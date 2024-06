В последнюю декаду января состоится сразу три международных события, связанных с сирийским «узлом»: встреча в Париже, посвященная «безнаказанному использованию химического оружия» (23 января), девятый раунд межсирийских переговоров в Вене в женевском формате (25 января) и Конгресс сирийского национального диалога в Сочи (29 января).

Характерно, что Женева-9 в информационном пространстве широко не анонсируется, возможно, в силу своей предсказуемости. Никаких особенных надежд политики, по-видимому, на девятый раунд не возлагают.

Известно, что спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура, как и на предыдущих переговорах, выступит посредником, отдельно встретившись с представителями Дамаска и отдельно — с «оппозиционерами».

Куда больше шума было организовано вокруг готовящейся встречи в Париже, которую 19 января анонсировал госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Глава госдепа США задал такой тон, что многие должны были, очевидно, почувствовать себя виноватыми.

Госсекретарь США заявил, что в Париже соберутся представители стран, «мыслящих одинаково», чтобы «усилить давление на тех, кто ответственен за использование химического оружия». Белый дом, подчеркивают в госдепе, считает, что Москва «использует любую возможность, чтобы защитить режим президента Сирии Башара Асада, который продолжает использовать химоружие».

В Минобороны РФ обвинения Тиллерсона назвали голословными, напомнив, что именно Россия была инициатором вывоза химоружия из Сирии в 2014 году. При этом США участвовали в процессе, ООН полностью его контролировала, а Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в итоге официально подтвердила полное уничтожение сирийского оружия массового поражения.

«Все продолжающиеся попытки США обвинить сирийские власти в использовании отравляющих веществ в ходе боевых действий против так называемой «оппозиции» опираются исключительно на слухи соцсетей, свидетельства боевиков и ни разу не были подтверждены фактами», — отметили в Минобороны РФ.

Обращает на себя внимание упорство и последовательность, с которыми Вашингтон продолжает свою затяжную антисирийскую пропагандистскую операцию. Если Россия защищает «виновного» Асада, то и Россия «виновна», причем об адекватности «наказания», на которое «судьям» никто не давал права, пропагандистский рупор просто не упоминает.

А упомянуть стоит, раз уж тема применения химоружия в Сирии снова оказалась такой актуальной, что именно сейчас, в преддверии Женевы-9 и Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, была целенаправленно вброшена в информационное поле.

Речь идет об инциденте в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб, Сирия) 4 апреля 2017 года, где Сирийский арабской армией якобы было применено химическое оружие против мирного населения. Через три дня после появления в интернете кадров поражения сирийских детей «зарином» американские вооруженные силы нанесли ракетный удар по базе ВВС Сирии Аш-Шайрат (провинция Хомс).

Когда в январе 2018 года Тиллерсон вновь заговорил об «ужасном» Асаде, применяющем оружие массового поражения, российские официальные ведомства внесли ясность в мотивы США. В результате очередной прилив праведного гнева Вашингтона по поводу «этого животного Асада» становится вполне очевидным: США просто напоминают миру, что нормы нормам рознь.

В этой связи вспоминается тот эпизод из романа Джорджа Оруэлла «Скотный двор», когда жители с удивлением обнаруживают, что «демократия» — не для всех. Как нельзя более кстати к нынешней международной ситуации подходит одна из заповедей двора: «All animals are equal, but some animals are more equal than others», что по-русски звучит как «Все животные равны, но некоторые равнее других».

В Миноброны РФ и МИД РФ напомнили о результатах так называемого «дистанционного расследования» инцидента в Хан-Шейхуне, на котором «судьи» и построили свое обвинение, и призвали США самим начать соблюдать обязательства, предусмотренные Конвенцией о запрещении химоружия.

В МИД РФ проанализировали распространенный американской делегацией в Совете Безопасности ООН 9 января 2018 года неофициальный документ «Assessment of the Russian Federation's Positions Regarding the Use of Chemical Weapons in Syria» («Оценка позиций Российской Федерации в отношении применения химического оружия в Сирии») и указали на полную его абсурдность.

«К сожалению, при составлении указанного документа американские коллеги дошли до откровенного передергивания и подтасовки фактов, — сообщили в российском ведомстве. — При этом они, похоже, даже не задумывались над существом своих надуманных утверждений ни с точки зрения профессиональной этики, ни элементарного здравого смысла».

Стоит отметить, что на фоне последних событий на сирийско-турецкой границе межсирийские переговоры так называемой умеренной оппозиции и Дамаска в женевском формате выглядят беспомощно и немного театрально: представители двух сил изображают попытку договориться, в то время как США «вершат» настоящие, «взрослые» дела, разбираясь с Асадом теперь уже с помощью курдско-турецкой ненависти.

Почти не остается надежды на то, что сторонам удастся договориться (хотя вряд ли оппозиция к этому стремится) на фоне столь колоритной «картины преступлений Асада». Россия предложила другой формат — Конгресс сирийского национального диалога.

20 января представители России, Ирана и Турции завершили двухдневные консультации по подготовке мероприятия, согласованы участники переговоров. Комментируя состояние процесса, Александр Лаврентьев, глава российской делегации и спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию, сказал:

«Самое главное, что мы хотим запустить процесс политического урегулирования с тем, чтобы вдохнуть жизнь в Женевский процесс и предоставить Стаффану де Мистуре возможность воспользоваться результатами форума в Сочи».

По всей видимости, действия США по очернению Асада и Москвы можно рассматривать как «артподготовку» Вашингтона к новой дипломатической атаке на Россию, которая готовится принимать в Сочи Конгресс сирийского национального диалога.