Вряд ли стоит сомневаться, что через несколько месяцев «Дело о сбитом «Боинге» дополнится вторым (условно) томом материалов — обвинениями со стороны Запада (из «уст» Объединённой следственной группы (JIT)) в адрес России в соучастии в преступлении, повлекшем катастрофу «Боинга» рейса MH17 в небе над Украиной. То, на каких «фактах» будет строиться это обвинение, — не тема настоящей статьи.

Иван Шилов ИА REGNUM Иллюминатор самолета. Крушение

Пока же вчитаемся в самую наиважнейшую часть тома 1 «Дела о сбитом «Боинге» — в пункт 3.8.6 «Моделирование траектории полёта ракеты» ОтчётаСовета по безопасности Нидерландов (DSB) от 13 октября 2015 года. Этот пункт содержит всего лишь 30 фраз на четырёх страничках с четырьмя рисунками (каждый студент сможет осилить его прочтение и анализ). Однако, важность этого пункта полностью затмевает весь Отчёт целиком. Поэтому очень странным выглядит тот факт, что этот пункт до сих пор никем из экспертного «сообщества» не анализировался вообще. А зря…

Osce.org Крушение Boeing 777 в Донбассе

Отдельно отметим и тот факт, что до сих пор пресловутое «Дело о сбитом «Боинге» содержит лишь один юридически значимый документ по данной катастрофе — вышеуказанный Отчёт СБ Нидерландов (он же, условно, — Том 1). Никакой другой документ пока не обладает юридической значимостью в этом деле. И материалы пресс-конференции Joint Investigation Team (JIT) от 28 сентября 2016 года также не могут быть признаны юридически значимыми, т.к., по словам самих представителей JIT, «расследование всё ещё продолжается и приведённые выводы не являются окончательными».

Итак, рассматриваем только два факта из наиважнейшего пункта 3.8.6 Отчёта СБ Нидерландов:

1) первый факт — СБ Нидерландов РАССЧИТАЛ, на основе ранее измеренных параметров, площадь вероятного района пуска ракеты (т.е. — площадь места преступления) и озвучил её численное значение — «около 320 кв. км»;

2) второй факт — СБ Нидерландов никак не «привязал» измеренную площадь:

а) ни к каким-либо географическим координатам (к картографическим сеткам (градусным, метрическим и т.п.));

б) ни к каким-либо географическим ориентирам на местности (к городам, посёлкам, дорогам и т.п.).

Вообще нет никакой «привязки» этого места преступления к местности или к координатам. «Устами» СБ Нидерландов эта измеренная («около 320 кв. км») площадь никак вообще (даже условно) не обозначена.

Из «уст» самого СБ Нидерландов лишь заявлено (см. «Выводы и рекомендации» к п.3.8.6) только о том, что этот «район (пуска ракеты — ред.)… находится на востоке Украины». Всем понятно, что если бы СБ Нидерландов осуществил «привязку» места преступления к чему-либо, то и не было бы вообще этой фразы о неопределённом месте, которое находится где-то «на востоке Украины». Было бы что-то более конкретное.

Всем оппонентам следует очень чётко понимать, что в пункте 3.8.6 есть отдельные изображения (см. рис. 62−64) предполагаемого района места преступления, но все они представлены от совершенно разных и сторонних организаций (ЗАО «Алмаз-Антей», Киевский НИИ «Судебной экспертизы», Голландская национальная аэрокосмическая лаборатория (NLR)), не имеющих к СБ Нидерландов и к пресловутым «320 кв. км» никакого отношения.

А на рисунке 65 СБ Нидерландов свёл лишь воедино мнения (предположения) всех этих сторонних организаций, никак не прокомментировав их, и назвал этот рисунок — «Комбинированный эскиз рассчитанных областей». При этом никакого своего отношения к изображённым районам на этом эскизе и то, как этот эскиз соотносится с пресловутыми измеренными «320кв.км», СБ Нидерландов не указал. А ведь он обязан был это сделать, т.к. он ИЗМЕРИЛ (рассчитал) площадь места преступления и озвучил её ЧИСЛЕННОЕ значение.

Место падения Boeing 777

Как можно измерить (рассчитать) площадь района местности, не «привязав» этот район координатно или не побывав физически в этом районе?

