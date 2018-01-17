Завтра наступает судьбоносный день для мировой экономики — Китай запускает фьючерсную торговлю нефтью за юани. Китай, крупнейший в мире покупатель нефти, находится на пороге открытия внутреннего рынка торговли фьючерсными контрактами. Произойдет это 18 января 2018 года. Торги будут проходить на Шанхайской международной энергетической бирже, которая является подразделением Шанхайской фьючерсной биржи и будет проходить под аббревиатурой INE. Это позволит китайским покупателям фиксировать цены на нефть в юанях и платить за нее в китайской валюте.

Китайский флаг

Кроме того, иностранным трейдерам также будет разрешено инвестировать в первый сырьевой рынок Китая, потому что биржа зарегистрирована в зоне свободной торговли Шанхая. Конечно, данное событие повлечет большие последствия не только для всего мирового нефтяного рынка, но, прежде всего, для доллара США, играющего главную роль в торговле нефтью, — в настоящее время в нем совершается около 90−95% всех сделок по нефти в мире.

守望者爱孟 Зона свободной торговли Шанхая

Напомню, что две предыдущие попытки запустить аналогичные вещи — Ираком Саддама Хусейна и Ливией Муамара Каддафи закончились плачевно — лидеры были показательно убиты, страны уничтожены и разграблены, лишены территориальной целостности, а народы погружены в нищету.

Однако Китай — не Ирак и не Ливия, а китайское руководство нельзя упрекнуть в авантюризме. Пекин обладает собственной хорошо вооруженной армией и имеет серьезные экономические рычаги влияния на США в виде тех же ГКО, 15% которых он показательно за последние несколько лет сбросил.

Кроме того, на мой взгляд, между Москвой и Пекином действует негласная сделка: Москва защищает Китай своим ядерным зонтиком, чтобы тот имел время нарастить экономические и военные мускулы, запустить проект «Один пояс — один путь», совместимый с Евразийским экономическим союзом, а Пекин — Россию в виде готовности подстраховать при необходимости российские ЗВР, если по ним будет нанесен удар. Напомню, что в конце 2015 года, когда обрушился курс рубля, официальный представитель Нацбанка Китая сделал заявление, что Пекин готов поддерживать российский рубль своими резервами, и даже дал оценку того курса, который он готов поддерживать.

Трудно спрогнозировать количество сделок в нефтеюанях со стороны международных трейдеров. Однако то, что все китайские компании перейдут на нефтеюани, — это сомнению не подлежит. Кроме того, с помощью нефтеюаней Пекин сможет поддерживать и экономики тех нефтедобывающих стран, которые перейдут на торговлю своей нефтью с Китаем в юанях. Такая валютная диверсификация будет полезна и России, и Ирану, и Венесуэле.

Китайские юани

Несмотря на то, что западные эксперты, в частности обозреватель Bloomberg Дэвид Фиклинг, по понятным причинам утверждают, что Китай «почти не имеет влияния на нефтяном рынке, необходимого для осуществления такого переворота», на наш взгляд, с учетом того, что Китай в настоящее время является самым большим нефтяным рынком, отток доллара из торговли нефтью будет ощутимым. По итогам 2018 года можно прогнозировать около 10−15% как минимум.

Особую роль в этом будет играть фактор того, дадут ли саудовские власти согласие на вхождение китайских капиталов в их нефтяную жемчужину — «Сауди арамко». Аргумент у китайской стороны при этом имеется железобетонный — если Эр-Рияд не перейдет на нефтеюань, то Пекин просто закроет часть своего рынка для саудовской нефти. Если саудиты перейдут хотя бы частично (например, в объеме своей нефтяной торговли с Пекином) на юань, это будет серьезный удар не только по позициям нефтедоллара, но и по мировой политической гегемонии США.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

С учетом масштаба затеянной Пекином игры, становятся видны и те ставки, которые стоят на кону. Поэтому далеко не случайно, что Пекин в последнее время уделяет значительное внимание своим Вооруженным силам.

Так, в начале января прозвучало сразу два громких заявления из Китая. Согласно первому из них, сделанному Генеральным секретарем ЦК КПК, председателем КНР, председателем ЦВС Китая Си Цзиньпином на торжественном мобилизационном собрании по случаю начала боевых тренировок 2018 года, вооруженные силы Китая должны усиленно заниматься военной подготовкой, максимально приближенной к реальным боевым действиям.

При этом Си Цзиньпин отметил, что «противостояние между США и Северной Кореей достигло той грани, за которой стоят военные действия глобального масштаба. Поэтому китайская Народно-освободительная армия должна быть готова к любым приказам». По словам генерального секретаря Коммунистической партии Китая, подготовка к войне должна занять максимум времени военнослужащих: «Боевые навыки куются в мирное время и применяются без раздумий».

Несомненно, это громкие заявления, не свойственные ранее лидерам Китая, и на них стоит обратить самое пристальное внимание. Но и ставки в этой игре для Пекина высоки, как никогда.