих с Китаем стран так называемого Индо-Тихоокеанского региона. Назначение посла США в Сингапуре имеет важное политическое значение, поскольку посол может помочь продвижению американской дипломатии не только внутри страны, но в Юго-Восточной Азии в целом.
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Сенат должен действовать. Некоторые демократы продолжают голосовать практически против всех кандидатов Трампа, независимо от заслуг каждого из претендентов. Следует прекратить подобную практику. С момента инаугурации Трампа прошло больше года, однако ключевые позиции в дипломатическом ведомстве США до сих пор остаются вакантными. Из-за бездействия сената Белый дом уже начал отказываться от выдвижения новых кандидатов, которые могли бы занять дипломатические посты в таких странах, как Австралия и Южная Корея, которые являются важнейшими союзниками Вашингтона в противостоянии угрозам со стороны Китая и Северной Кореи.
Проще говоря, если сенат действительно хочет, чтобы администрация использовала все возможности американской дипломатии, стоит ускорить процесс утверждения кандидатов на ключевые дипломатические посты.