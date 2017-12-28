Чтобы выжить в дикой природе, необходимо знать как минимум одно — что опасно. Как именно выживать — подробно расписано во всевозможных справочниках для диких путешественников и заблудившихся. Что же необходимо знать, чтобы выжить в человеческой природе, и есть ли такой справочник? В конце 1865 года в Британской Индии родился мальчик, впоследствии написавший такой путеводитель по миру людей.

Редьярд Киплинг

Иллюстрация из книги Редьярд Киплинг. Книга Джунглей. Маугли

Первые шесть лет жизни Редьярд Киплинг провёл в Бомбее, свободно изъясняясь на «хинди» и осваивая законы джунглей. Именно эти годы писатель вспоминает так: «Мои первые шесть лет я бы не променял на всю оставшуюся жизнь». Они и заложили фундамент мировосприятия будущего детского писателя, гения репортажа, лауреата нобелевской премии по литературе и ярого защитника национальной гордости.

Главное произведение Киплинга «Книгу Джунглей» можно рассматривать как путеводитель по миру людей, или путь героя от Лягушонка до Человека.

Иллюстрация из книги Редьярд Киплинг. Книга Джунглей

Как в джунглях звери озабочены охотой, так и люди в здоровой конкуренции охотятся за благами, материальными, социальными, экзистенциальными. Однако все обитатели джунглей следуют законам, и, возможно, те же законы применимы к человеческому сообществу.

Защита слабых:

«Закон запрещает убивать человека, потому что он самое слабое из всех живых созданий, и трогать его недостойно охотника»

Иллюстрация из книги Редьярд Киплинг. Книга Джунглей

Подчинение авторитету: вожак Стаи — не только самый сильный и ловкий, но ещё и самый достойный, агрегат чести и коллективной морали.

Иллюстрация из книги Редьярд Киплинг. Книга Джунглей

Почитание законов сообщества:

«Балу сказал ему, что Закон Джунглей походит на исполинскую лиану, потому что он обвивает каждое существо и никто не может убежать от него».

Иллюстрация из книги Редьярд Киплинг. Встреча на Скале Советов

Использование преимуществ в случае угрозы:

«Я, человек, принёс сюда частицу Красного Цветка, которого вы, собаки, боитесь!»

Иллюстрация из книги Редьярд Киплинг. Книга Джунглей, Маугли

Обращение обстоятельств в свою пользу:

«В одной части стояли буйволицы с телятами в центре; они смотрели пылающими глазами, рыли копытами землю, готовые броситься на волка и затоптать его до смерти, если он остановится на минуту. Другую часть составляли быки; молодые буйволы фыркали и топали ногами, однако, хотя они имели более внушительный вид, в сущности, это стадо было менее опасно; здесь не нужно было защищать телят».

Иллюстрация из книги. Сказки Киплинга Р. Д

Объединение в беде:

«Дикий слон Хати, проживший сто лет или больше, увидел длинную узкую синюю гряду скал, обнажившуюся на самой середине реки, и понял, что перед ним вырисовывается Скала Мира. Тогда он поднял свой хобот и объявил начало Водяного Перемирия, как пятьдесят лет тому назад это сделал его отец. По Закону Джунглей, раз Водяное Перемирие объявлено, тот, кто убьёт какое-либо существо на водопое, подвергается смерти».

Иллюстрация из книги Редьярд Киплинг. Книга Джунглей. Маугли и Багира

Верность себе:

«Я тоже родилась среди людей, а не в джунглях. Я сидела за железными брусьями и меня кормили, просовывая между ними железную чашку; наконец, раз ночью я почувствовала, что я, Багира, пантера, а не людская игрушка, одним ударом лапы сломала глупый замок и ушла».

Иллюстрация из книги Редьярд Киплинг. Книга Джунглей. Маугли и Багира

Всегда есть те, кто не следует закону:

«Обезьян очень много; они злы, грязны, не имеют стыда, и если у них есть какое-нибудь определённое желание, то именно стремление, чтобы в джунглях заметили их. Но мы не обращаем на них внимания, даже когда они бросают нам на голову грязь и орехи».

Идёт речь о диких джунглях или городских, законы для всех одинаковы: верность, честь, достоинство и уважение. От ненависти, предрассудков и жадности один рецепт: «Мы с тобой одной крови — ты и я». Только так из Лягушонка может вырасти Человек.