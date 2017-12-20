Иран продолжает интриговать весь мир своими взвешенными, но в то же время жесткими заявлениями. В течение последних нескольких дней выступали лица, которые не просто являются особами, чрезвычайно приближенными к Верховному лидеру ИРИ аятолле Хаменеи, но и выступали и выступают одними из главных лиц, конструирующих внешнюю и оборонную политику Тегерана уже на протяжении как минимум 20−25 лет.

Tijl Vercaemer Иранские флаги

Конечно, решение президента Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство США в какой-то мере достигло своей цели — Иран был спровоцирован, потому что уже в течение всех лет еще с палестинской «первой интифады» именно Тегеран провозгласил себя главным защитником Палестины и главным борцом за «освобождение Кодс», т. е. Иерусалима. И потому активность иранцев в рамках ООН, а также международных структур мусульманского мира — реакция вполне закономерная, тем более что, в отличие от своих конкурентов за лидерство в исламском мире — Турции и саудитов, Иран ничем особенно новым не угрожает ни США, ни Израилю. Но за шлейфом пропалестинских и общеисламских заявлений отчетливо видны те направления, по которым Иран, пользуясь благоприятным моментом, жестко прочерчивает свои приоритеты на Ближнем Востоке.

Вначале, 18 декабря, секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани жестко заявил, что Иран останется в Сирии и продолжит свою военную миссию в этой стране до полного уничтожения террористических группировок, передало агентство Tasnim: «Мы продолжим присутствие и оказание военной помощи в Сирии до уничтожения всех террористических групп, согласно просьбе законного сирийского правительства». Контр-адмирал Шамхани также прокомментировал решение США о признании Иерусалима столицей Израиля. По его словам, этот шаг Америки и «сионистского режима» стал их «просчетом и стратегической ошибкой»: «Очевидно, такое решение ускорит кончину сионистского режима».

Mahmoud Hosseini Мохаммад Али Джафари

Вкупе с прозвучавшим еще 23 ноября заявлением командующего иранским Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммада Али Джафари о том, что бойцы и военные советники КСИР продолжат играть в Сирии «активную роль для поддержания продолжительного режима прекращения боевых действий» в этой стране, оценки Секретаря ВСНБ Ирана как будто бы новизной не отличаются — он только подтвердил слова генерала Джафари. Но вот нюанс, который преподносит сообщение другого агентства — IRNA: оказывается, Шамхани в том же заявлении подчеркнул, что, помогая Сирии, Тегеран обеспечивает свою безопасность за пределами своих границ.

«Если обеспечение безопасности ограничено границами, наша страна больше не будет тем, кто принимает решения. Если бы мы не поддержали Сирию и Ирак в борьбе с терроризмом, ДАИШ («Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация) и другие террористические группировки стали бы теми, кто принимает решения за них», сказал секретарь ВСНБ. Он также добавил, что поддержка, оказанная Ираном Ираку и Сирии, была направлена на поддержание внутренней безопасности Ирана , добавив, что сирийский и иракский рынки предоставят Ирану хорошую возможность для дальнейшего инвестирования в эти страны. «Претензии сионистского режима или других стран не влияют на твердое решение Исламской Республики Иран по реализации национальных интересов и региональной безопасности», — отметил он.

Достаточно просто вспомнить, что в 2014—2015 гг. о защите собственной безопасности за пределами границ РФ говорил и президент России Владимир Путин — и мы поймем, что в заявлениях адмирала Шамхани еще раз находит свое подтверждение реалия мая текущего года, когда после переговоров между секретарем Совета национальной безопасности России Николаем Патрушевым и главой Высшего совета национальной безопасности Ирана адмиралом Али Шамхани было публично заявлено о наличии и действии Пакета всеобъемлющих соглашений по вопросам безопасности между Тегераном и Москвой. А недавно спикер парламента Ирана Али Лариджани на встрече с замглавы фракции партии «Справедливая Россия» Михаилом Емельяновым заявил: «…Вопрос о терроризме в регионе не закончился. Остальные террористы ищут новые приключения в регионе. Поэтому важно укреплять сотрудничество в области безопасности между двумя странами. Все секторы в Иране заинтересованы в сотрудничестве с Россией».

Mahdi Dehghan Али Акбара Велайети

Но вот слова главного советника и помощника аятоллы Хаменеи по международной политике Али Акбара Велайети от 18 декабря — это уже уровень, который в разы выше забот об обороне и безопасности со стороны Шамхани, Джафари и Лариджани. Безусловно, все трое упомянутых — также отражают волю и решения Верховного лидера. Но — главный советник и есть главный советник. Вопрос ведь еще и в том заключается, что, например, в случае Велайети мы ведем речь и о члене крайне важного во внутрииранской иерархии власти и духовного авторитета Совета по целесообразности — одно время он даже возглавлял Центр стратегических исследований Совета по целесообразности, пока в этом году не приняли решения о преобразовании данного центра.

Согласно Конституции ИРИ, Совет по определению политической целесообразности — это совещательный орган при Верховном лидере, который также занимается разрешением спорных вопросов между парламентом и Советом стражей Конституции. Другими словами, именно в Совете по целесообразности формируются основы внешней и внутренней политики, а также определяется направленность ряда сфер деятельности не только законодательной, но и судебной власти. Ведь тот же Совет стражей Конституции имеет исключительное право вносить поправки в конституцию страны, а также утверждать кандидатуры на высшие государственные посты, в том числе президента. В обязанности Совета стражей также входит наблюдение за деятельностью парламента, и это он имеет право наложить вето на любой законопроект и вернуть его на переработку в парламент.

Hosein Velayati Вооруженные силы Исламской республики Иран

Иными словами, заявление Велайети в нынешних условиях — это почти что фетва (с силой шариатского закона, обязательного к исполнению) самого аятоллы Хаменеи. И это очень серьезно: «Некоторые люди говорят, почему мы должны присутствовать в Сирии и Ираке. Я спрашиваю, где вы найдете мудрого человека, сидящего дома, позволяющего ряду злодеев совершать самые жестокие преступления, поджигать всю страну? Мы должны информировать общественность. Защита Сирии, Ливана и Ирака отстаивает ислам и Иран. Даже тот, кто не имеет религии, или он не заботится о религиозных вопросах, но любит свою страну, не будет сидеть равнодушно, позволяя разжигать огонь в окрестностях границ своей страны», сообщило Mehr News.

Дословно это означает — отныне для всех иранцев, а также всей шиитской уммы мусульманского мира, защита именно шиитских цитаделей Ближнего Востока (Ливан, Сирия и Ирак) становится равнозначной защите ислама в целом и самого Ирана. Данное заявление значит намного больше, чем межгосударственные соглашения, по которым иранские военные советники сейчас находятся в Сирии и Ираке.

Впрочем, мы не склонны принижать значения слов и контр-адмирала Шамхани — в конце концов, он был министром обороны ИРИ, а сейчас — также и помощник аятоллы Хаменеи, но не главный, а только старший. Так что и защита безопасности Ирана далеко за пределами его границ — это закон, по крайней мере, для любого иранского гражданина. И защита Ливана, Сирии и Ирака — норма, узаконивающая прибытие шиитских добровольцев со всего мира в эти страны, в целях защиты и ислама, и шиитских святынь, ну и Ирана, конечно.