2017 год минул в Украине под знаком чувства всеобщего облегчения от того, что государственного переворота, о котором все кому не лень рассуждали как о чём-то неизбежном «уже завтра» еще год назад, не будет. Уходящий год привнес в украинское общественное сознание и в сознание политического класса новые, принципиальные моменты. Их, как минимум, три. Первое: путь Украины в Европу завершен, европейская «сказка» для украинцев закончена. Второе: общее положение дел из рук вон плохое, для его улучшения есть два варианта — или новый «майдан», или распад страны на части. Третье: сколько бы ни старались технологи П. Порошенко пустить будущие президентские выборы по избранной ими колее, ничего у них не получится. Если Америка отвернется и не укажет, кому и сколько процентов надо нарисовать, решающее слово останется за «улицей» и за радикалами.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михо

Украинский 2017-й начинался политическими истериками и блокадой Донбасса, завершился новыми коррупционными скандалами и выводами Венецианской комиссии о новом законе «Об образовании». И в первом, и во втором случае поводов ни для радости, ни для гордости нет. Блокада, хоть и была объявлена властью очередной «победой», принесла значительные экономические убытки именно «победителям», по некоторым оценкам — до двух, если не до двух с половиной, миллиардов долларов в год. Выводы «Венецианки» в Киеве тоже принялись трактовать как колоссальный успех и катастрофу для Будапешта, но быстро соскочили с темы, чтобы не пришлось при ближайшем рассмотрении и углублении в нее признавать очевидное: выводы для Киева неутешительны, закон придется исправлять.

Главное достижение уходящего года, претендующее на звание успеха всего украинского государственного проекта, — введение в действие Европой упрощенного визового режима для граждан Украины, в быту называемого «безвизом». Достижение ли? Да, конечно, достижение. Для части украинцев при пересечении ими границ Евросоюза проблем стало меньше. Но и тут не обошлось без ложки дегтя. Во-первых, чтобы представить населению успех, официальному Киеву пришлось подменять понятия, именуя безвизовым режимом либерализованный визовый режим. Во-вторых, воспользоваться новыми возможностями могут далеко не все граждане Украины, а только часть из них. Относительно незначительная в количественном отношении.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

Во внутриполитическом процессе уходящий год стал временем распада системы государственного управления и системы власти. То, что долгое время скрывалось, стало, наконец, явным и очевидным. Государственный менеджмент занят не управлением страной, а решением своих вопросов. Система власти, и без того весьма зыбкая, развалена на несколько частей, каждая из которых живет своей собственной жизнью без оглядки на других, иногда — даже без учета того, что другие существуют и тоже чего-то хотят. Мнений в духе «ИМХО» — «по моему скромному усмотрению» — в управлении государством стало столько, что хоть пруд пруди. Субъекты этих мнений вдруг, как будто сговорившись или кинувшись исполнять чье-то указание, дружно начали оглашать эти мнения в публичном пространстве. Пошла плясать губерния! Общего в параде мнений высоких государственных чинов оказалось немного. Разве что нападки на Россию. Противоречия между участницами парламентской коалиции (от нее давным-давно остались рожки да ножки — в ней менее требуемых 226 депутатов, но она продолжает существовать, как ни в чём не бывало), фракциями «Блок Петра Порошенко» и «Народный Фронт», обострились до предела. Может, поэтому, может, в связи с какими-то другими обстоятельствами действия Верховной рады по проблеме Донбасса вышли за рамки разумного, превратившись в ярмарку не только тщеславия, но и безумия. Мир на востоке страны так и не наступил.

2017-й стал годом фактического старта избирательной кампании — президентской, хотя выборы президента на Украине должны состояться весной 2019-го. Всю вторую половину года происходили события, которые многие наблюдатели толковали как подготовку команды П. Порошенко к выборам: утверждение общего сценария, определение приоритетного электората, усилия по его «окучиванию», усиление давления на опасных конкурентов, подготовка выгодного соперника для второго тура и пр., и пр.

