Умереть, как подобает орлу!

В столице Южного Урала в сквере у кинотеатра им. А.С. Пушкина есть памятник поэту, Герою Советского Союза Мусе Джалилю. Монумент был торжественно открыт 16 октября 2015 года — в преддверии 110-летия со дня рождения поэта. На церемонии присутствовала дочь поэта Чулпан Мусаевна Джалиль.

Муса Джалиль

Баки Урманче, автор скульптуры из серии «Портреты в камне», создал памятник еще в 1965 году, который 50 лет простоял в помещении. В Челябинске памятник появился по инициативе руководства регионального конгресса татар.

Муса Джалиль (полное имя Муса Мустафович Залилов (Джалилов)) родился 15 февраля 1906 года в деревне Мустафино (Оренбургская губерния). Учился в оренбургском медресе «Хусаиния».

Свое первое стихотворение написал в десятилетнем возрасте. А вот его первое сохранившееся произведение — это стихотворение «Бәхет» («Счастье») — написано в 13 лет (1919 г.).

Если б саблю я взял, если б ринулся с ней,

Красный фронт защищая, сметать богачей,

Если б место нашлось мне в шеренге друзей,

Если б саблей лихой я рубил палачей,

Если б враг отступил перед силой моей,

Если б шел я вперед все смелей и смелей,

Если б грудь обожгло мне горячим свинцом,

Если пуля засела бы в сердце моем,

Если б смерть, не давая подняться с земли,

Придавила меня кулаком,

—Я бы счастьем считал эту гибель в бою,

Славу смерти геройской я в песне пою.

Друг-рабочий, винтовку возьми — и в поход!

Жизнь отдай, если надо, за волю свою.

Gubernator74.ru Чулпан Залилова (крайняя слева) на открытии памятника Мусе Джалилю в Челябинске

Стихотворение было опубликовано в военной газете «Кызыл йолдыз» («Красная звезда»). В год написания этого произведения Джалиль вступил в комсомол и продолжил учебу в Татарском институте народного образования (Оренбург).

В 1925 году в Казани вышел первый сборник его стихов и поэм «Барабыз» («Мы идем»). В 1929 году он окончил работу над поэмой «Пройденные пути».

По окончании института в 1927 году Джалиль поступил в МГУ на литературное отделение этнологического факультета. Пока Джалиль учился, факультет был преобразован в литературный. Таким образом, поэт в 1931 году получил диплом выпускника литературного факультета МГУ.

Примечательно, что в годы учебы в Москве Джалиль жил в комнате с Варламом Шаламовым, в то время студентом юридического факультета, причем Шаламов посвятил Джалилю рассказ «Студент Муса Залилов».

«Муса был очень опрятен: маленький, аккуратный, с тонкими, маленькими, женскими пальчиками, нервно листавшими книжку русских стихов. Вечерами, не то что часто, а каждый вечер, Муса читал вполголоса на татарском свое или чье-то чужое — тело входило в ритм чтения, тонкая ладошка Мусы отбивала чужие ритмы, а может быть, и свои. Мы все были тогда увлечены приближением ямба к жизни и восхищенно следили за упражнениями Мусы при восхождении на Олимп чужого языка, где так много неожиданных ям и колдобин. Муса смело углублялся в подземное царство чужого языка, подводных коряг и идиом», — пишет в своем рассказе Шаламов.

«Первым русским стихотворением, которое выучил Муса Залилов перед тем, как стать Джалилем, был «Узник» Пушкина. Мы, его соседи по студенческой комнате, шлифовали татарскую речь, очищали пушкинские стихи от всех посторонних звуковых примесей, пока «Узник» не зазвучал по-русски, по-пушкински», — рассказывает Шаламов.

Муса Джалиль в кругу друзей. 1940

Как писал Шаламов в письме к главному редактору журнала «Юность» Борису Полевому, рассказ «Студент Муса Залилов» «заполняет брешь в биографии Джалиля».

«Муса Залилов прожил почти год в тогдашней Черкасске I МГУ. Было, значит, в том воздухе что-то необходимое человеку», — этими словами завершается рассказ.

«Студент Муса Залилов» был опубликован в журнале «Юность» только в 1974 году. Из рассказа ясно, что Джалиль, уча наизусть русские стихи, проникался их звучанием, вместе с товарищами «очищая пушкинские стихи от всех посторонних звуковых примесей».

После окончания МГУ Джалиль недолго (с 1931 по 1932 год) работал редактором татарских детских журналов, издававшихся при ЦК ВЛКСМ, а с 1933 по 1939 год — заведующим отделом литературы и искусства издававшейся в Москве татарской газеты «Коммунист».

Работая в этом издании, Джалиль познакомился с советскими поэтами Александром Жаровым, Александром Безыменским и Михаилом Светловым.

Джалиль успел пожить на Урале: в 1932 году он работал в городе Надеждинск (нынешнее название Серов, Свердловская область). В 1934 году издал два сборника — «Орденоносные миллионы» и «Стихи и поэмы».

Муса Джалиль (справа) и композитор Н. Жиганов во время работы над оперой «Алтынчеч»

С 1939 по 1941 год Джалиль был ответственным секретарем правления Союза писателей Татарской АССР, работал заведующим литературной частью Татарского оперного театра.

Когда началась Великая Отечественная война, Джалиль отправился на фронт в звании старшего политрука. Воевал на Ленинградском и Волховском фронтах, был корреспондентом газеты «Отвага».

В газете «Курган и курганцы» журналист Вячеслав Аванесов написал:

«Выполняя задания редакции, военный корреспондент Джалиль часто был на передовой. Это были тяжелые командировки, когда в поисках героев корреспондент сам шел на передовую и часто попадал под снаряды врага».

