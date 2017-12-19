Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп менее чем за трое суток провели два разговора. Первым позвонил Дональд Трамп и поблагодарил Владимира Путина за оценку его деятельности в ходе ежегодной пресс-конференции российского президента. Вторым в воскресенье позвонил президент России и поблагодарил американского президента за информацию, которая помогла обезвредить международных террористов, готовивших теракты в родном для Владимира Путина Санкт-Петербурге.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп.

В ходе телефонного разговора Путин попросил Трампа передать слова благодарности директору ЦРУ и сотрудникам американской разведки. Он также заверил, что Россия в случае получения информации, касающейся террористических угроз в США, сразу же передаст ее американским коллегам. В свою очередь Трамп отметил, что «ни один россиянин не погиб, а террористы были пойманы и теперь находятся в заключении». Президент Трамп сообщил президенту Путину, что «он и все разведывательное сообщество Соединенных Штатов были рады помочь спасти столько жизней».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

Тот, кто думает, что эти два разговора случайность, простое совпадение звезд или сюжетов, может так думать и дальше. Наша позиция состоит в том, что таким образом президенты двух стран посылают мира сразу несколько весьма конкретных и символичных знаков. Во-первых, президенты России и США больше не собираются скрывать свое общение, особенно с учетом того, что задачи, которые стоят перед ними — борьба с мировым терроризмом как прокси-силой глубинного государства в США или по-другому «черного миропроекта», строительство нового облика человеческой цивилизации, — идентичны.

Эти прокси-силы взращивались западными спецслужбами десятилетия. Задача перед ними ставилась, независимо от региона мира, от доминирующей религии и населяющих страну народов, везде одна и та же — уничтожение стабильности и сползание в хаос гражданской войны, когда природные и иные ресурсы, которыми обладает страна, в том числе ученые, начинают утекать из страны все более быстрыми темпами. В последние годы после Югославии эти прокси-силы стали использоваться для смены власти уже открыто и без стеснений. И только вмешательство России в Сирии и на Украине смогло предотвратить разрушение государственности этих стран или же сползание к кровавому неонацистскому режиму.

Поэтому уничтожение международного терроризма на дальних рубежах как прокси-силы глубинного государства полностью отвечает интересам России. Отвечает ли уничтожение мирового терроризма как феномена интересам Трампа и США? Да, отвечает, так как именно угрозой мирового терроризма (вспомним теракты в Нью-Йорке 11 сентября) была оправдана вся последовавшая политика США. Выдуманными ими же самими террористами и воплощенными в жизнь власти США запугивают собственное население, лишают его гражданских прав, получают аргументы для снижения уровня жизни и главное — для формирования из других стран образа врага. Это целая методология, которая в США уже давно отлажена и безгранично, по сути, властвует.

США скатываются к цифровому фашистскому государству под громкий аккомпанемент возгласов про самую развитую и продуманную демократию в мире. Трампу это претит. И он пришел именно для того, чтобы с этим бороться. Однако так как его возможности с самого момента его прихода в Белый дом были существенно ограничены этим самым глубинным государством, вспомним хотя бы закон об ограничении полномочий президента в области внешней политики, то он вынужден был выкарабкиваться из этих тисков очень экстравагантным образом, даже привлекая себе в поддержку такую тему, как угроза ядерной войны с КНДР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Северная Корея

Мы подробно об этом писали в материале «Как Путин спас Трампа от переворота»:

«Если кому-то не нравится слово «конспирология», то можно дальше не читать. Однако думаю, что даже если кому-то не нравится «конспирология» за свои построения, суть которых бывает зачастую не видна из-за длины шага, то тот же самый человек считает возможным заработать за пару часов 170 млрд долларов и будет считать это не конспирологией, а свободной рукой рынка и «Форекса» или гения очередного покорителя Уолл-стрит.

Так вот, факт состоит в том, что незадолго, а конкретнее — за два часа до того, как в СМИ просочилась информация о готовности экс-помощника Трампа генерала Майкла Флинна дать показания против Трампа, что потом квалифицировали как сигнал о том, что теперь-то Трампу импичмента не избежать, кто-то купил на Нью-Йоркской фондовой бирже коротких шортов на 32 млрд долларов.

Однако после того как в фейке разобрались и оказалось, что откровения Флинна имеют совсем обратную природу — наоборот, защищающую Трампа, тот, кто купил шортов на 32 млрд долларов и обвалил индекс Доу-Джонса на 300 пунктов, продал их уже на 200 млрд долларов. И ушел в тень, оставив отдуваться за себя некоего журналиста АВС Брайана Росса, который и вбросил изначальный фейк в мировое информационное пространство.

Заработать за пару часов 170 млрд долларов — разве это конспирология? Конечно, нет, это везение. Только что стоит за этим везением?

