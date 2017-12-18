События в Киеве продолжают развиваться очень стремительно. Метания Саакашвили с письмом к Порошенко, а также его отказ от действий сторонников, которые захватили Октябрьский дворец в Киеве, говорят о многом.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко и Саакашвили

Во-первых, оказалось, что те силы, которые стоят за Саакашвили и которые используют его как таран для досрочного отстранения Порошенко от власти, финансируют не только его, но параллельно и ту группу боевиков, которая реально руководит сторонниками Саакашвили на площадях и улицах Киева. Сейчас Саакашвили руководит толпой у Рады через подготовленную группу боевиков численностью около 100—150 человек, которые ее и структурируют, и направляют.

Нет никаких препятствий для того, чтобы в нужный момент спонсоры Саакашвили нарастили ее до 3—5 тысяч вооруженных и подготовленных человек, которые сметут, а лучше сказать — пройдут сквозь подразделения МВД, стоящие у Рады и у резиденции Порошенко, как нож сквозь масло (о причинах этого будет сказано ниже), которые и не подумают даже защищать его власть.

ИА REGNUM Саакашвили

Во-вторых, Саакашвили только сейчас понял, какая роль ему уготована. Его загоняют в определенную ловушку. Когда в ходе одного из мероприятий какой-нибудь снайпер его застрелит, то именно это событие и станет поводом для отстранения Порошенко от власти. Если раньше он думал, что он снова вернется в государственные структуры, и откровенно претендовал на пост премьер-министра Украины, то самостоятельный захват Октябрьского дворца его сторонниками показал, что его участь, возможно, состоит только в том, чтобы быть невинно убиенным агнцем сатраповским режимом Порошенко, чтобы именно это событие освятило четвертый Майдан и снос власти очередного «барыги» в роли президента.

Именно поэтому он и начал балансировать и пытаться выстроить новую конфигурацию происходящего путем обращения к Порошенко. Но, скорее всего, это запоздалая реакция бывшего грузинского президента. Против Порошенко играют игроки гораздо более сильные, чем Саакашвили, и если он им не понадобится или станет токсичен для них, они его и раздавят в течение нескольких дней. Самый лучший сценарий для него в этом случае будет действительно быть выданным Грузии, там его хоть будут судить.

В-третьих, оказалось, и это является самым большим открытием выходных, что ключевую роль в финансировании Саакашвили играет (кто бы мог подумать!) вовсе не заявленный главой Генеральной прокуратуры Украины Луценко осевший в России олигарх Курченко, а бывший премьер-министр Украины, глава партии «Народный фронт» Арсений Яценюк. И эта новость тянет на сенсацию. Поскольку если это так, то тогда становится понятной и роль Авакова в этом сценарии, а также игра Яценюка.

ИА REGNUM Саакашвили

Она состоит в том, чтобы столкнуть лбами Порошенко и Коломойского с Тимошенко через Саакашвили, а когда начнется хаос, предложить американцам, опираясь на силовой аппарата Авакова, снова свои услуги. То есть Яценюк полагает, что при досрочной смене президента он сможет удержать ситуацию в руках. Но это возможно только в том случае, если Яценюк сможет убедить Порошенко в том, что он может выступить гарантом его личной безопасности.

Конечно, он будет играть в этот сценарий. Силовой ресурс на это есть. Вместе с тем у него существуют огромные электоральные проблемы — ни «Народный фронт» не сможет пройти в будущую Раду, ни он стать президентом. Тогда в чём может быть игра? А она состоит в том, что Яценюк планирует быть серым кардиналом (премьер-министром) при будущем президенте Украины по фамилии Вакарчук, который сейчас проходит насыщенную и многостороннюю экстренную подготовку в США. Под него-то и будет создан новый партийный проект, который создаст в Раде новую правящую коалицию.

Вакарчук, сколько бы его ни натаскивали на тренингах американские политтехнологи, всё равно будет оставаться политическим неофитом, которому будет нужен рядом опытный и разбирающийся в происходящем «дядька». Соответственно, американцы также занимаются подбором и такой кандидатуры и, скорее всего, на пост премьер-министра. Вот и целит Яценюк на это место, чтобы остаться у кормушки.

Саакашвили

Однако и другие игроки молча на эту игру взирать не будут. Зачем им возвращение Яценюка, который является очередной американской креатурой и который будет по-прежнему забирать весь гешефт в интересах США? Дело-то в том, что если Тимошенко сейчас проиграет, то может уходить на политическую пенсию. А вместе с ней рушится и действующий расклад украинских олигархов. И останется у них в таком случае только одна дорога — на коленях ползти в Москву и вымаливать себе прощение…

В любом случае, возмущение Саакашвили запоздалое. Хочет он или нет, но развитие событий идет в строго очерченном русле, и чем больше он будет ему сопротивляться, тем больше вероятность того, что его действительно принесут на алтарь победы четвертого майдана.