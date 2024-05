Привлекла внимание публикация ИА REGNUM под заголовком «Россия и Япония ведут тайные переговоры по Курилам — ВШЭ». Дословно сказано:

Андрей Плотнов. Десант на Курильских островах. 1948

«Россия и Япония ведут тайные переговоры о статусе Курильских островов, в результате которых острова могут быть переданы Токио, заявил старший научный сотрудник в Центре комплексных европейских и международных исследований при Высшей школе экономики (ВШЭ) Василий Кашин в интервью The National Interest».

По поводу компетентности и доступа к столь серьезной информации Василия Кашина ничего сказать не могу. А вот американское издание The National Interest мне известно как существующий с 1985 года авторитетный аналитический журнал с читательской аудиторией, по некоторым данным, до 8 млн человек в месяц. Статьи из этого издания цитируют и комментируют такие солидные газеты, как The New York Times, The Finanсial Times и другие. Как к заслуживающему доверия источнику относятся к The National Interest и в нашей стране. Об этом, в частности, свидетельствует то, что Russia Today для переводов публикуемых в нем статей создало постоянную рубрику.

В солидной журналистике, как и в разведке, информация подлежит обязательной перепроверке. Причем с привлечением нескольких источников. Было бы странным, если американские редакторы этого в данном случае не сделали, полностью доверившись кандидату политических наук из Высшей школы экономики, берущему на себя смелость выступать на весь мир со столь серьезными утверждениями.

Однако следует признать, что в большой степени повинны в этом лидеры России и Японии, ставшие в последнее время все чаще прибегать к переговорам тет-а-тет, ничего не сообщая об их содержании. Неоднократно выслушивал сетования по этому поводу и обычно весьма хорошо информированных японских журналистов.

Курильская десантная операция. 1945

Используя участившиеся утверждения о том, что-де Владимир Путин вознамерился сдать Курилы в обмен на экономическую помощь, Кашин подает свои выкладки чуть ли не как откровение. Читаем:

«Существуют реальные надежды на то, чтобы разрешить территориальный спор в ближайшие годы, и в то же самое время прилагаются усилия для расширения экономического сотрудничества».

Объясняет информатор The National Interest и тайный характер переговоров. Он трактует секретность как следствие опасения лидеров двух стран по поводу утечки данных о замышляемом в стан «националистов» в обеих странах, пытающихся вмешаться в ведущиеся переговоры, видимо, с целью сорвать их.

Имея в виду публикации российских «националистов» с предупреждениями о реальной возможности использования Вашингтоном и Пентагоном гипотетически подготовленных к сдаче Японии островов для создания на них направленных против России военных объектов и то, что в последнее время президент РФ В. Путин стал воспринимать такие предупреждения и открыто высказывать опасения по этому поводу, Кашин раскрывает «секрет»:

"Спорные территории — частично или полностью — будут переданы Японии с определенными ограничениями. — Одним из них будет то, что на переданных Россией территориях никогда не будет развернуто военное присутствие США».

О том, насколько можно верить подобным обещаниям, нашим читателям известно, повторяться не будем.

221.20 Остров Кунашир

Для придания объективности и солидности своему анализу исследователь ВШЭ повторяет давно высказанное другими аналитиками, включая японских, мнение о том, что

«пойти на такие условия Токио будет непросто, поскольку отказ Вашингтону в размещении его войск на территории Курильских островов, если они будут переданы Японии, может негативно сказаться на отношениях страны с США. В частности, Белый дом может исключить из своих союзных обязательств остров Сенкаку, на который претендует также Китай».

Хотя в выступлениях президента В. Путина и министра иностранных дел С. Лаврова часты утверждения о том, что никто «торговать территориями не собирается», а обратные утверждения с неприсущим дипломатам раздражением названы «бредом», публикация в The National Interest, полагаю, не должна остаться без ответа, ибо высказанные в ней даже не предположения, а вполне конкретные утверждения могут лишь углубить подозрения по поводу позиции руководства страны в отношении притязаний японского правительства на законно принадлежащие России Курильские острова. Тем более, как сообщает ИА REGNUM, сахалинцы и курильчане намерены напрямую поставить этот вопрос на предстоящей встрече журналистов с президентом РФ.

В заключение напомним, что по самым различным опросам общественного мнения почти 90 процентов наших людей выступают против каких бы то ни было уступок российских дальневосточных земель Японии или кому бы то ни было еще.

Впервые статья была опубликована 14 декабря 2017 года.