А за этим везением стояла попытка объявить импичмент Трампу, отстранить его от должности по фиктивным обвинениям, как и Януковича, а затем и арестовать, соответственно, совершить в США госпереворот. Для предупреждения этого сценария и запустил Ким Чен Ын свою ракету на 4,5 тысячи километров, чтобы показать инициаторам госпереворота в США, а прежде всего рядовым жителям этой страны, что очень плохо остаться без главнокомандующего в такой напряженный момент истории».

Мы об этом написали 5 декабря, во вторник, когда еще ни о каком импичменте в публичном пространстве речи не шло. А 6 декабря, в среду, демократы внесли инициативу об импичменте Трампу в Конгресс, где она была провалена. В этот же день Трамп взорвал последнюю из самых опасных мин, заложенных еще в прошлом веке, в отношении признания Иерусалима столицей Израиля и о переносе в него посольства США.

Это была цена провала импичмента. Трамп выиграл у своих оппонентов внутри страны. Однако на внешней арене этим громким заявлением еще больше подорвал позиции США. Против выступили почти все крупные игроки — Евросоюз в целом, Германия, Франция, Британия по отдельности. Все мусульманские страны, включая Турцию, Египет, Иран, Ирак, Саудовскую Аравию, ОАЭ и так далее.

Возникает логичный вопрос — зачем Трамп так поступает? Логика обстоятельств всегда выше логики намерений — так говорил еще Иосиф Сталин, и Трамп не может выбраться из нее, как бы этого ни хотел. Но в связи с этим возникает устойчивое ощущение, что все происходящее укладывается в единую логику, в которой Трампу отведена роль тарана, злого полицейского, который разрушает прежние США с претензией на глобальную власть.

Но злой полицейский не может действовать в одиночку. Всегда должен быть добрый следователь, который идет за злым полицейским и начинает «разруливать» вопрос наилучшим для потенциально потерпевшего образом. В лихие 90-е данная схема работала хрестоматийно и безотказно — сначала в офис приходили злые ребята, которые говорили, сколько и кому нужно заносить, иначе бизнесу, сам понимаешь — крышка, ну, а потом «добрые люди» советовали несчастному, куда обратиться, чтобы вопрос с «хулиганами» был решен адекватным образом. Добрые отбивали «наезд» на стрелочке, и сами становились «охранителями». Все было бы ничего, только «злая» и «добрая» крыша зачастую оказывались только разными подразделениями или «бригадами» одной.

Так и здесь — Трамп всех кошмарит, угрожает порвать и уничтожить все, к чему прикоснется, неважно, будет это НАТО, ЕС, Иерусалим (сместив фокус четвертой мировой войны с Сирии на Израиль), КНДР, Китай или Иран. Проходит время, в ходе которого люди в очень быстром режиме размышляют, куда бежать и к кому податься, и очень правильно соображают куда — в Москву. Ну, а тут без вопросов — добрый следователь — разрулим, конечно, вопросов нет, защитим от «злых и кошмарных».

То есть президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп весьма красиво разыгрывают текущую геополитическую партию. Трамп выдержал ту беспрецедентную атаку на свою персону в качестве президента США, которая продолжалась практически весь год с момента его инаугурации в январе текущего года. Фактически весь год Трамп был связан по рукам и ногам, и только после того, как Конгресс наконец-то принял его поправки в налоговое законодательство, ситуация для него во внутренней политике начала меняться в позитивную сторону.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Полный назад. Трамп

Трамп максимально использовал все имевшиеся у него возможности, чтобы оказывать давление на партию войны и предостерегать американских законодателей от попыток объявить ему импичмент. Путин весь прошедший год оказывал Трампу всю необходимую помощь, чтобы тот разобрался с внутренней оппозицией — глубинным государством (фронтменом которой выступает Хиллари Клинтон), которое является не только врагом Трампа, но и врагом России. И сейчас, когда Трамп усиливает свои позиции внутри США, данный жест с его стороны выглядит свидетельством не только благодарности лично Владимиру Путину за поддержку на внешнеполитической арене (скажем пока так), но и свидетельством того, что между нашими странами могут быть отношения стратегического партнерства, аналогичные тем, которые у России складываются с Китаем.

В результате все три наши страны и могут образовать тот Север, который гарантирует миру долгие годы мирного и взаимовыгодного сотрудничества на благо всей человеческой, подчеркну, цивилизации. Судя по тому, что Путин и Трамп постепенно начали легализовывать в общественном мнении, прежде всего, США, свои контакты, за последнее время Трамп существенно укрепил свое положение внутри страны, и сейчас наступает момент, когда он, опираясь на огромный международный авторитет Путина, перейдет от обороны к атаке на структуры глубинного государства в США, так как в мире (Сирия, Египет, Украина) их уже успешно громит Владимир Путин.

Перед ними стоит главная задача — уничтожить логово врага рода человеческого. И, конечно, нельзя забывать про Лондон.