Иван Шилов ИА REGNUM Саакашвили

В разработке и испытании новых технологических приемов в администрации президента переусердствовали. Это со всей определенностью показали события, связанные с М. Саакашвили. Когда Генпрокуратура начала «наезд» на него, в информационно-пропагандистском сопровождении этого действа четко обозначился системный прокол. Блуждающего грузина прокурорские прессовали за якобы «соучастие в преступном сообществе» и подготовку государственного переворота, действия же тех, кто шел за ним, стоял рядом с ним, квалифицировали исключительно как «мирный протест». Обращать на этот факт внимание было не велено, вот и не обращали. Оставаясь незамеченным, он, однако, создавал неудобства и проблемы. Одной из таковых оказался вопрос о том, как реагировать на многократные призывы чиновных представителей Запада к официальному Киеву с ультимативным требованием не чинить препятствий «мирным протестам»? Чем дальше в протестный киевский «лес» имени Саакашвили, тем всё большую роль начинали играть разного рода технологические «мелочи». Протестные акции по главе с отставным грузинским президентом и одесским губернатором оказались мелки и убоги. В ситуации, когда нет ни размаха, ни полета, всё мелкое приобрело значимость, и всё — чего-то большого, крупного. Ну, а после того, как новоявленный «украинский мессия» очередным своим не очень ловким шагом-словом вызвал бурю негодования лично у первого лица государства, за него на Банковой взялись серьезно.

Как только выдалась пауза в развитии событий с Саакашвили и вокруг него, президентские технологи задумались над проблемой приведения к общему знаменателю «переворота» и «мирных протестов». Стали искать, как ее решить, и друзей из Америки и Европы не обидев, и руки себе для расправы с «мирными» во главе с «немирным» развязав. Протестировали ситуацию, организовали провокацию со штурмом Октябрьского дворца. Частично сработало: послы стран ЕС в Киеве призвали не «злоупотреблять мирным протестом». Призыв, понятное дело, теперь был адресован не власти, а ее противникам. Поняв, что полдела как бы сделано, на Банковой решили двигаться дальше по тому же маршруту. Для этого подготовили к запуску проект «Кофе на Крещатике». Замысел состоял в том, чтобы «Крещатик», если из него получится слепить нечто, хотя бы относительно приличное, объявить «мирным протестом». «Майдан» же Саакашвили заклеймить «немирным». Со всеми вытекающими из смены «маркировки» последствиями. Включая возможность активных силовых действий и в отношении Михо, и в отношении палаточного городка у стен Рады.

Torange.biz Постмайданная Украина

В уходящем году власть окончательно оформила и запустила в дело несколько «реформ»: судебную, пенсионную, медицинскую. Ни об одной из них нельзя сказать доброго слова. С точки зрения рядовых граждан, всё, что этими новациями предусмотрено, это — полнейший мрак, катастрофа, по сути дела, геноцид, обрекающий миллионы украинцев на жизнь в режиме уже не выживания, а доживания, на жалкое существование в ожидании конца.

На внешнеполитической сцене Украина в уходящем году сделала еще один мощный рывок к международной изоляции. Фантомная «проукраинская международная коалиция» окончательно канула в Лету. На смену ей пришла суровая реальность, к которой в Киеве оказались явно не готовы. Все силы и средства были брошены на организацию встречи Порошенко с Трампом. Тем временем на всех других направлениях пошли негативы. Киев повздорил и рассорился почти со всеми ближайшими соседями: Польшей, Венгрией, Белоруссией, Румынией, Молдавией. Жирная черная кошка пробежала, благодаря усилиям украинских дипломатов, между Украиной и Сербией.

Эволюция настроений относительно Украины и украинской темы в мировом общественном мнении шла в 2017-ом в очень плохом для Киева направлении. От безусловной поддержки, солидарности, огромного кредита доверия, имевших место в 2014 г. и казавшихся неисчерпаемым, не осталось и следа. Поддержка сменилась усталостью, ей на смену пришло разочарование. Прежнее доверие к Киеву в Европе и в мире растаяло, как дым. Когда от киевской власти стали требовать не слов, а реальных действий, с которыми она медлила, возникли и усилились претензии. От разочарования маятник качнулся к раздражению. И вот теперь двинулся к критической отметке: к отказу от поддержки, к утрате доверия. Пока что угрозы ограничиваются словами, однако, гарантий того, что их авторы не решат перейти от слов к делу, нет. Внешнеполитическая линия Киева оказалась самоубийственной. К Украине В. Януковича в мире относились лучше, чем к Украине П. Порошенко! Круг вот-вот замкнется, и тогда на международной сцене страна попадет в весьма незавидное положение.

Киев