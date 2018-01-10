«У лукоморья дуб зеленый; Златая цепь на дубе том: И днем и ночью кот ученый Всё ходит по цепи кругом…»

Fyodor Markushevich Татьяна Навка

(А.С. Пушкин)

Во времена, когда каждый кот считает себя ученым, трудно кого-то чем-то удивить. В наш век самым главным и необходимым стало — высказаться самому, не нуждаясь в обратной связи. Это явилось причиной моды на разного рода постановки в цирке, театре и кино, где продюсеры и режиссеры самовыражаются без всякой меры и оглядки на зрителя, забывая порой о том, что в принципе работают не для себя, а конечный потребитель может быть все-таки с ними не согласен.

Константин Сомов. Людмила в саду Черномора. 1897

В новогодние и рождественские каникулы творческие коллективы обычно впадают в другую крайность. Репертуар театров и других зрелищных проектов повторяется из года в год. «Щелкунчик», «Двенадцать месяцев», «Ночь перед Рождеством», — куда же без этого? А дети растут, им хочется чего-то нового, неожиданного, невиданного. Да и почти в каждом взрослом внутри живет ребенок, который верит в сказку и желает в новогодние дни зарядиться позитивной энергией на много месяцев вперед. Очень трудно бывает совместить то, что кажется несовместимым: старую добрую сказку и новаторство, классический народный танец и современные ритмы, динамичность движений и размеренность повествования, эмоциональную богатую лирику и сложное техническое оснащение.

Все это, безусловно, удалось последователям Александра Сергеевича Пушкина, инициаторам и создателям нового грандиозного ледового шоу «Руслан и Людмила» Татьяне Навке и Петру Чернышову. «Пушкин — наше все», нет до сих пор в России поэта более прозорливого, более актуального. Достаточно того, что события, описанные в сказке, происходят в Киеве, которому угрожает внешний враг — печенеги:

«Но между тем какой позор Являет Киев осажденный? Там, устремив на нивы взор, Народ, уныньем пораженный, Стоит на башнях и стенах И в страхе ждет небесной казни; Стенанья робкие в домах, На стогнах тишина боязни…»

Разве может князь Владимир Красное Солнышко противостоять врагам без своих героев-богатырей? Но лишь один из четырех воинов — Руслан — оказывается верным и любви, и Родине. Очевидно, одно без другого не бывает. Но и одного верного и честного достаточно, чтобы противостоять сонму врагов.

Два века назад написаны эти строки, и написаны они о Древней Руси. Но как современно звучат! Чтобы взяться за постановку ледового шоу по этой сказке, которая сама по себе является уникальным литературным произведением, надо было иметь не только смелость, но и дерзость. Однако олимпийской чемпионке Татьяне Навке не привыкать ставить перед собой сложные задачи. Чем амбициознее задача, тем больше настоящей творческой радости испытывает человек в процессе ее выполнения. И эта радость чувствовалась с самого начала представления, действие которого разворачивалось, как рождественский подарок в счастливых детских руках.

«У лукоморья дуб зеленый…». Зрители вокруг меня, многие из которых, судя по возрасту, едва научились читать, хором подхватили и продолжили стихотворение: «Златая цепь на дубе том…» Ожидая выхода артистов на лед, я смотрела вниз, но вместо этого в ярких прожекторах света дуб опускался на лед откуда-то сверху, наверное, с неба. Сказка началась…

Николай Кочергин. Лукоморье. 1956

Перед началом представления мне удалось пообщаться с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой. Она вся светилась, воздух вокруг нее буквально наэлектризовался. Энергия лилась через край. Еще бы, ведь ей предстояло пережить похищение злым волшебником Черномором и полет под сводами спортивного дворца «Мегаспорт».

"Это новое. Это первый раз. Это неизведанное, очень волнительно. Очень ответственно. Тем более такое произведение Пушкина никогда никто не ставил в жанре ледового шоу. Пристально все наблюдали за процессом постановки и ждали. Реклама была очень обширная. Я к этому своему первому мюзиклу подошла с огромной ответственностью», — сказала Татьяна Навка.

Да, я хотела, чтобы ничего подобного еще не было никогда. Это должно было быть не похоже ни на что, что прежде делалось. В общем-то, так и получилось. Задача моя была, чтобы это было не только для детей, но и для взрослых.

Да, мы с краем договорились, они выбрали юных фигуристов. Мы предоставили им такую возможность, они приехали. Мы дали им мастер-класс по фигурному катанию, сфотографировались на память. Также приезжали дети из Чеченской Республики. Мы много привозили деток из детских домов, из неблагополучных семей. Для нас это очень важно — помогать детям.

Мы хотим, чтобы это шоу увидел весь мир. Это моя мечта — вывезти за границу. Это наша мечта, наша история, наше достояние. Все должны это знать.

Я пошла на это шоу вместе с известным пушкинистом Владимиром Евгеньевичем Орловым. Мне было интересно услышать его мнение о представлении, а ему было интересно увидеть сказку «Руслан и Людмила» в интерпретации мастеров фигурного катания. Настроены мы были вполне доброжелательно, но в душе оба боялись разочароваться, потому что душа хотела праздника.

Сочетание классической музыки Глинки, народной музыки и музыки современного композитора Эдгара Акопяна было органично и уместно. Лирические моменты вдруг сменялись задорной «Калинкой», воинственные марши — веселой полькой. Всему было свое место и время. Экспрессивная хореография, великолепное скольжение и пластика артистов ледового кордебалета, затейливые трюки акробатов и сложные элементы известных во всем мире фигуристов, яркое разноцветье множества лампочек подо льдом, удивительные костюмы и декорации, участие звезд эстрады в процессе озвучивания — все это обеспечило успех представлению.

На льду

«Я больше всего боялся, что это будет действо, в котором от Пушкина останется одно только имя. Но, слава Богу, это не так! Создатели шоу с исходным материалом обращались очень бережно и трепетно. Такое впечатление, что они хотели, чтобы и самому Пушкину понравилось. Им удалось сохранить и национальный дух, и пушкинскую иронию. Поэму «Руслан и Людмила» отличает удивительная свежесть, как у ручья с кристально чистой водой, тонкое остроумие. В ней отсутствует страх перед смертью. В ней торжество жизни. В ней добро и зло имеют четкие грани и зло наказано! И все это пушкинское удалось сохранить авторам шоу», — сказал после представления Владимир Орлов.

Очень хочется, чтобы это доброе начинание имело продолжение. Зрелищный жанр ледового шоу до сих пор не использовал до конца свои возможности. Его потенциал огромен. По сути, здесь нет никаких ограничений для полета фантазии организаторов, продюсеров, режиссеров и артистов, а количество зрителей, одновременно присутствующих на представлении, позволяет надеяться на коммерческий успех предприятия. Очень приятно, что олимпийской чемпионке Татьяне Навке пришло в голову обратиться к нашим истокам, нашей литературе. Кто знает, чем еще она нас удивит?