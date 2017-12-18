Случилось так, что почти одновременно с интервью российского исследователя из Высшей школы экономики Василия Кашина американскому журналу The National Interest о «тайных переговорах» Путина с Абэ по поводу передачи Японии Курил японский еженедельник «Сюкан бунсюн» поведал читателю о поведении пользующегося большим доверием японского лидера по сути его личного переводчика на переговорах последних лет с российским лидером господина «А». Господин «А» представлен в статье как кадровый сотрудник МИД Японии.

Джеймс Тиссо. Девушка, держащая японские предметы. 1865

Так как автор этих строк и сам неоднократно становился персонажем публикаций в японских еженедельниках, представая перед японскими читателями чуть ли не «организатором революции в Японии» (см. «Сюкан гэндай», 8.11.2014), доверие к «желтой прессе» Страны восходящего солнца, конечно, не высоко. Но в данном случае речь идет не столько о персоналии, сколько о скрываемых от общественности фактах закулисных разговоров о судьбе Курильских островов и людей, их населяющих.

Итак, по версии еженедельника, господин «А», кстати, женатый, находил в интернете девушек, с которыми завязывал знакомства. Для придания значимости своей особе он создавал имидж «важной фигуры» на конфиденциальных переговорах лидеров Японии и России. И хотя больших секретов он не выдавал, позволял себе производить на девушек впечатление, например, такими фразами:

«Теперь речь пойдет о возвращении двух островов. Моя роль в этом тоже будет велика».

Или многозначительно оценивал российского президента:

«Путин хорошо разбирается не только в политике, но и в кибератаках и ядерных разработках, он сильный и неподатливый политический деятель».

После подобного, даже, казалось бы, несущественного выбалтывания содержания переговоров, доверие к господину «А», конечно же, серьезно упадет, и не думаю, что он будет продолжать свою активную переводческую деятельность на высшем уровне. Ибо, оберегающие свои секреты власть предержащие ценят в подчиненных и обслуживающем персонале в первую очередь умение держать язык за зубами, беспрекословное послушание и преданность. Те, кто эти правила воспринял, вознаграждаются, со временем из переводчиков вырастают в старших дипломатов и даже послов.

Что же касается «тайной дипломатии», то в XXI столетии — это анахронизм, ибо в век информационной революции долго удерживать секреты, тем более затрагивающие интересы целых народов, почти невозможно.