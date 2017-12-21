Когда начали поступать сообщения о том, что США начнут поставки летального оружия на Украину, можно было предположить, что во внешней политике Соединенных Штатов произошел крупный сдвиг, однако после детального ознакомления с данным вопросом оказалось, что ряд важных вопросов до сих пор не разрешен, пишет Николас Гвоздев в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, которое позволит Государственному департаменту выдать лицензию на экспорт партии снайперских винтовок для украинской армии. Само по себе это знаменует отход от политики администрации предыдущего президента США Барака Обамы, которая ограничивалась лишь поставками продовольствия и технических средств. Однако здесь есть одно «но».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

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Во-первых, лицензии на экспорт тяжелого вооружения, начиная с переносного противотанкового ракетного комплекса «Джавелин», всё еще не одобрены. В то же время несмотря на то, что Трамп разрешил начать поставки на Украину снайперских винтовок, до сих пор не ясно, как Украина собирается за них расплатиться. Возможно, Трамп решил больше не тратить свой политический капитал на «блокирование» военных поставок на Украину, к тому же одобренных Конгрессом, но весьма вероятно, что Трамп будет настаивать на том, чтобы Украина сполна заплатила за любое американское оборудование. Глава Белого дома может задаться вопросом: а почему, собственно, американские налогоплательщики должны оплачивать счета Украины, которая, между прочим, остается одним из крупнейших экспортеров оружия в мире? Президент Украины Петр Порошенко ранее объявил, что страна намерена войти в пятерку мировых поставщиков вооружений.

Таким образом, выдача лицензий на экспорт еще не означает, что ящики с оружием прибудут на Украину.

Возможно, Трамп пытается придерживаться «золотой середины». С одной стороны, он дает добро на поставку снайперских винтовок, при условии, что Украина сможет оплатить покупку, при этом тормозит выдачу лицензий на экспорт тяжелого вооружения, например, того же переносного противотанкового ракетного комплекса «Джавелин». Данные действия могут демонстрировать отход от политики Обамы, поскольку поставки какого-то оружия всё же одобрены, но, с другой стороны, это не поставки тяжелого вооружения, которое могло бы привести к эскалации конфликта.

Аналогичный сценарий Белый дом применил и в отношении Иерусалима. С одной стороны, Иерусалим признали столицей Израиля, данное решение также было одобрено Конгрессом, но по факту процесс переноса американского посольства из Тель-Авива тормозится. Можно предположить, что игра Трампа в ограниченные поставки летального оружия на Украину имеет своей целью укрепление отношений с двухпартийной элитой в сфере национальной безопасности. Это дает возможность отвести от себя подозрение в связи с «российским делом», но одновременно соответствует предвыборному желанию Трампа попытаться «заключить» сделку с Россией. Может быть, данный ход предназначен для того, чтобы заполучить большую свободу действий в отношении введения нового пакета антироссийских санкций, уже одобренных Конгрессом.

Andrew Shiva Храмовая гора. Иерусалим

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Как на данный шаг отреагирует Москва? Смогут ли в России смириться с ограниченными поставками летального оружия на Украину и прийти к выводу, что данные поставки не меняют фундаментальный баланс сил на местах? Попытается ли российская сторона воспользоваться поставками летального оружия на Украину для того, чтобы расколоть евроамериканский консенсус в отношении санкций в тот момент, когда главный сторонник сохранения санкций против России — канцлер Германии Ангела Меркель — политически ослаблен из-за неспособности сформировать новую коалицию?

Ранее на этой неделе Россия вышла из Совместного центра по координации и контролю (СЦКК) в Донбассе, который осуществляет контроль за режимом прекращения огня на юго-востоке Украины. Представители Украины заявили, что данный шаг приведет к усилению конфликта в течение ближайших нескольких недель.

Многое зависит от того, смогут ли в Москве распознать определенный стиль Трампа в принятии решений. Если говорить о Сирии, то глава Белого дома санкционировал удар по военной сирийской базе, но при этом сопротивлялся любым призывам к более решительным действиям, включая смещение президента Сирии Башара Асада. Главный вопрос заключается в следующем: повторится ли сирийский прецедент на Украине? В ближайшие дни и недели ситуация должна проясниться.