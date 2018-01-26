Газ

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 24 января составляли порядка 13,295 млрд кубометров. Таким образом, запасы природного газа в ПХГ с 14 января сократились на 840 млн кубометров. С начала отопительного сезона Украина «сожгла» около 3,818 млрд кубов топлива, т. е. более 21% от накопленного. Такому экономному расходу очень способствует теплая зима — по сути, настоящие морозы пришли на Украину только в последние дни.

В украинской энергетике снова большой скандал. В этот раз — между руководством министерства энергетики и руководством компании «Нафтогаз Украины». Причём компания и министерство скандалят сразу по нескольким, хотя и взаимосвязанным, поводам. А значит, у Андрея Коболева («Нафтогаз») и Игоря Насалика (минэнерго) есть что друг другу сказать.

Условное начало — заявление Коболева по поводу возобновления покупки российского газа на прошлой неделе.

«Мы, как «Нафтогаз», планируем импортировать с двух направлений. Цена, которую установит «Газпром», является очень привлекательной. Этим экономическим бенефитом надо пользоваться», — сказал он во время пресс-конференции.

Газ для Украины

Через два дня Игорь Насалик в ответ на вопрос журналистов прокомментировал слова чиновника:

«Пункт первый: НАК «Нафтогаз Украины» не находится в сфере управления минэнергоугля. Пункт второй: руководитель НАК никаким образом не синхронизовал свое заявление с министерством, формирующим государственную политику. Пункт третий: правительство, принимая финансовый план «Нафтогаза», никак не рассматривало возможность закупки российского газа».

Тот факт, что решение Стокгольмского арбитража прямо обязывает Украину к такой закупке и в этом решении никак не упомянуты планы правительства и финплан «Нафтогаза», министр оставил без внимания.

Более того, развивая свою мысль, Насалик фактически «послал подальше» не только Стокгольмский суд, но и МВФ:

«Украине удалось за 1,5 года для PSO [Предприятия — поставщики газа со специальными обязанностями — Ред.] уменьшить импортную закупку газа до 0,9 млрд куб. м. И мы, развивая «Укргазвыдобычу» [государственная газодобывающая компания — Ред], вообще рассматриваем возможность, что к концу года этот дефицит в 0,9 млрд куб. м будет отсутствовать. Формулируя цену газа для населения … мы уже не будем связываться с импортным паритетом — для PSO нам не нужен будет импортный газ».

Каким образом минэнерго собирается обойтись без паритета, объяснил энергетический эксперт Андрей Герус в своем блоге на сайте «Обозреватель»:

"Предлагается, чтобы формула «хаб+» превратилась в формулу «хаб», то есть «плюс» удалился с формулы. И рассчитываться новая цена будет по ценам, которые были за 3−12 месяцев до даты расчета (то есть по летним ценам, более низким). Украинский газ поставщики газа будут покупать в «Укргаздобыче», а не в Нафтогазе».

И надо сказать, что так делать совсем нехорошо. Прошлогодний меморандум МВФ, положения которого отражены в постановлении правительства №187 от 22.03.2017, прямо указывает, что при формировании цены на газ для населения правительство обязано использовать импортный паритет. И не важно, что это — импорт, или газ полностью украинской добычи: при ценообразовании правительство обязано руководствоваться котировками на газовом хабе NCG.

Уже на текущей неделе Коболев в эфире «5 канала» подтвердил своё намерение, сказав, что текущая потребность Украины в импорте — плюс-минус 10 млрд кубометров газа в год, и половину этого объёма компания готова покупать у «Газпрома»:

"Цена, которую мы получаем, является ниже цены европейского газового хаба».

Конечно же, она будет ниже, поскольку не учитывает необходимость прокачки газа по территории Украины в направлении Европы, а затем обратно, до границы с Украиной. Странно, что в «Нафтогазе» поняли это только теперь, отпраздновав 700 дней без российского газа.