В одном из писем (от 25 марта 1942 г.) своему товарищу, писателю Гази Кашшафу, Джалиль рассказывает:

«На днях вернулся из десятидневной командировки по частям нашего фронта, был на передовой, выполнял задание… Поездка оказалась трудная, опасная, но очень интересная. Все время под обстрелом. Три ночи подряд почти не спал, питался на ходу. Но видел много».

«Только на передовой линии можно видеть нужных героев, черпать материал, следить за боевыми фактами, без которых нельзя делать газету оперативной и боевой, а за большие вещи возьмусь после победы, если останусь жив», — писал он в одном из писем жене Аминэ.

26 июня 1942 года в ходе Любанской наступательной операции у деревни Мясной Бор (Новгородская область) Джалиль был тяжело ранен в грудь и попал в плен.

Вступив в Волжско-татарский легион (легион «Идель-Урал»), стал членом подпольной группы, организующей побеги военнопленных.

Напомним, созданный в 1942 году легион «Идель-Урал» являлся подразделением вермахта, состоявшим из представителей поволжских народов (в основном из татар). Организационно подчинялся штабу командования восточными легионами.

Цитата из к/ф «Моабитская тетрадь». Реж. Леонид Квинихидзе. 1968. СССР

В легионе с конца 1942 года действовала подпольная организация: тайные противники нацистов печатали антифашистские листовки, распространявшиеся среди легионеров.

Джалиль под видом культурно-просветительской работы ездил по лагерям для военнопленных, где устанавливал конспиративные связи и вербовал новых членов подпольной организации. Он был связан с организацией под названием «Берлинский комитет ВКП (б)» во главе с Николаем Бушмановым.

21 февраля 1943 года 825-й батальон легиона поднял восстание, в ходе которого часть бойцов (около 500—600 человек) покинула расположение части и с оружием в руках присоединилась к белорусским партизанам.

В августе 1943 года гестапо арестовало Джалиля и большинство членов его подпольной группы за несколько дней до подготовленного восстания военнопленных. За участие в подпольной организации Джалиль был казнен на гильотине 25 августа 1944 года в тюрьме Плётцензее (Берлин).

Харис Якупов. Муса Джалиль. 1954

Кроме него, нацисты гильотинировали еще десять человек: Гайнана Курмашева, Абдуллу Алиша, Фуата Сайфульмулюкова, Фуата Булатова, Гарифа Шабаева, Ахмета Симаева, Абдуллу Батталова, Зинната Хасанова, Ахата Атнашева и Салима Бухарова.

Находясь в заточении, Джалиль написал большой цикл стихотворений, которые после войны были переданы в СССР. Так, в 1946 году бывший военнопленный Нигмат Терегулов принес в Союз писателей Татарии блокнот с 60 стихами Джалиля.

В 1947 году в союз писателей поступила вторая тетрадь стихотворений — из советского консульства в Брюсселе. Она легла в основу знаменитого сборника под названием «Моабитская тетрадь». В заключении поэт написал строки, из которых видно, как невыносимо ему было сознание, что он попал в руки врагу:

Скорпион себя убивает жалом,

Орел разбивается о скалу.

Разве орлом я не был, чтобы

Умереть, как подобает орлу!

…Что делать? Отказался от слова,

От последнего слова друг-пистолет.

Враг мне сковал полумертвые руки,

Пыль занесла мой кровавый след.

Мари Жан (жена А. Тиммерманса), Амина и Чулпан Залиловы, Андре Тиммерманс

Стихи были написаны Джалилем в стенах Моабитской тюрьмы, откуда ее вынес бельгийский участник Сопротивления Андре Тиммерманс, сидевший с поэтом в одной камере. В этот же сборник вошли стихи из еще одной тетради, которую в СССР привез бывший военнопленный Габбас Шарипов.

Еще одну тетрадь стихов Джалиля доставил в советское посольство в Риме гражданин Турции Казим Миршан — в январе 1946 года. Сборник впоследствии потерялся.

Впервые стихотворения были опубликованы в 1953 году в «Литературной газете». Джалиль писал их на татарском языке, и главный редактор издания Константин Симонов организовал перевод стихов на русский язык.

Столь поздний выход сборника в свет связан с обвинениями в адрес Джалиля. В 1946 году Министерство госбезопасности СССР завело на него розыскное дело по обвинению в измене Родине и пособничестве нацистам. Дошло до того, что в апреле 1947 года имя поэта включили в список особо опасных преступников.

Именно Симонов добился снятия обвинений с Джалиля, доказав, что его подпольная группа вела важную патриотическую деятельность. В одной из центральных советских газет Симонов опубликовал статью о Джалиле.

В 1956 году Джалиль посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза, а в 1957 году — звания лауреата Ленинской премии.

Репродукция обложки «Второй Маобитской тетради» Мусы Джалиля, переданной в советское посольство бельгийцем Андре Тиммермансом

Стихотворения сборника «Моабитская тетрадь» — это и патриотические произведения, и любовная лирика, и зарисовки о мирной жизни. В стихотворении «Любимой» есть такие строки:

Я был силен, покуда ты ждала

— Смерть не брала меня в бою:

Твоей любви волшебный талисман

Хранил в походах голову мою.

И падал я. Но клятвы: «Поборю!»

— Ничем не запятнал я на войне.

Ведь если б я пришел, не победив,

«Спасибо» ты бы не сказала мне.

Солдатский путь извилист и далек,

Но ты надейся и люби меня,

И я приду: твоя любовь — залог

Спасенья от воды и от огня.

В завершении рассказа о поэте, Герое Советского Союза Мусе Джалиле приведу стихотворение «Варварство», которое также вошло в «Моабитскую тетрадь».