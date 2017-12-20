Приватизация

Антон Привальский ИА Красная Весна Гривна

Директор Rothschild по странам СНГ Джованни Сальветти в интервью изданию «Украинская правда» утверждает, что изменил мнение о приватизации на Украине. В ответ на вопрос журналиста, считает ли он продажу госактивов на Украине «продажей квартиры в горящем доме» (слова, сказанные Сальветти в мае 2015 года), тот ответил отрицательно.

«Больше нет… Экономика стабилизировалась и растет. Ситуация на востоке остается поводом для озабоченности, в том числе с экономической точки зрения, для инвесторов, не говоря уже о гуманитарной трагедии. Однако существует довольно широкий консенсус в отношении того, что конфликт как-то сдерживается, и его расширение является маловероятным сценарием».

С другой стороны, представитель Rothschild указывает, что (образно говоря), покупать «квартиру на пепелище» инвесторы также не спешат.

«Я занимаюсь сделками слияния и поглощения в Восточной Европе и на других развивающихся рынках на протяжении 20 лет и могу заверить вас, что большие сделки чрезвычайно сложны, и если не все их факторы, поддерживающие сделку, выравнены — это просто не работает. Наконец, крайние сроки, оговоренные и введенные государством самим себе, были более характерны для ситуаций, где «миссия невыполнима». Приватизация требует времени, тщательной подготовки и очень профессионального управления. Спешка и жесткий график проведения приватизации — это просто краткосрочный политический PR, у которого нет шансов на реализацию», — комментирует менеджер.

Таким образом Сальветти комментирует обнародованный недавно перечень объектов, выставленных на продажу в 2018 году, а также график их приватизации. Так, Одесский припортовый завод (крупнейшее химическое предприятие Украины, конечный пункт аммиакопровода «Тольятти-Одесса», собственный терминал перевалки аммиака) будут продавать в феврале, хотя очевидно, что принятие нового закона о приватизации оставляет потенциальным инвесторам слишком мало времени для его изучения, а также выработки позиции в отношении сделки: стоит ли вообще пытаться?

Что же касается полного списка (до 2020 года правительство Украины намерено продать почти 900 объектов), то Сальветти утверждает, что иностранным инвесторам из этого перечня могут быть интересны не более 10—15 предприятий.

Не исключено, кстати, что этих предприятий пока в перечне нет.

«Глобально наша либеральная идея заключается в том, что приватизировать нужно всё», — мечтает председатель инвесткомпании Eavex Capital Юрий Яковенко, упоминая в числе этого «всё» «Укрзализницю» и «Энергоатом».

Поэтому вполне может статься, что «приватизаторы» доберутся даже до тех объектов, которые сегодня считаются стратегическими.

Если Сальветти оценивает ситуацию исходя из экономических факторов, то глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в комментарии изданию «Слово и дело» напоминает, что политические на Украине даже более важны.

«2018-й — предвыборный год накануне двух национальных избирательных кампаний: парламентской и президентской. Кроме того, существует риск досрочных выборов в 2018 году. В такие периоды большая приватизация не проводится», — отмечает эксперт.

Действительно, будучи представителем Rothschild легко забыть, что в Киеве по крышам скачет экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, и сейчас никто не может поручиться, что он не наскачет новый майдан.

Фонд госимущества и министерство экономики продолжают разрабатывать законопроекты, направленные на реформирование процесса продажи гособъектов. Новая инициатива связана с допуском к участию в аукционах компаний, у которых 50% уставного капитала находятся в офшорах. К тому же никто не будет выдвигать требования раскрыть бенефициаров этой доли.

Валюта

Курс доллара с прошлой недели просто «взмыл в космос». По состоянию на 19 декабря он составляет 27,87 грн./долл. (+0,76 грн. с 11 декабря). Евро также вырос, но на фоне доллара это почти незаметно — 31,87 грн. (+0,04 грн.). Российский рубль укрепился почти до 0,475 грн. (+0,018) — очень много, учитывая, что обычно динамика его курса измеряется тысячными долями гривны.

Межбанковский курс традиционно держится около официального курса: 27,87—27,9 грн./долл. (+0,77 грн.). Курс «чёрного рынка» на этой неделе в отдельных областях «улетал» к 28,5 грн., однако к настоящему времени закрепился в диапазоне 27,85—27,95 грн. (+0,6 грн.).

Между тем курс сохраняет способность расти и дальше. На 15:00 19 декабря на межбанке было зарегистрировано 606 сделок на сумму 356,1 млн долл. Это довольно много, учитывая, что рынок уже примерно неделю поглощает валюту в таких объёмах (в более спокойные периоды покупают втрое меньше).

Предотвратил дальнейшее падение Нацбанк Украины. 18 декабря он объявил аукцион по продаже 100 млн долл. (одновременно взвинтив официальный курс). Пока НБУ может себе позволить валютные интервенции, учитывая, что с начала года накопил 1,5 млрд долл.

