В течение последних нескольких лет миграционная политика США представляла из себя сумму «эх, если бы». Если бы службы безопасности более тщательно проверяли прибывающих из-за границы, возможно нападений 9/11 удалось бы избежать. Если бы в стране не существовало городов-убежищ, где применяется специальная политика, согласно которой нелегалы не преследуются за нарушение миграционного законодательства, то удалось бы спасти жизни многих граждан США. Если бы только визовая лотерея была ликвидирована, удалось бы спасти восемь граждан США, которых задавил грузовик в Нью-Йорке, пишет Брайан Лонерган в статье для The Hill.

U.S. Air Force Флаг США

Пробелы и лазейки в нынешних миграционных законах привели к гибели слишком большого числа граждан США. Соединенным Штатам нужна разумная меритократическая миграционная система, пока наши близкие не стали жертвами очередного нападения.

U.S. Air Force Патруль

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Все произошедшие теракты указывают на необходимость реформирования миграционной системы. В декабре 2017 года в центре внимания правоохранительных органов оказалась цепная миграция, когда один из членов семьи приезжает в США и обустраивается, а затем в страну приезжают оставшиеся члены семьи. Недавно 27-летний уроженец Бангладеш Акайед Улла попытался привести в действие самодельное взрывное устройство в переполненном портовом управлении Нью-Йорка. Если бы Улла оказался более опытным террористом, взрыв мог бы привести к катастрофическим последствиям и число жертв не ограничилось бы тремя пострадавшими. Согласно данным министерства национальной безопасности, Улла прибыл в США в рамках цепной миграции, получив визу F43. Первоначально в страну приехал один из его родственников, воспользовавшийся визовой лотереей. Это случай указывает на то, что обе миграционные программы должны быть немедленно прекращены.

В большинстве новостных сообщений об аналогичных нападениях забывают указать, что цепная миграция позволяет обеспечить въезд на территорию США для неограниченного числа членов семьи. Обратите внимание, что речь идет именно о неограниченном числе. Ранее ежегодное количество выдаваемых виз в рамках цепной миграции было ограничено. Однако после 1965 года ограничения были сняты. В результате с 1970 года доля мигрантов от общей численности населения США увеличилась примерно в три раза. Принцип «воссоединения семьи» возобладал над экономической и национальной безопасностью страны.

Поскольку за прошедшие десятилетия цепная миграция продолжала непрерывно увеличиваться, США постоянно приходилось выделять все больше и больше ресурсов. Даже если мигранты и проходят проверку, она является недостаточной. Несмотря на все усилия министерства национальной безопасности, сотрудники миграционных служб не могут провести всестороннюю проверку каждого мигранта. На качество проверки не сможет повлиять и расширение количества персонала миграционной службы, поскольку в большинстве стран, из которых прибывают мигранты, работа правоохранительных органов находится на низком уровне. Например, Улла не числился в правоохранительных органах Бангладеш как сторонник террористической группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Получается, что граждане США подвергаются риску каждый раз, когда в страну въезжает новый человек в рамках программы цепной миграции.

U.S. Air Force Антитеррористический инструктаж

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Администрация президента США Дональда Трампа стремится реализовать его предвыборные обещания и положить конец цепной миграции, визовой лотерее и городам-убежищам. Однако противники законодательной инициативы Трампа, направленной на реформирование миграционной системы, называют его политику подлой и даже расистской. Однако возникает вопрос: если американское гражданство так высоко ценится, почему им так дешево разбрасываются?

До тех пор, пока не будет создана меритократическая миграционная система, основанная на уровне квалификации мигрантов и возможной пользе, которую они могут принести США, события, аналогичные нападению в портовом управлении Нью-Йорка, будут происходить и дальше. Это не просто теоретическая дискуссия, а реальность, которая приводит к гибели людей. Может пора это прекратить?