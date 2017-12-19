Переформатирование мира: Путин и Трамп — добрый и злой следователь
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп менее чем за трое суток провели два разговора. Первым позвонил Дональд Трамп и поблагодарил Владимира Путина за оценку его деятельности в ходе ежегодной пресс-конференции российского президента. Вторым в воскресенье позвонил президент России и поблагодарил американского президента за информацию, которая помогла обезвредить международных террористов, готовивших теракты в родном для Владимира Путина Санкт-Петербурге.
В ходе телефонного разговора Путин попросил Трампа передать слова благодарности директору ЦРУ и сотрудникам американской разведки. Он также заверил, что Россия в случае получения информации, касающейся террористических угроз в США, сразу же передаст ее американским коллегам. В свою очередь Трамп отметил, что «ни один россиянин не погиб, а террористы были пойманы и теперь находятся в заключении». Президент Трамп сообщил президенту Путину, что «он и все разведывательное сообщество Соединенных Штатов были рады помочь спасти столько жизней».
Тот, кто думает, что эти два разговора случайность, простое совпадение звезд или сюжетов, может так думать и дальше. Наша позиция состоит в том, что таким образом президенты двух стран посылают мира сразу несколько весьма конкретных и символичных знаков. Во-первых, президенты России и США больше не собираются скрывать свое общение, особенно с учетом того, что задачи, которые стоят перед ними — борьба с мировым терроризмом как прокси-силой глубинного государства в США или по-другому «черного миропроекта», строительство нового облика человеческой цивилизации, — идентичны.
Эти прокси-силы взращивались западными спецслужбами десятилетия. Задача перед ними ставилась, независимо от региона мира, от доминирующей религии и населяющих страну народов, везде одна и та же — уничтожение стабильности и сползание в хаос гражданской войны, когда природные и иные ресурсы, которыми обладает страна, в том числе ученые, начинают утекать из страны все более быстрыми темпами. В последние годы после Югославии эти прокси-силы стали использоваться для смены власти уже открыто и без стеснений. И только вмешательство России в Сирии и на Украине смогло предотвратить разрушение государственности этих стран или же сползание к кровавому неонацистскому режиму.
Поэтому уничтожение международного терроризма на дальних рубежах как прокси-силы глубинного государства полностью отвечает интересам России. Отвечает ли уничтожение мирового терроризма как феномена интересам Трампа и США? Да, отвечает, так как именно угрозой мирового терроризма (вспомним теракты в Нью-Йорке 11 сентября) была оправдана вся последовавшая политика США. Выдуманными ими же самими террористами и воплощенными в жизнь власти США запугивают собственное население, лишают его гражданских прав, получают аргументы для снижения уровня жизни и главное — для формирования из других стран образа врага. Это целая методология, которая в США уже давно отлажена и безгранично, по сути, властвует.
США скатываются к цифровому фашистскому государству под громкий аккомпанемент возгласов про самую развитую и продуманную демократию в мире. Трампу это претит. И он пришел именно для того, чтобы с этим бороться. Однако так как его возможности с самого момента его прихода в Белый дом были существенно ограничены этим самым глубинным государством, вспомним хотя бы закон об ограничении полномочий президента в области внешней политики, то он вынужден был выкарабкиваться из этих тисков очень экстравагантным образом, даже привлекая себе в поддержку такую тему, как угроза ядерной войны с КНДР.
Мы подробно об этом писали в материале «Как Путин спас Трампа от переворота»:
«Если кому-то не нравится слово «конспирология», то можно дальше не читать. Однако думаю, что даже если кому-то не нравится «конспирология» за свои построения, суть которых бывает зачастую не видна из-за длины шага, то тот же самый человек считает возможным заработать за пару часов 170 млрд долларов и будет считать это не конспирологией, а свободной рукой рынка и «Форекса» или гения очередного покорителя Уолл-стрит.
Так вот, факт состоит в том, что незадолго, а конкретнее — за два часа до того, как в СМИ просочилась информация о готовности экс-помощника Трампа генерала Майкла Флинна дать показания против Трампа, что потом квалифицировали как сигнал о том, что теперь-то Трампу импичмента не избежать, кто-то купил на Нью-Йоркской фондовой бирже коротких шортов на 32 млрд долларов.
Однако после того как в фейке разобрались и оказалось, что откровения Флинна имеют совсем обратную природу — наоборот, защищающую Трампа, тот, кто купил шортов на 32 млрд долларов и обвалил индекс Доу-Джонса на 300 пунктов, продал их уже на 200 млрд долларов. И ушел в тень, оставив отдуваться за себя некоего журналиста АВС Брайана Росса, который и вбросил изначальный фейк в мировое информационное пространство.
Заработать за пару часов 170 млрд долларов — разве это конспирология? Конечно, нет, это везение. Только что стоит за этим везением?
