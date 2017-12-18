На прошлой неделе в Германии произошло сразу несколько ярких событий, которые достаточно убедительно говорят о том, что политическая карьера канцлера Ангелы Меркель клонится к своему закату.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

Так, крупнейший специалист Германии по Меркель Дирк Курбювайт в редакционной колонке «Шпигеля» пишет: «Уход Меркель — благо для Германии. Теперь она вызывает ассоциации не с началом и подъемом, но почти только о конце. Ее время закончилось».

Как отмечает редакция «Шпигеля», происходит крах «меркелизма»: «ради поддержания экономической стабильности Меркель долгие годы выхолащивала политический ландшафт, в интересах своей партии понижая явку. Это привело к появлению критической массы разочарованных горожан, которые в итоге отдали свои голоса несистемной оппозиции и спровоцировали крупнейший в послевоенной истории Германии правительственный кризис».

Телеграм-канал ProGermania отмечает: «Мейнстримный «Шпигель» всегда выражал интересы влиятельного атлантического крыла немецкого политикума. Сегодня эти элитарии в бешенстве от «политической менопаузы» Меркель и, похоже, готовы менять капитана».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

По этому поводу Михаил Делягин отмечает: «Меркель, полностью зависимая от США, попала в безвыходную ловушку: ее неспособность защитить немецкий бизнес от американского давления (в части как прямого грабежа немецких концернов в виде произвольно накладываемых американскими властями санкций, так и антироссийских санкций, наносящих ущерб Германии) вызывает ненависть «капитанов индустрии», а нежелание уничтожить немецкую экономику переходом с российского газа на американский (который дороже почти в 1,7 раза) делает ее неприемлемой для США. В 2018 году она, возможно, лишится поста канцлера, — но точно не досидит до конца своего срока».

Параллельно процессу давления со стороны атлантистов, которые видят, как их ставленница постепенно под давлением внешних и внутренних факторов серьезно сдает позиции, удар по Меркель нанесли и партнеры по коалиции — баварская ХСС.

Как отмечают СМИ, в разгар переговоров блока ХДС/ХСС с социал-демократами о формировании коалиции «младший партнер, баварская ХСС, в лице министра внутренних дел Баварии делает заявление о том, что ультраправая «Альтернатива для Германии» права и надо закручивать гайки в вопросе контроля за границами Германии».

Первыми не выдержали предательства будущих партнеров по коалиции немецкие левые: они назвали такую позицию «немыслимой». В комментарии для газеты Junge Welt депутат Бундестага Улла Йелпке пишет в данной связи следующее: «Министр внутренних дел Баварии Херманн, представляющий партию ХСС, присоединился к требованию «АдГ» относительно проведения систематического пограничного контроля по всей федеральной границе. Это непостижимо».

«Не далее как в среду данное требование было отклонено всеми фракциями Бундестага за исключением фракции «АдГ», поскольку оно является нарушением действующего европейского законодательства. Подлая попытка министра втереться в доверие к крайне правым только усиливает их опасные позиции — когда уже ХСС это поймет? Действующий принцип свободного, неконтролируемого передвижения между странами Евросоюза не удержал баварского министра внутренних дел от поддержки изоляционистских фантазий крайне правых, требующих введения пограничного контроля», — возмущается депутат от левых.

Бундестаг

«Выборы в Бундестаг продемонстрировали, что из-за подобного курса на поддержку партии «АдГ» ХСС потерял значительную часть избирателей. При этом сама ХСС меня не беспокоит. Настоящая опасность таится здесь в том, что подобными инициативами партия делает из крайне правых «светскую» политическую силу, действия которой обсуждает общество», — продолжила депутат.

Как отмечают эксперты, Меркель благоразумно хранит молчание: ей не с руки что-то комментировать, так как вопрос миграции является темой на переговорах. «И, хотя позиции переговорщиков по коалиции в общем-то близки, заявления ХСС могут подтолкнуть лидера СДПГ Мартина Шульца на ужесточение своих требований. К примеру, взять под свой контроль МВД, что не может не вызвать негативной реакции Меркель». В любом случае такие заявления выбивают переговорный процесс и свидетельствуют, что над переговорами невольно витает дух правой партии АдГ, добившейся успеха не в последнюю очередь за счет ухода к ней части голосов консервативно настроенных немецких избирателей.

К этому стоит добавить и тот факт, что еще в конце ноября отставки Меркель потребовало молодежное крыло партии: «Молодежное крыло партии ХДС из Дюссельдорфа обрушилось с жесткой критикой на канцлера: Меркель «поблагодарили» за худший результат политической силы на выборах с 1949 года и потребовали «кадрового обновления».

Наконец, в пятницу, 16 декабря, завершился съезд немецкой партии «Христианско-социальный союз» (ХСС), на котором произошла смена лидера Баварии — Хорст Зеехофер уйдет с должности премьер-министра Баварии в первом квартале 2018 года, но сохранит за собой пост председателя ХСС. Главой регионального кабинета министров вместо него станет министр финансов федеральной земли Маркус Зёдер, который известен своим еще более критическим отношением к миграционной политике Меркель, чем Зеехофер.

По его словам, «один несовершеннолетний беженец обходится государству дороже, чем пенсионер, который проработал 40 лет». То есть будущий вектор движения ХСС в миграционном вопросе сместится еще более вправо. Соответственно, перспективы продолжения союза ХДС/ХСС на фоне падения рейтинга Меркель, против которой на посту канцлера, по данным различных опросов, выступают уже около 60—70% сторонников ее собственной партии ХСС, становятся всё более туманными.

В условиях смены лидера ХДС заявления министра внутренних дел Баварии (члена ХДС) в духе «Альтернативы для Германии» создают для Меркель весьма неблагоприятный фон для создания правящей коалиции. Скорее всего, Меркель дадут возможность уйти красиво — Штайнмайер вернет ей «долг». А на следующих выборах в бундестаг, которые досрочно пройдут в марте 2018 года, итоговая правящая коалиция может принять такую неожиданную форму, что все заинтересованные наблюдатели, особенно в США и Польше, будут очень удивлены.