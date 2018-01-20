



Каштаны в огне

Существует одна загадка, которую мало кто пытается разгадать. Несмотря на все проблемы, существующие во взаимоотношениях между Россией и Западом, отношение к нагорно-карабахскому конфликту считается примером их «абсолютного сотрудничества». В этом смысле, как считают эксперты британского Chatham House, нагорно-карабахский конфликт является уникальным на постсоветском пространстве, так как позиции стран-сопредседателей МГ ОБСЕ — США, Франции и России — по нему совпадают.

«Мы не можем говорить о том, что Запад находится здесь, поддерживая какую-то сторону, а Россия — там, — пишет аналитик центра Станислав Притчин. — Внешних противоречий между Западом и Россией по этому вопросу нет». Недавно об этом же говорил и глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, отношения между Москвой и Вашингтоном не отразятся на сотрудничестве двух стран по вопросу Нагорного Карабаха. И добавил: «Россия, США и Франция занимают единую позицию по нагорно — карабахскому урегулированию, позиция эта хорошо известна». Вот что заявлял по этому поводу бывший заместитель помощника госсекретаря США по Европе и Евразии Мэтью Брайза: «У нас полностью противоположные взгляды на конфликт в Грузии (Южной Осетии и Абхазии в 2008 году — С.Т.), но в то же время мы абсолютно сотрудничаем по Нагорному Карабаху».

Напомним, что Москва, Париж и Вашингтон на протяжении многих лет вместе работают в Минской группе — основном посредническом органе, занятом урегулированием нагорно-карабахского конфликта. В то же время МГ ОБСЕ считает, что основная ответственность за решения находится не на ней, а на лидерах Армении и Азербайджана. Правда, они — во всяком случае на публичном уровне — не высказывают каких-либо своих инициатив, не предлагают «развязок по Карабаху», ведут переговоры — с определенными перерывами — за плотно закрытыми дверями. Как показывает конкретная практика, пока все крутится вокруг разработанных и предложенных Минской группой дополнительных мерах по снижению напряженности на линии соприкосновения, проекта по расширению миссии личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

Вот и после недавней встречи глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении в Кракове глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров сообщил, что именно «сопредседатели МГ ОБСЕ представили сторонам карабахского урегулирования ряд креативных идей, которые станут предметом обсуждений в рамках предстоящего февральского визита сопредседателей в регион». Ходят слухи о существовании неких предложений «по чувствительным вопросам, содержащимся в рабочих предложениях, которые в настоящее время находятся на столе переговоров». И мы не случайно останавливаемся именно на инициативах Минской группы, которую часто — особенно Баку — обвиняют в «бездеятельности». В том, что сопредседатели представляют «центры силы» и якобы «озвучивают их позиции и идеи». Пытаются разыграть и карту «проблем» во взаимоотношениях между Западом и Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM Карабахский конфликт

Недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинял МГ ОБСЕ в том, что та не руководствуется в своей деятельности известными резолюциями Совета Безопасности ООН начала 1990-х. Но полагаем, что в Баку работают все же грамотные дипломаты. И они знают, что сопредседатели Минской группы не представляют ООН, а потому не имеют полномочий заставлять кого-либо выполнять соответствующие резолюции Совета Безопасности. Что МГ ОБСЕ является структурой для облегчения переговоров между сторонами и мониторинга Бишкекских соглашений 1994 года о прекращении огня на линии фронта. Остальное — подмена понятий. Равно как попытки упразднить работу группы или ввести в состав сопредседателей Турцию с Германией. И что же? Как пишет американское издание National Interest, «никто из сопредседателей Минской группы до настоящего времени не демонстрирует оппортунизм, не выступает в качестве единоличного актора, согласовывая свои действия с другими игроками». При этом на официальном уровне все придерживаются принципа сохранения территориальной целостности Азербайджана.

Легче всего объяснять ситуацию конфликтом интересов внешних игроков в регионе, что часто делают многие эксперты. Это дает возможность Баку мотивировать свои действия тем, что он так проводит «независимую внешнюю политику», что будто бы не нравится, например, Москве. Допустим, это так. Но тогда как объяснить политику США и Франции, которые по логике Азербайджана, должны быть заинтересованы в выдавливании России из Закавказья и играть на стороне Баку? Такого не происходит. Значит причина в ином. Точнее, в оценке природы нагорно-карабахского конфликта, которая принципиально отличается от азербайджанской. При этом концепции, разработанные азербайджанскими историками и политиками новой формации, носят маргинальный характер, не получают международного признания. Случайно ли это и можно такой ход событий объяснять только «происками западного армянского лобби»?

Полагаем, что нет. Баку допустил серьезные внешнеполитические ошибки системного характера, декларируя во взаимоотношениях с Турцией принцип «одна нация — два государства», что ввело его в зону геополитической турбулентности. Такая политика Азербайджана вводила в игру Анкару и Тегеран, но выводила за скобки армян Нагорного Карабаха. Обозначим еще один важный момент. Москва заняла выжидательную позицию, не предлагая Баку и Еревану «лекции о демократии». Тогда как Запад подготовил для Азербайджана, Турции и Ирана собственную модель «демократического развития», увязывая с ней решение проблем этнических меньшинств. Баку еще по-настоящему не осознал и истинный смысл трансформации политической системы в Армении, от президентской к парламентской, которая предполагает больше демократии. Поэтому потенциальное противостоянии Азербайджана с Арменией будет восприниматься как битва авторитаризма против демократии.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

Если говорить о Степанакерте, то и здесь Баку проиграл, приняв за основу переговоров так называемые Мадридские принципы, в которых зафиксирован тезис «о промежуточном статусе Карабаха», что выводит вопрос о территориальной целостности Азербайджана в особую плоскость. В этом отношении сопредседатели МГ ОБСЕ единодушны. Более того, Баку до сих пор так и не осознал того, что все направления его сотрудничества с Западом, включая энергетический вектор, консервируют ситуацию, а не наоборот. Апрельская война 2016 года показала: евроатлантическая линия поддержки Азербайджана деградировала. Россия оказалась вынужденной самостоятельно заниматься урегулированием конфликта.

При этом после этого глава бакинского Центра политических инноваций и технологий, азербайджанский политолог Мубариз Ахмедоглу заявлял, что якобы «из-за механизма консенсуса Минская группа не может вести эффективную посредническую миссию в карабахском урегулировании», в то время, как «Россия действительно может решить этот вопрос». Однако, по словам Лаврова, у Москвы нет желания вне формата МГ ОБСЕ предлагать свое решение проблемы. Так что позиция Минской группы по-прежнему остается консолидированной даже в деталях. Таковой она еще долго будет оставаться в рамках признанного инструмента для ведения переговоров.