20 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о фактическом начале наземной операции турецкой армии против сирийских курдов в районе сирийского населенного пункта в Африне. При этом он напомнил странам Запада о том, что Анкара — их союзник, с которым необходимо считаться и сотрудничать в регионе.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Президентом Ирана Хасаном Рухани и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Kurdishstruggle Курды. Сирия

Это решение турецкого руководства было принято после заявления США о намерении создать 30-тысячную «пограничную армию» из сирийских курдов, которые будут держать территории на севере Сирии, неподконтрольные сирийскому правительству. Хоть американцы и дезавуировали это свое заявление после того, как поняли серьезность намерений Анкары, было уже поздно — Россия и Турция дали им достаточно времени, реагировать надо было быстрее.

Курды тоже убедились в том, как американцы держат свое слово, но, видимо, им надо набить еще больше шишек, чтобы занять правильную позицию в этом конфликте.

Как сообщают СМИ, военная операция «Оливковая ветвь» стартовала с воздушной фазы. По данным ВВС Турции, в результате было совершено более 70 вылетов, в ходе которых поражены 108 из 113 намеченных целей. 21 января в Африн вошла колонна турецких танков, но на подступах к городу курды смогли подбить четыре танка.

Сирийские власти формально осудили нападение турецких ВС на Африн, назвав эти действия поддержкой терроризма. Ну, иначе и быть не могло. На самом деле, операция ВС Турции в Африне является закономерным результатом лимитрофной политики лидеров афринских курдов, которые хотели столкнуть на своей территории две великие державы в борьбе неизвестно за что.

Турецкий солдат

Дело в том, что еще задолго до начала военных действий Анкары Москва и Дамаск поставили перед правящими кругами афринских курдов простой и очень логичный вопрос: «Вы чьих будете?» Те, думая, что Россия, как и раньше, будет неверно понимать свои имперские цели и будет впрягаться за «братушек» по всему миру непонятно зачем и платить жизнями русских парней неизвестно за что, в духе ближневосточного базара долго тянули с ответом, поднимали ставки, а в результате сказали, что мы, типа, с вами, но подчиняться не будем и делать будем, что хотим. В общем, повели себя как польские политические элиты после начала Второй мировой войной с известным уже результатом. Ну, на нет, как говорится, и суда нет.

В результате, если афринские не наши, хоть и вывешивают российские флаги на своих боевых позициях, то и впрягаться за них не имеет смысла, поэтому Россия отдала их туркам. В Идлибе уже произошел размен между Москвой и Анкарой — турки отозвали свои прокси-силы на Африн, САА замкнула котел.

Турецкий солдат

Для такой позиции Москвы в отношении курдов есть и еще довольно серьезные аргументы. Дело в том, что курды в восточной Сирии выступили в роли американских прокси-сил и захватили основные месторождения сирийской нефти. Это тоже вопрос, который необходимо будет решить в будущем.

На тактическом уровне операция ВС Турции в Африне может и затянуться, и даже принести им серьезные потери, но ведь это турецкие проблемы, не наши. Зато теперь курды сами смогут убедиться, будут ли их защищать «американские военные советники» и есть ли у них повод оставаться в «проамериканской коалиции» и быть их рабочими лошадками.

Турки смогут убедиться — заберут ли «американские военные советники» у курдов поставленное им ранее оружие, о чем они уже успели заявить. К тому же если бородачи всех расцветок будут активно зачищать друг друга без нашего участия — это тоже на пользу делу. Заодно есть хорошая возможность посмотреть, что собой представляет турецкая военная машина и как она эффективна в деле.

Еще один важный аспект состоит в том, а) что США и Турция — члены НАТО, то есть одного военного блока; и б) что у Турции вторая по силе армия НАТО. И любой конфликт между ними будет вести к усилению российско-турецкого сотрудничества и формированию более обширной и устойчивой зоны безопасности в Евразии.

Tiszta-lap.hu НАТО

Возвращаясь к Африну, можно отметить, что, возможно, турки специально хотят создать 30-километровую зону возле своей границы, чтобы вывезти туда 3,5 млн сирийских беженцев, которые сейчас находятся на их территории. От них в дальнейшем понадобится признать центральную власть в Дамаске, платить налоги в бюджет и соблюсти все иные правила сирийского государства.

Россия же в результате этой комбинации еще больше укрепила с турками стратегический альянс — если афринские не наши, а их «парни», то пусть они с ними и разбираются, а мы им поможем. Соответственно, когда у нас возникнут проблемы с нашими местными «парнями», турки нам тоже помогут. Это взрослый разговор великих держав, которые не должны вестись на разводки вождей туземных племен и ломать из-за них копья и отношения. Сейчас Эрдогану надо показать своим, что он крутой — ради Бога, пусть показывает, наши задачи в Сирии состоят совсем в другом, а помощь Анкары нам еще понадобится — главный враг у нас один.

PS.

Когда материал был готов к публикации, увидел оценку событий в Африне, подходящую под рубрику «Удивительное рядом». Вот как некоторые эксперты оценивают действия России в Африне:

«Авторы Telegram-канала Directorate4, следящие за военными действиями в регионе, считают, что начало операции «Оливковая ветвь» несет негативные последствия для российской политики:

«Уже давно судьба Сирии решается Россией, Турцией и Ираном. При этом мнение самих сирийских властей либо не спрашивается вовсе, либо полностью игнорируется. Так было с организацией зон деэскалации, когда эти три страны поделили Сирию на зоны своих интересов. Накануне Дамаск пытался договориться с курдами Африна. Жители Африна были согласны на признание сирийских органов власти, но отказались от ввода сирийской армии на территорию кантона. Но без САА, с которой Турция пока не решается вступать в прямые столкновения, защита кантона невозможна. Значит, защитить курдов от вторжения Турции могло бы Минобороны РФ. Но вместо этого оно договорилось с турецкими коллегами о сдаче кантона.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Президентом Ирана Хасаном Рухани и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Разрыв связи между российскими военными и курдами Африна показывает, что курды не могут положиться на Россию в решении важных проблем, а значит, в будущем никаких договоров с российской стороной у них быть не может. Это заставляет других участников сирийского конфликта искать защиты у Ирана и США. Именно из-за поддержки США Эрдоган вряд ли станет проводить военную операцию против СДС в Манбидже, хотя и любит об этом говорить. Дальнейшие действия в таком ключе неизбежно приведут к тому, что на Россию в Сирии ополчатся все. А борьба с терроризмом на дальних подступах окажется взращиванием террористов».

То есть данный телеграм-канал защищает точку зрения именно курдов, а не России, подтверждая наши выводы в самом начале материала о том, что курды сами не захотели ввода САА и решили подставить под удар турецкой армии те российские силы, которые находились в Африне с полицейской миссией, то есть грамотно столкнуть лбами Москву и Анкару, а самим сидеть в сторонке и наблюдать, как две мировые державы в кровь бьются неизвестно из-за чего. А когда Россия разгадала данную комбинацию и выдала Анкаре добро на зачистку анклава, они бросились тут же критиковать Россию и угрожать развитием сотрудничества с Ираном (!) и США. Как говорится, вперед и с песней.

Это было бы очень увлекательное зрелище — посмотреть, как американцы впрягаются за курдов и начинают проливать свою кровь в боях с турецкими ВС, но этого не будет, так как американцы также прекрасно понимают курдские расклады.