Однако пока что сделать это не получится, потому что накануне (22 января) Кабмин «зарубил» «Нафтогазу» финансовый план на 2018 год. На публику компанию обвинили в попытке слишком уж нарастить расходы на своё содержание: ФОТ на 2018 год в финплане — 2,2 млрд грн, причём почти треть (720 млн) предусмотрены на выплаты руководству компании. Однако реальные причины несколько в ином. Во-первых, Коболев хотел оставить в управлении «Нафтогаза» компанию «Укртрансгаз» (оператор ГТС Украины), а именно она сегодня генерирует всю прибыль: розничный рынок давно и успешно сдан частным компаниям. Не будет «Укртрансгаза» — не будет бонусов у руководства. При этом разделение компаний — прихоть не правительства, а требование Европы (Третий энергопакет), поэтому Кабмин никак не мог это одобрить. Ну и, конечно, покупка газа у «Газпрома», что для руководства Украины вопрос не только внутри-, но и внешнеполитический. Причём многопланово. Скажем, та же кредитная линия от ЕБРР на покупку газа, предоставленная Украине ещё в 2016 году в размере 300 млн долл. Уж, разумеется, она давалась не для того, чтобы Украина покупала газ у «Газпрома».

В «Нафтогазе», видимо, тоже это предчувствуют, поэтому намерены бороться за продажу газа промпотребителям.

«Со следующего месяца мы меняем нашу тактику реализации газа в сегменте промышленных потребителей. В течение следующих двух недель предложим новый, более гибкий ценовой продукт», — написал Коболев в facebook.

Более гибкий — это снижение стоимости на 5,9% на условиях предоплаты для компаний, закупающих более 50 тыс. кубометров в месяц, и на 5,5% — для остальных.

Ещё одна грань конфликта — те самые спецобязательства (PSO) по продаже газа для потребностей населения и коммунального сектора. «Нафтогаз» и подконтрольная ему «Укргаздобыча» обратились к правительству с требованием компенсировать 111 млрд грн. — во столько они оценили потери от поставок газа населению и теплокоммунэнерго с октября 2015 по декабрь 2017 года.

«Текущая система приводит к многомиллиардным потерям государства. Она должна быть срочно отменена и заменена прозрачными рыночными условиями», — говорится в пресс-релизе компании.

В компании подсчитали уже и будущие потери:

«Сейчас рождается проект нового постановления, сейчас будет приниматься решение: продолжать или не продолжать [практику PSO]. Говоря языком цифр, продолжение этого решения будет означать, что за 2018−2021 годы — четыре года — мы потеряем еще 200 млрд грн.», — заявил Коболев в эфире «5 канала».

А вот тут уже козыри у «Нафтогаза»: компания ещё летом прошлого года выиграла судебный иск против правительства. В нём чётко указано, что правительство обязано «…определить источники финансирования и порядок определения компенсаций, которые предоставляются субъектам рынка природного газа, на которых наложены специальные обязательства».

Газопровод

Такая вот мексиканская дуэль: бюджет и доходы от транзита против компенсаций за продажу газа населению по льготной цене. Поглядим, чья возьмёт.

Впрочем, глава «Нафтогаза» воюет не только с родным минэнерго, но и, по привычке, с Россией. Которая, как оказалось, мешает Украине добывать собственный газ, и это «ни для кого не секрет».

«Нужно сокращать влияние пророссийских групп. Ни для кого не секрет, что «Газпром» и Россия тратят деньги, спонсируя определенные силы в Украине, которые блокируют новые месторождения, добычу газа и которые врут местным жителям об экологических последствиях», — заявил Коболев журналистам.

Да, вы не ослышались: один и тот же человек в Киеве хочет покупать у «Газпрома» газ и при этом обвиняет компанию в информационных диверсиях.

Между тем, кому, как не главе «Нафтогаза», не знать, что проблемы нефте‑ и газодобывающих компаний Украины — недофинансирование и технологии 50-летней давности.

«Сейчас инвесторам предлагают спецразрешения на месторождения, наработанные за последние 30−40 лет. Но если ситуация никак не изменится в лучшую сторону, скоро предложить будет нечего», — пишет Елена Голубева в материале для «112.Украина».

В частности, карта наличия полезных ископаемых ГДП-200, на основании которой можно вести разведку, готова только на четверть. А к наращиванию добычи и вовсе нужно подходить осторожно.

