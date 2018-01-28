



Немецкое население уходит в Германию

Пока премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и приглашенные гости в субботу, 27 января, в бывшем нацистском концлагере Аушвиц вспоминали об ужасной истории этого места и говорили о преступлениях фашистской Германии, портал немецкого меньшинства в Польше Wochenblatt решил привлечь внимание к другому. Издание обратилось к событиям конца января 1945 года, когда в освобожденной Красной армией Польше, особенно в Верхней Силезии, началась «новая реальность». И это была «реальность, характеризующаяся перемещениями населения, послевоенными лагерями и годами дискриминации в отношении жителей Верхней Силезии». Речь не столько о поляках, сколько о немцах, изгнанных как из самой Польши, так и отходящих ей территорий Третьего рейха.

История

Еще до сентября 1939 года нацисты использовали факт наличия 750 тысяч проживающих в Польше немцев в своих целях, разжигая межнациональную рознь. В основном немецкое меньшинство было сосредоточено на западных границах II Речи Посполитой. Многие немцы владели крупными фермерскими хозяйствами и промышленными предприятиями. Немецкое меньшинство имело 754 государственных и частных начальных школ и 36 средних школ. Берлин финансово поддерживал своих соотечественников, препятствуя их эмиграции в Германию. При этом в Польше действовали многочисленные нацистские организации — Зарубежная организация НСДАП, «Фольксдойче Миттельштелле», партия «Молодые немцы». Около 200 тысяч польских немцев имели отношение к нацистским структурам. И они, и прибывшие во время оккупации в Польшу немцы подлежали изгнанию по решению лидеров стран-союзников — Франклина Рузвельта (США), Уинстона Черчилля (Великобритания) и Иосифа Сталина (СССР).

Депортация не была гуманной. 10 июня 1945 года верховное командование Войска Польского отдало приказ о депортации немецкого населения за Одер и Нысу Лужицкую, чтобы «немецкие паразиты не прятались по своим домам, а бежали от нас и, оказавшись на своей земле, благодарили Бога за счастливое избавление». Польским солдатам было предписано «не просить, а приказывать». Первые высылки проводили жестко, позже эта операция получила название «дикой высылки». Поскольку депортированными являлись, как правило, женщины, дети и старики, они стали легкой добычей бандитов и мародеров, путешествовали больными и голодными. Викарий Вроцлава писал епископу Станиславу Адамскому: «Страдания высланных неописуемы. У них нет какой-либо цели. Приходят к Нысе Лужицкой (река, протекающая по территории Чехии, Польши и Германии — С.С.), где их толпы, но нет ни еды, ни укрытия. Растет эпидемия суицидов. Методы, используемые при депортации, дискредитируют Польшу на международной арене». При этом слишком поспешная высылка поставила Варшаву в сложную экономическую ситуацию — некому было проводить полевые работы, собирать картофель и зерно.

Немцы покидают Восточную Европу

Трагедия Второй мировой войны стала определяющей для отношений Польской Народной Республики с двумя немецкими государствами — ФРГ и ГДР. Учебники ФРГ рассказывали школьникам о событиях после 1945 года в духе того, что «миллионы немцев вынуждены были покинуть страну, Отечество, в которых веками жили их отцы и которое благодаря их упорному труду преобразовало пустыни в цветущий край. Хотя поляки не были в состоянии эксплуатировать свои новые территорий, как это делали немцы, представители трех мировых держав позволили во время конференции в Потсдаме изгнать прежних владельцев» (немецкий учебник истории для средних школ 1956 года издания). Пока политики спорили, первой на примирение пошла Католическая церковь. 18 ноября 1965 года польские католические епископы подписали письмо, адресованное немецким епископам, со словами «Прощаем и просим прощения». В нём в частности упоминалось, что миллионы немцев пострадали из-за послевоенных высылок, что результатом войны стала граница на Одре и Нысе. Этот жест Костела негативно оценили власти ПНР, усмотрев в нём признаки «государственной измены».