Ничто не мешало СБ Нидерландов «привязать» измеренную площадь, например, так — «Район возможного запуска ракеты ограничивается прямыми линиями, соединяющими точки 1−4 с координатами …» (приводятся координаты точек).

Получилась ситуация сродни той, как если бы приглашённые на место убийства эксперты-баллистики заявили бы прокурору: «Стреляли из снайперской винтовки СВД, вон из того дачного посёлка, из окна площадью 1,4 кв. м. А из какого дома стреляли — мы вам не скажем. Тем более что вы, г-н прокурор, и не спрашиваете нас почему-то об этом».

Теперь каждый может задаться риторическим вопросом: а не сокрыла ли Голландия место преступления?

Хотелось бы, чтобы этим вопросом задалась бы и Генпрокуратура России, т.к. именно только она, и никто более, в настоящее время имеет надлежащие полномочия задать уточняющие вопросы в адрес Генпрокуратуры Нидерландов.

Существует определённая надежда, что настоящая статья побудит должностных лиц Генпрокуратуры России задуматься о наличии\отсутствии обозначенного места преступления в Отчёте СБ Нидерландов и, в случае правоты логики статьи, публично обратиться всего лишь за некоторыми уточнениями и пояснениями к своим голландским коллегам. Ничего крамольного или негативно-репутационного в таком обращении нет.

Alan Wilson Разбившийся самолёт за 3 года до катастрофы

Зато, если Генпрокуратура Нидерландов откажется от комментариев на этот вопрос (что, скорее всего, и случится) или вообще проигнорирует этот вопрос, то российская сторона вправе будет считать ничтожными всякие последующие выводы всех прочих расследований, игнорирующие факт отсутствия обозначенного места преступления, установленного с помощью технических средств: как можно что-то дальше расследовать, если место преступления не определено техническими экспертами (фактически экспертами-баллистиками)?

Как можно кому-либо предъявить обвинение в преступлении, если подозреваемому нельзя задать вопрос — «А не находились ли вы в районе Z в день преступления?» — т.к. нет координат этого района Z? Даже в самых плохих детективных рассказах есть место преступления, установленное с помощью технических средств.

Отдельно следует отметить, что площадь места преступления (пресловутые «около 320 кв. км») измерена с достаточно высокой точностью: при изменении периметра этой площади всего лишь на 1,58% (!), получится уже совершенно другая площадь — либо «около 310 кв. км», либо «около 330 кв. км». В этой правоте каждый может самостоятельно удостовериться, сделав четыре арифметических действия.

Как можно с такой высокой точностью измерить (рассчитать) площадь места преступления, не «привязав» его координатно?

Не подлежит сомнению, что такая «привязка» была осуществлена в момент измерения (расчёта) этой площади. Однако, затем по неизвестной причине эта координатная «привязка» была поглощена фразой о неопределённом районе — «район (пуска ракеты — ред.)… находится на востоке Украины».

Что заставило СБ Нидерландов пойти фактически на сокрытие места преступления? — вряд ли об этом можно узнать наверняка когда-либо.

На закономерный вопрос оппонентов — «Если всё так просто, как изложено в статье об анализе двух фактов из Отчёта, то почему тогда Россия до сих пор не задалась вопросом о наличии места преступления в Отчёте СБ Нидерландов?» — ответ будет озвучен только после того, как Генпрокуратура России официально озаботится наличием\отсутствием обозначенного места преступления в Отчёте СБ Нидерландов: сейчас нет смысла выкладывать всю фактологию и аргументацию, имея обоснованные сомнения в том, что Генпрокуратура России вообще озаботится фактами, изложенными в настоящей статье.

MaxN Карта рейса MH17

Генпрокуратуре России следовало бы учесть, что, в случае правоты логики данной статьи, с России и с ополченцев Донбасса автоматически снимаются всякие потенциальные обвинения в произошедшем преступлении: если нет места преступления, то и никого в принципе невозможно хоть как-то обвинить в произошедшем преступлении. Надо признать, что такие потенциальные обвинения также будут сняты и с Украины. Виноватой останется лишь Голландия за проведение такого саботажного расследования: родственники погибших пассажиров будут вправе судиться по этому поводу против Голландии.