«Изначально запасы [Шебелинского] месторождения оценивались в 360 млрд кубометров природного газа. Через 15 лет оказалось, что вопреки тому, что все годы на нем велась добыча, запасы увеличились до 500 млрд. Три года назад пересчитали — запасы 750 млрд кубометров. Дело в том, что под месторождением есть подводные каналы, глубинные каналы, через которые в него выходит газ. Около 2 млрд куб. м газа в год приходит. Но отбирать больше того, что подходит, нельзя! 1,8−2 млрд куб. м в год должно отбираться. Иначе можно нарушить давление и крупнейшее в Украине газовое месторождение будет потеряно», — цитирует она заместителя директора по научной работе Украинского государственного геологоразведывательного института Михаила Красножона.

Видимо, это и есть та самая «рука «Газпрома», мешающая росту добычи.

Электроэнергия

Запасы угля на украинских ТЭС по состоянию на 24 января составляли 1,611 млн тонн (-128 тыс. тонн с 15 января). Запасы антрацита составляют 716 тыс. тонн, угля марки «Г» — 894 тыс. тонн. Следует отметить, что контракт «ДТЭК-Энерго» на поставку антрацита завершён, о новых переговорах не слышно. Учитывая, что ещё в первой половине января Киев снял санкции с «Южтранса» — крупнейшего поставщика угля, похоже, Украина пока тихо и без пафоса будет «сидеть» на российских поставках.

Стимулирующего тарифообразования (известно также как RAB-регулирование) в 2018 году не будет, говорится в пресс-релизе «Укрэнерго». Внедрять этот механизм в компании намерены только с 2019 года. В качестве причин в компании указали на необходимость предварительной оценки активов, а также выполнения инвестиционной программы в год, предшествующий введению RAB-регулирования, не менее чем на 95%. Как сообщалось, нормативная база для введения RAB-регулирования вступила в силу ещё 11 января.

ЛЭП

Как и ожидали в минэнерго, в 2017 году Украине удалось достичь показателя 5 млрд кВт•ч электроэнергии, проданной за рубеж. Продали даже чуть больше — 5,166 млрд кВт•ч — 55,2% ушло в Венгрию, 22% — в Молдавию, 17,3% — в Польшу. Таким образом, теперь у Украины есть три основных потребителя электроэнергии, в 2016 году их было два (Венгрия и Польша). Собственно, наращивание поставок произошло как раз за счёт Молдавии: Венгрия и Польша импортировали фактически те же объёмы, что и в 2016 году.

Компания ДТЭК (крупнейший частный энергохолдинг Украины) подписала соглашение с GE Renewable Energy на поставку 26 ветротурбин. Они предназначены для строительства первой очереди Приморской ветроэлектростанции мощностью 200 МВт в Запорожской области (ввод в эксплуатацию планируется уже в 2018 году). Пресс-служба компании напомнила, что Украина взяла на себя обязательства довести долю возобновляемой энергетики в энергобалансе страны до 11% к 2020 году:

«…Сегодня в нашем портфеле проекты по строительству мощностей ВИЭ на 1 ГВт… Общий плановый объем инвестиций в строительство Приморской ВЭС — более 300 млн евро».

Даже «Укртрансгаз» стал игроком рынка ВИЭ. Его солнечная электростанция, запущенная ещё в 2017 году, с декабря начала поставлять энергию в ОЭС (до этого работала на нужды компании). Правда, мощность СЭС невелика — всего 300 тыс. кВт.

Уголь

Когда речь заходит об угольной отрасли, то через раз от правительства Украины можно услышать готовность её реформировать, инвестировать в добычу и т.п. Как оно происходит на деле — рассказывает глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец:

«В течение 2016 года «Центрэнерго» требовало от ДТЭК увеличить объемы добычи для себя до 240 тыс. тонн в месяц, это 3 млн тонн угля в год. И вот теперь отказались от этого угля, под который дополнительно закладывались лавы».

Причиной такого решения, по мнению Волынца, стал отложенный запуск одного из блоков Трипольской ТЭС (который перед этим перевели с антрацита на уголь марки «Г»). Т. е. удар даже двойной, ведь если блок простаивает, то не только ДТЭК для него зря добывает уголь, но и приходится импортировать антрацит для замещения простаивающей мощности работой антрацитовых блоков ТЭС — в энергобалансе все блоки наперечёт, замещать можно только антрацитовыми, которые без особой нужды стараются не использовать.