Современность

Актуализация проблемы изгнанников произошла в прошлом году, когда Варшава на самом высшем уровне стала ставить вопрос о необходимости выплаты Берлином репараций за ущерб, понесенный II Речью Посполитой во время Второй мировой войны. Немецкое меньшинство забеспокоились и стало отвечать. В ноябре 2017 года тот же портал Wochenblatt накануне польского государственного праздника, Дня независимости, который отмечается 11 ноября, выступил с публикацией по проблеме изгнанных. В ней говорилось, что после Второй мировой войны немецкие граждане были вывезены за границу на принудительные работы. Что только в Советском Союзе таких людей было более «миллиона», и «сотни тысяч» из них умерли от «голода, холода и истощения» (ни одно из этих чисел не имеет фактического подтверждения: число интернированных немцев было меньше, их смертность ниже, абсолютное большинство их не было немецкими гражданами, число немецких военнопленных было больше, доля их смертности ниже, но эти военнопленные не относились к числу гражданских «вывезенных» лиц — ИА REGNUM ). А теперь «пострадавшие» борются за признание. Так, 31 декабря 2017 года закончился срок подачи заявок в Федеральное административное ведомство Германии (BVA) на получение компенсациям теми немцами, которые были задействованы в «принудительном труде» в «пользу Советского Союза или другого государства».

Эти люди получат компенсации. Как заявил председатель рабочей группы ХДС/ХСС по вопросам изгнанников, переселенцев и немецкого меньшинства Экхард Полс, страдания такой жест немецкого правительства, конечно, не изгладит, но станет показателем того, что государство «чтит жертв». При этом, замечают эксперты, число поданных из Польши заявок «превзошло все ожидания». Ожидалось, что их будет не более нескольких сотен. Но, по словам Полса, зарегистрировано почти 2 тысячи обращений. И дело не только в сумме выплат, дело в «огромной исторической ценности». Для подтверждения права на компенсацию требовалось подробно рассказать о своей судьбе. В итоге набрались тысячи историй о депортированных и принудительно вынужденных работать немцах, в том числе почти 2 тысячи описаний из Силезии, Поморья, Вармии и Мазур. Собранные сведения BVA собирается направить в МВД Германии, а оттуда они могут попасть к историкам, которые на основе их смогут «пролить новый свет на судьбы немцев в Польше после 1945 года».

Изгнание немцев по окончанию Второй мировой

Будущее

Разбросанные по Европе немецкие общины в большинстве своем объединены в Рабочую группу немецких меньшинств (AGDM). В настоящее время ее возглавляет президент Союза немецких социальных и культурных ассоциаций в Польше Бернард Гайда. Подводя итоги 2017 года, он назвал «важным достижением» его передвижную выставку, создание которой финансировалось МВД Германии. Выставка рассказывает о положении немцев после Второй мировой войны. «Не было ни одного немецкого меньшинства, которое в большей или меньшей степени не ощутило бы бремени только что завершившейся войны, — пояснял журналистам Гайда. — В самых разных местах Европы модели страдания немцев, которые остались за пределами послевоенной Германии как национальные меньшинства, были чрезвычайно схожи. Они подвергались дискриминации языковой, физической, общественной и культурной. Эти травматические переживания остались в их памяти, но также присутствуют и в памяти молодых поколений, которые испытали это через открытие семейных историй, памятные вещи и тому подобное».

22 сентября 2018 года передвижная выставка прибудет во Вроцлав на Фестиваль немецких меньшинств. Можно предположить, что демонстрация ее будет непростой, как минимум вызовет большое недовольство польских националистических организаций. Вряд ли она доставит удовольствие и правящей партии «Право и Справедливость» (PiS), которая обыгрывает тему Польши как жертвы и Германии как агрессора во внутренней и внешней политике. Напоминание о немцах-изгнанниках рушит этот дискурс, показывая, что при определенном угле зрения Польша способна выглядеть агрессором, а Германия — жертвой. Это первое. И второе. В любом случае, поднятие вопроса о судьбе немецкого меньшинства после 1945 года заставит задуматься о том, что присутствие немцев на польских землях носит не эпизодический характер времен Второй мировой войны, а имеет глубокие исторические корни.