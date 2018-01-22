Если стороны гражданского конфликта на Украине — Киев, с одной стороны, и ЛДНР, с другой, с согласия и одобрения главных политических гарантов процесса (России, Германии, Франции и, неофициально, естественно, США) примут решение о переносе переговорной площадки из Минска в Астану, и о превращении, таким образом, Минска-2 в Астану-1, это будет говорить о многих вещах, в том числе о том, что Белоруссия стремительно теряет статус главного союзника России.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Понятно, что это идея президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который хочет оставить после себя сильное политическое наследие стране, и который уже сделал Астану переговорной площадкой по Сирии, и там все более-менее идет хорошо, в отличие от Минска-2. Но чтобы сделать приятное президенту США Дональду Трампу, тем более, что идея переноса переговоров в Астану для всех сторон конфликта будет гораздо более весома, если будет исходить от хозяина Белого дома, он подарил ее лидеру США, чем тот с удовольствием воспользовался — пиар это его все.

Киев, Луганск и Донецк поедут туда, куда им скажут их политические «крыши». Берлин и Париж пока не обозначили своей позиции по переносу переговорной площадки из Минска в Астану. Однако Москва устами пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, по сути, обозначила, что она не будет возражать против переноса переговорной площадки из Минска в Астану, если никто из остальных участников не будет против.

Понятно, что если бы Москва не захотела менять формат Минска-2 на Астану-1, то ничего бы такого не случилось — как сидели, так и сидели бы в Минске. Но, учитывая политическую мудрость Нурсултана Назарбаева, лично у меня нет никаких сомнений, что прежде чем дарить такую идею Трампу, он ее, несомненно, согласовал с Москвой. И это не его подарок Трампу, а подарок Владимира Путина, чтобы хозяин Белого дома мог занести себе в актив еще одно очко на фоне происходящих внутри США процессов.

Kremlin.ru Минские соглашения. 2015

Кстати, если состоится такое развитие событий, то перенос Минска в Астану, по сути, будет означать потерю политического доверия официального Минска со стороны Кремля. Это вполне ожидаемо на фоне того роста агрессивного национализма и русофобии, который происходит в Минске уже не первый год, и который мы все наблюдаем, и открытой поддержке этой порочной политико-идеологической практики со стороны властей республики.

О чем идет речь. Фактов очень много. И их перечисление — это дело даже не статьи, а отдельного доклада, так много всего накопилось. Поэтому, чтобы не углубляться в детали, о которых ИА REGNUM подробно писал все последние годы, приведу только один пример — длящийся уже более месяца в Минске исключительно политический, абсурдный и полностью противозаконный процесс над сторонниками Союзного государства России и Белоруссии, яркими белорусскими публицистами и журналистами Юрием Павловцом, Дмитрием Алимкиным и Сергеем Шиптенко, которые более года находятся в заключении.

Этот процесс лишний раз доказывает, что именно власти республики (после Русской весны 2014 года на Украине) стали заигрывать с местными националистами — побратимами украинских необандеровцев, в результате докатившись до этого позорного судилища, которое вызывает возмущение у всей прогрессивной общественности республики.

Что мы видим? Что никаких доказательств их вины в разжигании межнациональной розни обвинение так и не продемонстрировало, за исключением экспертизы полуграмотных «экспертов», многие аргументы и тезисы которых вообще заставляют усомниться в том, что они получили высшее образование, а не то, что могут быть экспертами в таком элементарном деле.

Кроме того, судья отклоняет все важные ходатайства защиты, все аргументы адвокатов, снимает все важные вопросы к допрашиваемым «экспертам» от обвинения, ответы которых часто вызывают откровенный хохот в зале, притом у людей во многом далеких от большой науки (можно себе представить реакцию на «аргументы» «экспертов» тех, кто имеет научные степени), позволяет им вести себя хамски по отношению к тем, кто уже больше года провел за решеткой. В общем, судья Игорь Любовицкий демонстрирует полный набор субъективизма и одностороннего подхода в рассмотрении дела, не имеет никакой объективной и независимой позиции и откровенно играет на стороне обвинения, затыкая рот подсудимым и адвокатам.

Вот, что уже на протяжении последнего месяца происходит в Минске. Трудно нанести больший ущерб белорусско-российским отношениям, чем это позорное судилище, которым белорусские власти, по сути, высекли сами себя, обнажив свою тесную спайку с агрессивными националистами, которые из всего белорусского общества только и поддерживают этот суд. Соответственно, удивляться тому, что Москва не возражает против переноса переговорной площадки по гражданской войне, идущей на Украине, из Минска в Астану, не приходится.

Поэтому мы видим, как различного рода белорусские провластные эксперты, да и сам белорусский МИД очень забеспокоились по поводу потери данного формата обеспечения внешнеполитического признания заслуг официального Минска как «донора» региональной безопасности.

Как мы видим, судьбы трех белорусских публицистов, над которыми в Минске уже более года идет откровенное политическое глумление, очень тесно вплетены в вопросы мировой глобальной политики, как бы кто-то не хотел это признавать. Конечно, официальному Минску решать, что ему важнее — быть донором региональной безопасности или в уголовном порядке «мочить» сторонников (!) союзной интеграции с Россией, но, похоже, поезд уже тронулся, и остановить превращение Минска-2 в Астану-1 уже не получится.

Если это произойдет, то все мы станем свидетелями того, как откровенное заигрывание официального Минска с местными агрессивными националистами, которые власти республики с весны 2014 года осуществляют практически в открытом режиме, наносит большой ущерб не только внешнеполитическим, но и национально-государственным интересам республики в целом.

Самое интересное, это, конечно, реакция официального Киева на это предложение казахского лидера. Глава МИД Украины Климкин отрицательно высказался по поводу переноса переговорной площадки, мол, где эта Астана, когда Минск совсем рядом. То есть, для необандеровского Киева Минск является более удобной и комфортной переговорной площадкой, чем Астана. На мой взгляд, этот нюанс также очень многое говорит не только о степени близости отношений официальных Киева и Минска, но и о той идеологической атмосфере, которая витает в коридорах белорусской власти.

Таким образом, если перенос Минска-2 в Астану-1 состоится, то это будет большая политическая победа Нурсултана Назарбаева и его МИД во главе с Кайратом Абдрахмановым. И, соответственно, это будет серьезным внешнеполитическим поражением Александра Лукашенко и его МИД во главе с Владимиром Макеем. В принципе, поражение такого уровня серьезный повод для написания последним трех конвертов — такого провала современная белорусская внешняя политика еще не знала.