И это ещё не всё, Волынец продолжает рассказывать о непубличных подробностях отрасли:

«Всегда была такая схема: чтобы сэкономить на транспортировке, государственные западноукраинские шахты свой уголь везли на «ДТЭК Западэнерго», а уголь ДТЭК из Павлограда и Доброполья — на «Центрэнерго»… Если «Центрэнерго» отказывается от продукции «Павлоградугля» и «Добропольеугля», тогда ДТЭК его повезет на свое «ДТЭК Западэнерго». Соответственно, шахтерам Львовско-Волынского бассейна некуда будет сбывать свою продукцию».

В пресс-службе ДТЭК уточняют: модель встречных поставок начала нарушаться «Центрэнерго» ещё в декабре. ДТЭК, в свою очередь, некоторое время продолжал закупки у шахт западного региона, надеясь на возобновление закупок государством. И только спустя месяц решили предать ситуацию огласке.

Однако возникает резонный вопрос. Что же это за энергоблок такой, простой которого приводит к избытку угля в размере 240 тыс. тонн в месяц? И публикация издания «Экономическая правда» даёт ответ на этот вопрос. Согласно данным, которые удалось раздобыть журналистам, изменилась структура поставок на «Центрэнерго», и произошло это именно в декабре. Компании, которые теперь поставляют «Центрэнерго», цитируем материал «…выкуплены негласным куратором государственной угольной отрасли Виталием Кропачевым у структур и окружения беглого президента Виктора Януковича», — утверждают журналисты. Напомним, на Украине Кропачева считают «смотрящим» за угольной отраслью от самого президента Петра Порошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Особенно ярко это выглядит на фоне недавнего заявления Игоря Насалика.

«На Украине нет дефицита угля, есть профицит», — сказал он во время часа вопросов к правительству в Верховной раде. И ведь действительно, вполне можно считать это профицитом, если не вдаваться в детали.

Хотя ситуация всё же не сводится к банальному желанию окружения Порошенко погреть руки на угольной отрасли. Председатель Центрального комитета работников угольной промышленности Украины Виктор Турманов в комментарии для fakty.ua напоминает, что сегодня на Украине рассинхронизирована деятельность по переводу энергоблоков на уголь марки «Г» и инвестиции в увеличение его добычи. Если ничего не делать, то на переделанные блоки придётся завозить заграничный уголь, а значит, вся задумка с экономией обернётся полным провалом.

Нефть

Объем переработки нефти, газового конденсата и другого нефтяного сырья на НПЗ Украины в 2017 году вырос до 2,791 млн тонн (+ 6,3%), говорится в исследовании «Консалтинговой группы А-95».

Транзит нефти по нефтепроводам Украины в прошлом году вырос до 16 млн тонн (+5,3% к 2016 году). Однако это всё равно составляет лишь около 40% их потенциальной мощности.

Нефтепровод

Вузы спят до весны

«Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко распустил студентов до весны. Причина — отсутствие средств для оплаты за тепло и электроэнергию. Формально это называется «дистанционное обучение». Но все понимают, что ни методики дистанционного обучения, ни квалификации для дистанционного обучения у нас нет», — написал в facebook Андрей Герус.

Позже от руководства вуза последовало опровержение: мол, да, ушли на долгие каникулы, но с отоплением это никак не связано.

Не связано у КНУ, зато связано у других, менее богатых вузов. Причём в министерстве образования и науки проблему, хоть и косвенно, но признают.

«У нас есть большая проблема в университетах с их энергоэффективностью. Там есть старые помещения, исторические помещения, например, с высокими потолками, заброшенные помещения. Мы впервые на протяжении последних двух лет интенсивно инвестируем в капитальные ремонты вузов, хотя этого тоже пока недостаточно», — заявила в эфире «112.Украина» министр образования Лилия Гриневич, комментируя в т.ч. новость о КНУ.

И тут снова придётся вернуться к битве «Нафтогаза» и Кабмина, поскольку именно после невыполнения последним решения суда о финансировании спецобязательств «Нафтогаз» перестал поставлять газ льготным категориям потребителей по льготной же цене. Вернее, он-то поставляет, но в счетах указана полная стоимость. Вузы оплачивают по льготной, и эти долги до поры накапливаются. Отсюда и «спячка» до весны.