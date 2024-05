18 декабря президент США Дональд Трамп представил свою Стратегию национальной безопасности (СНБ). В основном предшественники Трампа с готовностью поддержали ее элементы, такие как важность глобального лидерства США, надежной обороны, сильной экономики и демократических ценностей. Тем не менее между стратегией Трампа и его реальным курсом, выражающимся сообщениями в Twitter, заявлениями и другими шагами, очевидна огромная разница, пишет редакция The New York Times в одной из своих статей.

Первоначально, отмечают в издании, с требованием к администрации США о необходимости сформулировать Стратегию национальной безопасности в 1986 году выступил Конгресс. Так была бы ясность в том, каковы приоритетные цели у той или иной администрации и как она планирует их достигать. Но из-за того, насколько велика пропасть между действительной политикой Трампа и тем, что заявлено в новом документе, СНБ, скорее всего, лишь в еще большей степени запутает людей.

Очевидней всего, по мнению редакции The New Your Times, разрыв между СНБ и реальностью в политике Трампа по отношению к Москве. Безусловно, в его СНБ Россия названа страной-конкурентом, которая вместе с Китаем пытается «бросить вызов влиянию, ценностями и богатству США». И хотя, как отмечают в издании, он справедливо указывает на угрозу, на деле же он не сделал ничего, чтобы ответить на нее.

Так, Трамп занимает пост главы Белого дома почти год, но он по-прежнему не желает признавать вывод разведывательных служб США о том, что Кремль совершил нападение на американскую демократию, вмешавшись в выборы 2016 года от его имени. Трамп всячески осложняет задачу специального прокурора Роберта Мюллера и Конгресса, ведущих расследования вмешательства Москвы. Из-за своего к ней отношения Трамп оказался неспособен в должной мере привлечь Россию к ответственности за ее «злодеяния».

И хотя Трамп и предупреждает, что Россия «использует информационные инструменты в попытке подорвать легитимность демократии», и обещает сделать так, чтобы занимающиеся вредоносной деятельностью в киберпространстве дорого за это заплатили, Трамп не сказал ни слова о наказании, а также не затронул тему «аннексии» Крыма и дестабилизации Украины Россией. Вместо этого он в очередной раз напомнил о своем теплом отношении к президенту России, похваставшись тем, что Владимир Путин позвонил ему 17 декабря и поблагодарил за данные разведки, благодаря которым удалось предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.

Не только в отношении России стратегия Трампа не соответствует его деятельности. То же самое можно сказать и о выбранном курсе в области дипломатии. Так, президент-республиканец указывает на то, что США должны использовать все инструменты в своем арсенале, но в то же самое время он и глава его дипломатии Рекс Тиллерсон делают всё, чтобы эта цель оказалась недостижимой, сокращая персонал и финансирование Государственного департамента, а также урезая его повестку дня.

Более того, хотя в документе и указывается необходимость сохранять приверженность основополагающим принципам США, таким как главенство права, равенство прав и свободы вероисповедания и прессы, Трамп и его союзники делают все для их попрания.