Впрочем, у НБУ не было задачи защитить гривну, это получилось как бы попутно. Наоборот, Нацбанк сам создал условия для повышенного спроса на валюту, а затем сам же и заработал, продав коммерческим банкам эти 100 млн долл. На это указывает экономист Виктор Скаршевский:

«На прошлой неделе резко ускорилась девальвация гривны — на 80 копеек на межбанковском рынке и на гривну на наличном рынке. И что делает Нацбанк — поливает девальвационный пожар бензином. Нацбанк на прошлой неделе выдал банкам рефинансирования на сумму 4,6 млрд грн. Куда ушли деньги? Естественно, на валютный рынок. Кто в выигрыше — банки, получившие возможность заработать на девальвации нацбанковскими деньгами. Вспоминается весна 2014 года.

Далее… Нацбанк содействует девальвации своим бездействием. Вместо того, чтобы погасить ажиотажный спрос на валюту своими интервенциями (валютных резервов на это у НБУ достаточно), Нацбанк практически не пользуется этим инструментом, давая гривне девальвировать ускоренными темпами».

Т.е. теперь-то мы уже знаем, что бездействие продолжалось ровно до того момента, как курс вплотную подобрался к 28 грн. После чего Нацбанк «на белом коне» пришёл тушить тот самый пожар.

Кроме того, экономист прогнозирует, что в 2018 году уровень поступления валюты в страну еще больше снизится. Факторами снижения станет просадка мировых цен на зерно и металл (основные экспортные статьи Украины), уменьшение урожая зерна в будущем году, снижение инвестиций в экономику Украины. Кроме того, сейчас абсолютно непонятно, сколько удастся одолжить Украине у внешних кредиторов.

Противодействовать оттоку валюты Нацбанк больше пытается усложнением процедуры вывода капитала (хотя в первой половине года, наоборот, содействовал этому). В частности, банк расширил перечень необходимых документов и сократил перечень операций по переводу валюты, которые не требуют индивидуальной валютной лицензии.

Экономист Александр Дубинский в свойственной ему язвительной манере указывает на внеэкономические причины роста курса доллара:

«1. Пришло время рассчитываться «с верхами». Заносить долю Пете и Ко по итогам года. Выводят. Закупают.

2. Люди видят, что Петя и Ко могут слететь в любой момент. И тогда все схемы «накроются». Выводят. Закупают.

3. Революция может быть не мирной. Значит, курс «улетит». Выводят. Закупают.

4. Всем остальным, типа экономики (которая не работает) — можно пренебречь», — анализирует он.

А старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб напоминает, что «кроме сезонных, на падение гривны повлиял еще один фактор — информация от МВФ о неготовности присылать миссию для обсуждения следующего транша кредита».

Александр Горбаруков ИА REGNUM МВФ на Украине

МВФ

Итак, почему же МВФ не едет на Украину и не шлёт транши? Как оказалось, Украина поспешила исключить пенсионную реформу и прочие пункты из перечня требований, выполнение которых предваряет кредитование. По крайней мере, так сообщают в НБУ.

«У Украины есть определенные обязательства перед МВФ, которые подлежат выполнению… Пенсионная реформа принята, но не так, как надо. Приватизация пока принята только в первом чтении, а Антикоррупционного суда вовсе пока нет. Госбюджет хоть и принят, но у миссии есть вопросы. Еще в программе есть земельный вопрос, но о нём забыли, хотя он из программы никуда не пропадал», — заявил и.о. председателя НБУ Яков Смолий на встрече с представителями бизнеса.

Проще говоря, делали-делали — а за год не сделали ничего. Кстати, в самом МВФ это подтверждают. По крайней мере, на запрос информагентства «Укринформ» «какие условия необходимо выполнить Украине?» в офисе представителя МВФ в Вашингтоне перечислили всё те же пункты: и пенсионную реформу, и бюджет, и закон о приватизации — т. е. всё то, что считалось пройденными пунктами.

Скажем, по бюджету.

«В целом, хоть мы и согласны с целевым ориентиром дефицита бюджета на следующий год, мы видим значительные риски со стороны бюджетных доходов и расходов», — говорит украинским властям постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман.

Т.е. МВФ волнует не столько тот факт, что Украине в 2018 году снова придётся жить не по средствам, а то, что расходы могут оказаться больше заложенных в бюджете, а доходы — меньше.

Если украинским СМИ представители МВФ перечисляют, что Украине необходимо выполнить для получения транша, то российским говорят о гораздо более далеких перспективах.

«Украина обречена иметь программы с Фондом в ближайшие 10—15 лет, потому что на 2019 год придется скачок платежей по кредитам, в том числе от МВФ, от США, от Евросоюза», — такую оценку своего анонимного источника в Фонде приводит ТАСС.

На фоне этого особенно забавными кажутся планы украинского минфина поскорее завершить программу сотрудничества с МВФ и выходить на рынки заимствований самостоятельно.

Размер выплат, о которых говорит МВФ — 25 млрд долл., из которых 20 млрд — государственный и гарантированный государством долг и ещё 5 млрд долгов госкомпаний. Между тем валютные резервы НБУ на сегодня составляют только 18,9 млрд долл., причём 12 млрд из них — это как раз средства МВФ.

