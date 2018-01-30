США согласны с тем, что Украина может установить контроль над границей с Россией только после выполнения политических пунктов Минских соглашений, заявил спецпредставитель госдепа по Украине Курт Волкер после переговоров в Дубае с Владиславом Сурковым — спецпредставителем президента России по Украине. «Установлению контроля над российско-украинской границей должно предшествовать решение политических вопросов», — отметил он.

ИА Красная Весна Фронт. ДНР

Таким образом, по результатам дубайского раунда переговоров Вашингтон признал правоту России в том, в какой последовательности должны выполняться Минские соглашения — сначала решение политических вопросов, проведение выборов и только потом установление контроля над границей.

Итоги дубайского раунда переговоров по Украине между Москвой и Вашингтоном позволяют говорить о нескольких важных вещах. Во-первых, нет никаких сомнений в том, что при всей сохранности риторики о том, что формат Минск-2 жив и о необходимости выполнять его решения (так как они закреплены соответствующим решением Совбеза ООН), реально этот формат уже потерял свою главенствующую роль в урегулировании украинской проблемы. Франция и Германия отстранены от этого процесса более серьезными игроками как несправившиеся с вопросом, чему они исключительно рады.

ИА Красная Весна ОБСЕ. ДНР

Отныне этот формат будет дублировать, если это понадобится Владимиру Путину и Дональду Трампу, исключительно то, о чем договорятся Москва и Вашингтон. Соответственно, пропадает важность и значимость минской переговорной площадки. Теперь русские и американцы могут обсуждать свои вопросы по Украине где угодно — хоть в Дубае, хоть в Астане, хоть в Пекине.

Во-вторых, Европа, так возмущавшаяся пактом Молотова — Риббентропа и возмущающаяся им непонятно почему до сих пор, будет только рукоплескать пакту Суркова — Волкера, не замечая их принципиальной политической тождественности. Политический парадокс, однако: почему в одном случае можно, а во втором, полностью аналогичном, — нельзя. Двойные стандарты, и надо по возможности каждый раз Европу в это противоречие прилюдно тыкать.

В-третьих, понятно, что Сурков и Волкер лишь выполняют то, что им поручено главами государств, — никакой отсебятины. Если Трамп дал отмашку Волкеру на то, что тот может сделать такое заявление по результатам переговоров, если то-то и то-то на переговорах будет решено к достижению взаимовыгодных, подчеркиваю, стратегических интересов Москвы и Вашингтона, то Волкер его и сделал. Исключительно в рамках тех компетенций, которые он получил от президента США. И это весьма важная констатация — лишний раз подчеркивающая тот формат двусторонних отношений, который Москва и Вашингтон пытаются реализовать на протяжении последнего года и сделать его доминирующим в двусторонних отношениях.

ИА Красная Весна Фронт. ДНР

Соответственно, в-четвертых, дело установления мира, прекращения гражданской войны и последующего государственного устройства Украины Москва и Вашингтон будут решать совместно. А когда это будет окончательно решено — в рамках пакта Суркова — Волкера, всем остальным, в том числе лидерам Евросоюза — Германии и Франции, будет предложено подойти и расписаться в нужном месте, что и будет ими сделано. Вот и вся «большая геополитика».

В этом контексте политические элиты Украины могут стараться опять всех развести и сыграть исключительно на себя. Но так не выйдет. Время независимости мелких удельных князьков на постсоветском пространстве, подобравших под себя после очередной российской смуты те территории, а) которые им лично не принадлежат; б) которые Россия добывала веками и в) за которые русский народ проливал свою кровь — уходит в прошлое. Поэтому Украину, как и других постсоветских лимитрофов, в том числе Прибалтику, Москва и Вашингтон, впишут в этот новый и дивный мир, хотят их политические классы этого или нет. Время смуты подходит к концу.