Минобороны США якобы продолжает программу изучения неопознанных летающих объектов (НЛО), о чем недавно в The New York Times появилась статья. Так, по словам Пентагона, работ в этом направлении уже не проводится, но из других источников выходит, что хотя финансирование их и было прекращено, исследования продолжаются. А занимаются ими официальные лица, имеющие менее таинственные, чем всё, что связано с внеземным, должности.

Цитата из к/ф «Жандарм и инопланетяне». Реж. Жан Жиро. 1979. Франция Инопланетяне

По всей видимости, в правительстве США считают, что подобные объекты реальны в достаточной мере, чтобы тратить на их изучение $22 млн ежегодно. Безусловно, скептики отмечают, что финансирование было выделено одним сенатором компании своего друга. Тем не менее в рамках программы были собраны отчеты о местах регистрации НЛО, сплавы «внеземного» происхождения. Более того, директор программы в 2009 году заявил, что «то, что раньше считалось фантастикой, сейчас является научным фактом», но всем это безразлично, пишет Молли Робертс в статье для The Washington Post.

Цитата из к/ф «Люди в черном». реж. Барри Зонненфельд. 1997. США Инопланетяне

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Хотя некоторым, подчеркивает автор, не всё равно. Статья в The New York Times вызвала удивление у ряда комментаторов, но вероятность внеземного вторжения так и не смогла пробить информационный пузырь, поглощённый президентом США Дональдом Трампом. Не было ни статей, ни волны сообщений в Twitter. В США слишком заняты обсуждением «российского расследования» или реформ налогообложения. На мысли о мироздании времени у них нет.

Ничего особо невероятного тут нет: инопланетяне, возможно, уже на подходе, хотя, вероятно, ждать их в скором времени не стоит. То же самое, тем не менее, нельзя сказать о колебаниях рейтинга главы государства, коллапсе системы здравоохранения и ужесточении контроля в интернете, с чем, по всей видимости, гражданам США придется столкнуться уже в следующем году.

Gage Skidmore Дональд Трамп

И ведь показательно, что нужно, чтобы исчезло само Солнце, чтобы внимание граждан США было оторвано от Трампа, как было и в случае с солнечным затмением лета 2017 года. Как и оно, вероятность прибытия внеземной цивилизации напоминает, что Земля находится в огромной вселенной, в которой человечество еще многое не понимает. Поэтому говорить о таких вещах важно не только потому, что в минобороны США верят в то, что пришельцы ближе к нам, чем когда-либо, но и потому, что именно поиски иной, нежели человеческая, разумной жизни являются именно тем, что делает нас людьми.