Xndr~ruwiki Железная дорога в Ухте

Референдум в законе

В начале ноября этого года инициативная группа из Ухтинского государственного технического университета направила ходатайство о референдуме по поводу переноса столицы Коми. Региональная избирательная комиссия посчитала документы соответствующими требованиям законодательства. Авторы идеи выполнили основные условия: собрали инициативную группу в составе двадцати человек и 13 705 подписей в поддержку проведения референдума.

Вопрос, который инициаторы хотят вынести на обсуждение, звучит так: «Согласны ли Вы с тем, чтобы в Республике Коми был принят Закон о внесении изменений в Конституцию Республики Коми, предусматривающий перенос столицы Республики Коми из города Сыктывкар в город Ухту?». После должной правовой и лингвистической проверки Госсовет республики формулировку вопроса одобрил.

Выходит, что все условия для проведения референдума соблюдены, он признан законным. Сомнения только в его необходимости: однозначных объяснений, зачем переносить столицу из Сыктывкара в Ухту, нет.

Марка «50 лет Коми АССР». Почта СССР, 1971 год

Преимущества Ухты

Инициатива о переносе столицы из Сыктывкара в Ухту не нова: в 1940 году руководители республики направляли письмо с просьбой рассмотреть предложение на имя секретаря ЦК ВКП (б) Иосифа Сталина и председателя СНК СССР Вячеслава Молотова. Аргументами в пользу Ухты было названо географическое положение города, который находится в центре региона, его экономическое преимущество перед Сыктывкаром и возможность «дальнейшего продвижения культуры на север». Обсуждение вопроса прекратилось из-за начала Великой Отечественной войны.

Доводы нынешних сторонников смены столицы Коми мало отличаются от советских. Инициаторы отмечают чрезмерный рост чиновничьего аппарата в Сыктывкаре и считают, что с переносом центра власть будет уделять больше внимания развитию северных территорий.

Ухта занимает второе место по численности населения после Сыктывкара — в городе живут около 100 000 человек. В районе ведут деятельность крупные нефтегазовые компании. Город развивается, делая это и без столичного звания, но инициативная группа референдума считает, что, будучи центром региона, Ухта увеличит свой прогресс в разы.

Перенос столицы — дело дорогостоящее. Однако возможные затраты региона, обладающего государственным долгом в 36 млрд рублей, инициативная группа еще не подсчитывала.

«Сегодня для нас важно мнение жителей республики, важен вопрос поддержки населением этого референдума. А переезжать или не переезжать — это дело будущего», — считает один из авторов идеи, ректор УГТУ профессор Николай Цхадая.

Ivan Z Ухта

День выборов

Напомним, что инициативная группа планирует провести референдум в один день с президентскими выборами в марте 2018 года. Это позволит сэкономить 68 млн рублей, которые пришлось бы потратить на отдельную организацию регионального голосования. Но в кругах, спорящих о причинах возрождения идеи о переносе столицы, обсуждается еще один возможный плюс: местный референдум может поднять явку на главных выборах страны.

Отметим, что Республика Коми — не единственный регион, в котором возникла идея провести дополнительное голосование в день 18 марта 2018 года. В Свердловской области может пройти референдум по переименованию региона, В Тюменской общественники планируют референдум за прямые выборы глав муниципалитетов. В Волгоградской области хотят провести референдум по переводу стрелок на час вперед.

Чтобы провести референдум в марте, все организационные процедуры необходимо завершить до 8 января. На данный момент избирком занимается проверкой собранных подписей, после чего документы будут переданы региональному Госсовету. По словам спикера парламента Коми Надежды Дорофеевой, депутаты «готовы собраться на внеочередное заседание, не исключено, что оно пройдет 6 или 7 января будущего года».

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Xndr~ruwiki Железная дорога в Ухте

Закон пора менять

Слушая нескончаемые разговоры о лучшей столице, Госсовет Коми решил, что механизм проведения регионального референдума пора менять: выполнить условия соответствующего закона республики довольно легко, и идеи о всеобщем голосовании стали появляться чаще. К примеру, наряду с предложением о переносе столицы депутаты Госсовета провели экспертизу вопроса о замене устаревших нефтепроводов. В этом случае были найдены несоответствия нормативным актам, поэтому идея референдума была отклонена.

Главным упущением закона о референдуме в Коми является пункт о составе инициативной группы: всего двадцать человек могут вынести на обсуждение любую, по их мнению, актуальную проблему.

«Мы считаем, что это совершенно абсурдная цифра. В ближайшее время будем пересматривать региональное законодательство, — сообщила на брифинге после очередного заседания депутат Госсовета Нина Нестерова. — Вопрос по переносу столицы обсуждается на протяжении многих лет. Но чтобы этот вопрос был актуален для всех муниципалитетов, количество членов группы, которой можно было бы доверять, должно быть гораздо больше двадцати. Можно пройтись по подъезду и собрать подписи по любому вопросу».

Депутаты считают, что число участников инициативной группы должно составлять определенный процент от общего числа населения. В Республике Коми проживают около 850 000 человек, и даже 1% от этого числа — 8500 человек — превышает нынешние требования в сотни раз.

PartizanishRus Сыктывкар на въезде

Впрочем, по заявлению инициаторов переноса столицы Коми, сторонников у этой идеи много.

«Мы превзошли норму сбора подписей, их было собрано почти в два раза больше, чем нужно, — сообщил член инициативной группы, политолог Евгений Вологин. — Я был откровенно поражен тому энтузиазму, с которым жители не только Ухтинского района, а Инты, Печоры, Воркуты, Усинска ставили свои подписи. Несколько сотен сыктывкарцев также поставили свои подписи в поддержку референдума, что говорит об актуальности идеи в общественном сознании республики».

Если референдум в Коми всё же состоится, станет ясно, стоила ли эта идея поднятого шума.