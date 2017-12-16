Эх, ёлки зеленые! То есть Новые. То есть очередные, с чем всех вас и поздравляем.

Марина Александрова ИА REGNUM Постер фильма

Был когда-то такой французский фильм — старый, черно-белый — «Если парни всего мира». Название его полностью отражало содержание — там действительно парни всего мира спасали скошенную смертельно опасной болезнью команду рыболовецкого судна. Всё начиналось с почти детского увлечения — радиолюбительства, одна случайно принятая отчаянная радиограмма запустила огромную карусель добра. Не знаю, вдохновлялись ли авторы первых «Ёлок» этим древним фильмом или одноименной повестью. На самом деле это совершенно не обязательно, некоторые идеи буквально носятся в воздухе — или в эфире мобильных и компьютерно-социальных сетей. Есть же еще передача «Жди меня», в конце концов. И есть действительно огромная страна, в которой ничего не стоит потеряться лет на сорок. Впрочем, страна любви, как пел бард, тоже велика, и там тоже можно запросто заблудиться в трех соснах. Или ёлках. И кто сказал, что любовная лихорадка не опаснее какой-нибудь тропической заразы?

Нынешние «Ёлки» уже шестые, не считая «лохматого» спин-оффа, а потому можно уже говорить о том, что к добрым традициям ходить под Новый Год в баню, строгать салаты, запускать салюты и смотреть «Иронию судьбы» добавилась еще одна — наблюдать за трогательными и смешными хитросплетениями судеб героев «Ёлок». Время идет, что-то неуловимо меняется вокруг. Меняются и «Ёлки» — на это намекает и название очередного фильма. Итак, что же нового в «Ёлках Новых»?

Цитата из к/ф «Ёлки новые». Реж. Жора Крыжовников, Дмитрий Киселёв, Александр Карпиловский, Алексей Нужный, Александр Котт. 2017. Россия Сергей Светлаков и Иван Ургант

Прежде всего, заметно то, что новое «деревце» не такое пушистое и разлапистое, как предыдущие. Здесь меньше переплетающихся между собой историй, раскиданных по российским городам и весям, которые раньше создавали впечатление воистину новогодней суеты с элементами дурдома (а в одном фильме герои загремели в дурдом в самом прямом смысле). Темп стал более неспешным, а порой повествование и вовсе слегка провисает, а вместо пестроты конфетти выходит просто разностилица. В самом начале, когда нам после эпического явления погорельца Жени с семейством в дом Бори показывают картинки из жизни Орловых, кажется, что перед нами трейлеры двух разных фильмов. Впрочем, это почти оправданно — ведь это домашнее видео маленький Егор Орлов как бы снимает для своего видеоблога. Но затяжки есть и дальше — вроде бы уже всё понятно, но авторы продолжают накладывать всё того же блюда в тарелку — торжественное ли это вручение Боре трогательно-ностальгических подарков, хвастовство «спеца по выживанию» Юрия Петровича или пролет счастливого отца в ковше экскаватора под окнами роддома под песню о дельтаплане. То ли сценарного материала не хватило, то ли возникло желание подробнее проработать каждую историю. На мой взгляд, это оправданно только в отношении одной новеллы — о приключениях сильно беременной «снегурочки» Марины, которая вполне достойна отдельного фильма. Там сумасшедшая нарезка из детских новогодних праздников, которые вынуждена посещать молодая актриса на девятом месяце, не кажется избыточно затянутой — зритель устает вместе с героиней. В остальных случаях некоторые места напоминают прозвучавший в фильме анекдот про вежливого ёжика — такие байки в народе звались «докучными».

Еще одно изменение, которое представляется гораздо более существенным — атмосфера фильма стала намного менее доброй, какой-то неприятно жестковатой, совсем как руки неудачной кандидатки на роль мамы Егора. В центре, как обычно, беспроигрышно милый ребенок со своей проблемой (в третьих «Ёлках» конкуренцию маленькой героине составлял забавный и трогательный четвероногий дуэт). Но на юном видеоблогере Егоре «Умке» Орлове безусловный позитив, в общем-то, и заканчивается. Хотя, если задуматься, то и он, под стать взрослым персонажам, добивается своей цели довольно странными методами. Герои прямо-таки прут за счастьем, своим и чужим, напрочь не считаясь с личными границами и элементарной этикой. В предыдущих частях некоторые персонажи тоже врали напропалую, пускались в авантюры и даже воровали зеленый горошек, ёлки и пингвинов, но это как-то не выглядело верным способом добиться желаемого, удача им доставалась скорее вопреки их нелепым действиям, как подарок из-под ёлочки. Девятилетний Егор действует, как опытный авантюрист, проворачивая комбинации, которые приносят окружающим кучу неприятностей и беспокойств — и получает-таки, что хотел. Да и чуда-то он особо не ждет — просто по-деловому объявляет конкурс на вакантное место мамы и награждает собой победительницу. Папу, кстати, не особо-то и спросили. Дело под конец едва не срывается — но вовсе не потому, что обманывать и беззастенчиво использовать других плохо, а по чистому недоразумению.

Цитата из к/ф «Ёлки новые». Реж. Жора Крыжовников, Дмитрий Киселёв, Александр Карпиловский, Алексей Нужный, Александр Котт. 2017. Россия Дмитрий Нагиев

«Плюшка с изюмом» Галя, пытаясь завоевать сердце доброго доктора Дениса, занимается натуральным сталкингом и хулиганством, но всё сходит ей с рук, потому что её папа работает в полиции. Мимоходом она дважды с размаху бьет дверью по загипсованной ноге сидящего в очереди пациента, отпуская в его же адрес гадости. В итоге у неё тоже всё складывается хорошо — достаточно пустить слезу и вроде бы раскаяться.