«Чтобы избежать негативного сценария, Украине следует начать переговоры о запуске новой программы с МВФ до конца текущей программы (в начале 2019 года)», — заявил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук в комментарии «Радио Свобода».

«Задержка транша от МВФ несет в себе риск финансовой стабильности и стабильности банковской системы», — добавляет к этому замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

Одним из сторонников отказа от кредитов МВФ в последнее время внезапно стал экс-президент Украины Виктор Ющенко.

«Не нужен МВФ, не нужны заимствования, которые уже дошли до объема ВВП… У нас должны быть здоровые финансы: если идёт война, а 56% в тени, у нас всегда будет дефицит бюджета, всегда будет инфляция и девальвация. А если вы хотя бы на 20% осветите теневую экономику, у вас будет профицит бюджета», — горячится он в эфире телеканала «112.Украина».

Как именно финансы нужно вывести из тени, Виктор Ющенко (которому для детенизации экономики не хватило 5 лет его президентства) не пояснил.

Игры с курсом, затягивание валютных интервенций — всё это позволяет Нацбанку заработать копеечку на ажиотаже. Однако за это приходится платить. Уже по итогам ноября стоимость импорта газа для Украины выросла на 15%. Тогда как МВФ ещё летом пробовал принудить правительство Украины выполнить требование меморандума об индексации тарифа на газ для население в случае, если стоимость импорта увеличивается более чем на 10%. Скачок курса почти до 28 грн./долл. только делает эти требования более обоснованными.

«Обязательства по программе, которая поддерживается МВФ, предусматривают приведение цен на газ в соответствие с уровнем импорта. Поэтому сейчас фокус именно на этом… В конце концов, окончательной целью является внедрение свободного газового рынка. На пути к нему важно продолжать корректировать цену на газ в соответствии с ценой импорта», — заявил постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман в ходе брифинга в понедельник, 18 декабря.

Наконец, грозить отлучением от кредитов стал не только сам МВФ, но и Госдепартамент США.

«Если украинцы не смогут достичь ощутимого прогресса в области антикоррупционного суда и в области реформы газотранспортной системы, я думаю, они в большой опасности», — такое заявление на слушаниях в Сенате сделал помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Уэсс Митчелл.

Топливо

По состоянию на 19 декабря за литр А-95 автомобилисты Украины платили в среднем 28,14 грн. (+0,13 грн. в сравнении с 11 декабря, +4,22 грн. с начала года), за литр А-92 — 27,41 грн. (+0,13 грн., +5 грн. с начала года). Дизтопливо лишь чуть отстало от бензинов — 25,92 грн./л (+0,12 грн., +4,73 грн. с начала года).

СМИ сообщают, что на отдельных АЗС стоимость А-95 даже пробила отметку в 30 грн./л., а дизтопливо вплотную подошло к отметке в 28 грн./л.

Автогаз также подорожал — до 12,74 грн. (+0,06 грн.), однако, учитывая курсовую динамику, такая коррекция объяснима.

«Создали общую комиссию с Антимонопольным комитетом, которая будет рассматривать, в том числе возможность сговора по реализации светлых нефтепродуктов работающих на этом рынке компаний», — так прокомментировал глава Минэнерго Игорь Насалик действия правительства, направленные на сдерживание роста цен.

Сложно сказать, с кем могли сговориться нефтетрейдеры в условиях, когда за неделю курс нацвалюты по отношению к доллару может прыгать почти на 1 грн. вверх. Единственный, с кем могли сговориться импортёры — здравый смысл, который подсказывает им страховать валютные риски.

С 2018 года Украина полностью перейдёт на топливо класса Евро-5, напоминает аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко. В настоящее время Украина импортирует небольшое количество А-80 (порядка 10% от всего импорта), а также сама производит А-80 для нужд минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

Разное

У Украины оказалась нетипичная экономика — цены на продукты питания тут растут, в то время как везде в мире падают.

«В отличие от Украины, где постоянно дорожает еда, продукты во всем мире в настоящее время дешевеют. В частности, упали мировые цены на зерно, и придраться просто не к чему. Плюс ко всему даже цены на рыбу в мире упали — правда, незначительно, но упали. Также в мире наблюдается снижение цен на цитрусовые», — утверждает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в комментарии для «Голос.ua».

Объясняет это он ростом коммунальных тарифов, а частности — электроэнергии, ведь «чтобы была птица, должно быть освещение».

Рост цен вызывает ответную реакцию. Сельхозпроизводство показывает отрицательную динамику (-2,8% в январе-ноябре). Причём сельхозпредприятия падают даже сильнее (-4,7%), вытягивает ситуацию население (-0,5%), у которого нет возможности сократить производство и переждать неблагоприятные времена.

Численность населения Украины с января по октябрь сократилась на 168 тыс. человек и составляла на начало ноября 42,42 млн человек.