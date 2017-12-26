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Анкара и Киев накануне нового 2018 года получили «подарочек» от Европы. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что «Турции с ее политикой последних лет не должно быть места в Евросоюзе, было бы честно прекратить переговоры о вступлении этой страны в сообщество». Он отметил, что в «ЕС сейчас нет большинства по этому вопросу», но Вена рассчитывает «найти союзников в этом вопросе», потому что в Турции «мы видим значительные нарушения основных прав человека». Вслед за Курцем со своеобразным заявлением выступил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль: «Я не могу представить в ближайшие годы ни Турцию, ни Украину в качестве члена ЕС». При этом министр выступил за поиск «альтернативных форм более тесного сотрудничества» с этими странами. По его мнению, примером их может стать сделка, подобная той, которой Брюссель пытается добиться с Лондоном.

«Если мы сможем прийти к разумному соглашению, которое будет регулировать отношения с ЕС после Brexit, это могло бы стать моделью для других стран: для Украины или Турции», — пояснил Габриэль. Говоря о развитии сотрудничества с Анкарой, министр не исключил, что в итоге можно будет прийти к «более тесной форме таможенного союза», но «это невозможно до тех пор, пока ситуация в Турции не изменится». Напомним, что чуть ранее Габриэль заявлял, что пока у власти в Анкаре находится президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, «у Турции нет шансов на вступление в ЕС», сколько бы Эрдоган не стремился «внести между нами раскол», умышленно, «чтобы выставить себя в более привлекательном свете». Таким образом Габриэль, с одной стороны, поставил на одну политическую плоскость Турцию и Украину. С другой, не исключил возможность участия в форме таможенного союза с ЕС. И в этом заключена оригинальность складывающейся ситуации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Астроном

Отметим, что в последнее время сравнение Турции с Украиной приобретает в Европе устойчивый характер, хотя турецкий министр иностранных дел против этого хотя бы потому, что у них «разная история государственности». В то же самое время, пишет украинский портал «Корреспондент», попытки «европейского» Киева выставить себя антиподом «азиатской» Москве провалились, а «Украина оказалась ближе к Турции с ее евразийской парадигмой». По мнению издания, «одна из основных европейских ценностей — уважение к другим и толерантность — на Украине не прижилась. Внешняя политика Киева, несмотря на все лозунги и пропаганду, тоже, увы, остается не европейской, а местечковой, провинциальной, базарной. Шанс стать действительно Европой мы потеряли в 2014 году, когда окончательно стало ясно, что власть ориентируется на сохранение статус-кво при поддержке США и спекуляциях на теме России, Крыма и Донбасса. Европа как идея и мечта осталась там, за дверьми нашего плацкартного вагона, движущегося странным маршрутом через Турцию, Ближний Восток и Азию на Юнион Стейшн в Вашингтоне».

В свою очередь, американский аналитический центр Atlantic Council, ссылаясь на данные проведенных на Украине социологических опросов, пишет, что «украинская общественность настроена гораздо менее оптимистично и в гораздо меньшей степени ориентирована на Запад, чем лидеры страны». Действительно ли украинцы европейцы? Согласно результатам проведенного в июне 2017 года Фондом «Демократические инициативы» имени Илько Кучерива исследования, 38% украинцев считают себя европейцами. При этом самая высокая «европейская самоидентификация» присуща жителям Западной Украины (53%), в остальной части страны таковых набралось значительно меньше: в Центральном регионе — 37%, Южном — 35%, Восточном — и вовсе 30%. Эти данные во многом стали коррелируют и с настроениями в Турции.

Допустим, что это оценки эмоционального свойства. Но вот что пишут по этому поводу некоторые украинские эксперты. Они считают, что Турцию и Украину объединяет то, что две страны, у которых совершенно разная история становления государственности, являются, во-первых, «разделенными» государствами, внутри которых проходит «граница цивилизационного характера». К примеру, 2% территории Турции расположены в Европе, тогда как современные границы Европы на Украине (неизвестно еще, в какой форме) только определяются. Во-вторых, две страны оказываются в зоне перманентных внутренних потрясений, которые связаны с процессами распада мировой экономической и финансовой системы и формированием нескольких экономических блоков: североамериканского, европейского, евроазиатского, восточноазиатского, южноамериканского, возможно, ближневосточного. Каждый из блоков имеет лидерское государство, вокруг которого формируется экономический и военно-политический блок.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Безвиз

Турция вряд ли сформирует когда-нибудь ближневосточный экономический и военно-политический союз, потому что еще тешит себя иллюзиями стать Европой. Что касается Украины, то ее превращают в Турцию, которая, в свою очередь, начинает тяготеть больше к России, а точнее, к Евразийскому экономическому союзу. Вспомним «Турецкий поток», газопровод в обход Украины, турецкую мирную ядерную программу, реализуемую при помощи России, повышение военно-технического сотрудничества. Это похоже на разворот Анкары в сторону Москвы, тогда как Киев пока дрейфует прочь от России.

И еще. Количество критических замечания и пожеланий в адрес Турции и Украины значительно выросло. А глава МИД Германии зафиксировал неожиданный для многих разворот в позиции и поведении Запада по отношению к турецкому и украинскому руководству и политикам. Турция более не нуждается в присоединении к Евросоюзу, однако не намерена в одностороннем порядке выходить из соответствующих переговоров. Так говорит Эрдоган, у которого есть запасной ход в сторону России, с которой, как заявил посол Турции в России Хусейн Дириоз, удалось «вернуться к докризисному уровню отношений», а также «поставить новые цели по их развитию». И что теперь скажет Киев?