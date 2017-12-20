Когда руководство России приняло решение отправить войска в Сирию, вооруженная оппозиция уже была близка к тому, чтобы добиться коллапса сирийского правительства. Сейчас же, после двух лет действий российских ВКС, сирийский лидер Башар Асад спокойно правит из Дамаска, тогда как его оппоненты — по большей части деморализованные и уставшие от войны — все чаще задумываются о том, что им своей цели свержения режима уже не добиться. Из всего этого Вашингтону следовало бы извлечь урок, чего он так и не смог сделать из прежних своих военных вмешательств, пишет Дэниэл Р. Депетрис в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Военный конфликт в Сирии

ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» (Сирийская Арабская Республика)

При этом многим в США и Западной Европе было бы удобно признать, что рискованная игра России в Сирии стала неоспоримым успехом, а для Вашингтона и Брюсселя подобное развитие событий — неприкрытой катастрофой. Тем не менее история арабской республики еще написана не до конца. Так, придя на помощь Дамаску, Москва взяла на себя ответственность за будущее этого ближневосточного государства. Безусловно, с военной точки зрения в конфликте верх одерживает Асад: так называемая умеренная оппозиция прозябает в пригороде сирийской столицы Восточная Гута и в провинции Идлиб, город Дейр-эз-Зор — освобождение которого год назад считали невозможным — очищен от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Более того, под контролем сирийского правительства находятся ключевые пункты, аэропорты и морские порты, а также самые густонаселенные районы. Все это необходимо для поддержания по меньшей мере номинального контроля над страной.

И одним из наиболее четких подтверждений военной победы Асада стало то, что Запад по большей части потерял интерес к политическому будущему сирийского лидера. Так, если раньше устранение Асада с поста президента было обязательным условием для Запада, то сейчас даже Саудовская Аравия неофициально признала, что его уход в рамках теоретического процесса передачи власти недостижим, а также что политической оппозиции нужно смириться с реальностью того, что ближайшее время на посту главы государства будет находиться «диктатор».

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

Несмотря на это, Сирия по-прежнему раздроблена, ее народ разделен, в обществе нет единства, экономика разрушена. К тому же из-за некомпетентности и коррумпированности, как отмечает автор, политической системы часть оппозиции Асаду продолжит сопротивление. Победа Асада не приведет к становлению здорового и эффективного государства, которое контролирует свои суверенные границы или может выжить самостоятельно.

Сирийский конфликт оказался сопряжен с крайне большими издержками не только для народа, но и для экономики и социального единства. По данным ООН, 13,1 млн граждан страны — около 72% населения — зависят от международной помощи, более 6 млн сирийцев являются внутренне перемещенными лицами, вынужденными находиться в различных частях страны и неспособными вернуться в свои дома, более 5 млн человек бежали в лагеря беженцев в Ливане, Турции и Иордании.

От довоенной экономики не осталось и следа. По рациональным оценкам, не одно поколение потребуется, что восстановить довоенный статус. Во Всемирном банке подсчитали, что конфликт стоил стране $226 млрд. Это немаловажно для России, поскольку так называемые «Друзья Сирии» — контактная группа богатых стран, в том числе США, Великобритания, Франция Саудовская Аравия и Катар, дали понять, что ни о какой помощи на восстановление не может быть и речи, если в Сирии не пройдет процесс политической передачи власти.

Без поддержки Запада и арабского мира ситуацию в Сирии будет крайне сложно вернуть в нормальное состояние. Поэтому Москве придется делать выбор: либо потратить десятки миллиардов долларов на восстановления слабого союзника, либо оставить Дамаск на произвол судьбы. В первом случае помощь станет слишком большим бременем для Кремля, во втором — союзник Москвы окажется в постоянном и неуклонном состоянии отчаяния, не будучи способным обеспечить собственную национальную безопасность без иностранной помощи.

Поддержав сохранение Асада на посту президента, Иран и Россия, по сути, взяли на себя ответственность за то, чтобы сохранять хотя бы относительную эффективность и боеспособность сирийского государства. В частности, для восстановления армии страны потребуются многие годы. И российское руководство не может позволить, чтобы вмешательство России оказалось не чем иным, как пирровой победой, а не гениальным ходом.

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Сирия тем не менее является уроком и для США, притом таким, который Вашингтон должен был бы уже усвоить после 16 лет военных интервенций на двух континентах и в нескольких странах. Он заключается в том, что нужно опасаться тактических побед, которые кажутся стратегическими. Военные победы не всегда окончательны и часто требуют значительных вложений человеческих и финансовых ресурсов, чтобы стать таковыми.

Намного дороже, оказывается, потратить миллиарды долларов, отправить многие тысячи военнослужащих и задействовать политические ресурсы, без которых достигнутых успехов не сохранить, чем авиацией и спецназом помочь союзникам одержать верх. Во внешней политике, как и в простой жизни, лучше думать о последствиях заранее, чем принимать решение и начинать воплощать его в жизнь.