А за этим везением стояла попытка объявить импичмент Трампу, отстранить его от должности по фиктивным обвинениям, как и Януковича, а затем и арестовать, соответственно, совершить в США госпереворот. Для предупреждения этого сценария и запустил Ким Чен Ын свою ракету на 4,5 тысячи километров, чтобы показать инициаторам госпереворота в США, а прежде всего рядовым жителям этой страны, что очень плохо остаться без главнокомандующего в такой напряженный момент истории».
Мы об этом написали 5 декабря, во вторник, когда еще ни о каком импичменте в публичном пространстве речи не шло. А 6 декабря, в среду, демократы внесли инициативу об импичменте Трампу в Конгресс, где она была провалена. В этот же день Трамп взорвал последнюю из самых опасных мин, заложенных еще в прошлом веке, в отношении признания Иерусалима столицей Израиля и о переносе в него посольства США.
Это была цена провала импичмента. Трамп выиграл у своих оппонентов внутри страны. Однако на внешней арене этим громким заявлением еще больше подорвал позиции США. Против выступили почти все крупные игроки — Евросоюз в целом, Германия, Франция, Британия по отдельности. Все мусульманские страны, включая Турцию, Египет, Иран, Ирак, Саудовскую Аравию, ОАЭ и так далее.
Возникает логичный вопрос — зачем Трамп так поступает? Логика обстоятельств всегда выше логики намерений — так говорил еще Иосиф Сталин, и Трамп не может выбраться из нее, как бы этого ни хотел. Но в связи с этим возникает устойчивое ощущение, что все происходящее укладывается в единую логику, в которой Трампу отведена роль тарана, злого полицейского, который разрушает прежние США с претензией на глобальную власть.
Но злой полицейский не может действовать в одиночку. Всегда должен быть добрый следователь, который идет за злым полицейским и начинает «разруливать» вопрос наилучшим для потенциально потерпевшего образом. В лихие 90-е данная схема работала хрестоматийно и безотказно — сначала в офис приходили злые ребята, которые говорили, сколько и кому нужно заносить, иначе бизнесу, сам понимаешь — крышка, ну, а потом «добрые люди» советовали несчастному, куда обратиться, чтобы вопрос с «хулиганами» был решен адекватным образом. Добрые отбивали «наезд» на стрелочке, и сами становились «охранителями». Все было бы ничего, только «злая» и «добрая» крыша зачастую оказывались только разными подразделениями или «бригадами» одной.
Так и здесь — Трамп всех кошмарит, угрожает порвать и уничтожить все, к чему прикоснется, неважно, будет это НАТО, ЕС, Иерусалим (сместив фокус четвертой мировой войны с Сирии на Израиль), КНДР, Китай или Иран. Проходит время, в ходе которого люди в очень быстром режиме размышляют, куда бежать и к кому податься, и очень правильно соображают куда — в Москву. Ну, а тут без вопросов — добрый следователь — разрулим, конечно, вопросов нет, защитим от «злых и кошмарных».
То есть президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп весьма красиво разыгрывают текущую геополитическую партию. Трамп выдержал ту беспрецедентную атаку на свою персону в качестве президента США, которая продолжалась практически весь год с момента его инаугурации в январе текущего года. Фактически весь год Трамп был связан по рукам и ногам, и только после того, как Конгресс наконец-то принял его поправки в налоговое законодательство, ситуация для него во внутренней политике начала меняться в позитивную сторону.
Трамп максимально использовал все имевшиеся у него возможности, чтобы оказывать давление на партию войны и предостерегать американских законодателей от попыток объявить ему импичмент. Путин весь прошедший год оказывал Трампу всю необходимую помощь, чтобы тот разобрался с внутренней оппозицией — глубинным государством (фронтменом которой выступает Хиллари Клинтон), которое является не только врагом Трампа, но и врагом России. И сейчас, когда Трамп усиливает свои позиции внутри США, данный жест с его стороны выглядит свидетельством не только благодарности лично Владимиру Путину за поддержку на внешнеполитической арене (скажем пока так), но и свидетельством того, что между нашими странами могут быть отношения стратегического партнерства, аналогичные тем, которые у России складываются с Китаем.
В результате все три наши страны и могут образовать тот Север, который гарантирует миру долгие годы мирного и взаимовыгодного сотрудничества на благо всей человеческой, подчеркну, цивилизации. Судя по тому, что Путин и Трамп постепенно начали легализовывать в общественном мнении, прежде всего, США, свои контакты, за последнее время Трамп существенно укрепил свое положение внутри страны, и сейчас наступает момент, когда он, опираясь на огромный международный авторитет Путина, перейдет от обороны к атаке на структуры глубинного государства в США, так как в мире (Сирия, Египет, Украина) их уже успешно громит Владимир Путин.
Перед ними стоит главная задача — уничтожить логово врага рода человеческого. И, конечно, нельзя забывать про Лондон.