Юрий Петрович (сериальный «комический супермачо» Дмитрий Нагиев), возможный будущий отчим студента Андрея, мало что оказывается брехуном и фанфароном, но и ведет себя в довершение всего уже не смешно, а мерзко. Конечно, некоторую «ответку» от мироздания он получает, но всё опять же оборачивается для него неплохо, и Новый год он встречает не на улице, на дне реки или в больнице, а в почти семейном кругу.

Диковатая метаморфоза происходит с Женей, который хоть и отличался раньше некоторой бесцеремонностью и авантюристичностью, но был все же достаточно адекватным человеком и неплохим приятелем. Теперь он и вся его семья — наглые приживалы, разыгрывающие гаденький манипуляторский спектакль, чтобы остаться гостить в чужом доме — как оказывается в финале, даже без всякой внятной цели, просто из любви к искусству. К тому же — еще одна «милая» черта — Женя ведет себя как медведь в посудной лавке, чем портит по-крупному жизнь себе и окружающим, но совершенно не парится по этому поводу.

И даже добрая душа Марина делает вполне бескорыстное добро в таком стиле, что это напоминает принудительное кормление связанного человека. Конечно, порой необходимо помогать людям и без запроса с их стороны, но таранные заходы в чужое жильё и судьбу вызывают некоторую оторопь.

Не обошлось в фильме и без отрицательного персонажа (то есть отрицательного даже на фоне весьма условно положительных или небезнадежных) и пары кулачных драк. Так что с душевной праздничной атмосферой в «Ёлках Новых» наблюдается некоторая напряженка — она разбавлена изрядной дозой сарказма и горечи. Даже традиционное обращение президента герои слушают, сидя на морозе у разбитого телевизора…

Не очень понятно, в чём причина таких перемен. То ли авторы устали от наивной новогодне-рождественской сиропности, то ли времена на дворе не слишком спокойные, к сплошному умилению не располагающие… Кстати, о временах. Некоторые приметы злобы дня в проекте и раньше проскальзывали — предвыборная агитация, депутатская машина с мигалкой, экскурс в прошлое как повод намекнуть на настоящее в ретро-выпуске за 2014 год. На этот раз авторы одели семейство Жени в «патриотические» спортивные костюмы от фирмы BOSCO, живо напоминающие об Играх в Сочи. Стоит вспомнить о том, что фильм снимался в разгар допинговых скандалов, а сейчас напоминание о зимних играх и вовсе не добавит зрителям праздничного настроения. На вопрос о том, был ли случайным такой выбор костюмов, один из актеров фильма Андрей Бурковский на пресс-конференции по поводу предпоказа картины в Санкт-Петербурге ответил так:

Марина Александрова ИА REGNUM Андрей Бурковский

«Я не уверен, но я думаю, что как раз это отражение характера. Настоящего русского мужика из Екатеринбурга, который гордится Олимпийскими играми в городе Сочи, и он купил всю символику, и он ходит в ней. Вот это характер, это очень отличительная черта, сразу понятно, что он там думает по поводу… ну, я не знаю там… Ксюши Собчак. Ну, это сразу отражение именно характера этого человека».

Не знаю, что думает сам Бурковский по поводу Ксюши Собчак. Но вот про настоящих русских мужиков из Екатеринбурга он (а возможно, и авторы фильма — Тимур Бекмамбетов и Жора Крыжовников с командой) думает странное. Екатеринбургские мужики, не изображающие из себя ходячую рекламу российской сборной, ровно дышащие к олимпийскому спорту вообще, ни разу не поджигавшие свою и чужую квартиру и не изображавшие из себя казанских сирот — они что, фальшивые или нерусские? Впрочем, на тот момент Андрей, по собственному признанию, фильма еще не смотрел, а в сценарии прочел только «свою» новеллу, где ему досталась роль того самого отрицательного персонажа — циничного, ревнивого и бессердечного жениха доброй телеведущей. Так что, возможно, он просто еще не вполне вышел из образа. Бывает.

Марина Александрова ИА REGNUM Андрей Бурковский

Начнут ли «Ёлки Новые» совсем новую линию уже ставших привычными новогодних комедий, и будет ли юмор следующего фильма уже совсем едким или даже черным, или же вновь подобреет — увидим через год или два. А пока всё же не будем принимать встречу самого оптимистичного в году праздника на пепелище за предновогоднее предсказание. Пусть вместо этого у ребятишек будут мамы и папы, а у Снегурочек Деды Морозы. А русские люди смогут гордиться куда более существенными достижениями, которые у них никто не отнимет. Правда, вот в этом чудес и везения ожидать не приходится, придется добиваться своим трудом. Но правильно ведь сказано в самых первых «Ёлках»: «На Деда Мороза надейся, а сам не плошай!» Ну, а наши фильмы — далеко не только новогодние, пусть станут такими, какими увидел их недавно вновь избранный на пост председателя Союза кинематографистов России Никита Михалков:

«Рассказать мне, что я ничтожество, не трудно, а вот помочь найти выход из проблем — другое дело. И люди начали ходить в кино, потому что оно перестало опускать их на дно. Но, по большому счету, самые кассовые наши картины — это очень неплохое, в лучшем смысле слова советское кино, где существуют отношения, вера, надежда и любовь».

Марина Александрова ИА REGNUM Шампанское

Всё же, как мне кажется, это пока что скорее пожелание на будущее. Можно написать его на клочке бумаги, сжечь и выпить вместе с шампанским под последний удар курантов. А можно использовать какой-то другой, более действенный метод. Но пусть оно всё-таки сбудется!