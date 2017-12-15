С начала XIX века Соединенные Штаты предпринимали все необходимое для защиты торговых путей, продвигая политику открытой торговли и совместного доступа к ресурсам. Свободный доступ к глобальным товарам, таким как нефть, зерно и металлы, остается важной целью в рамках реализации национальных интересов США, поскольку является гарантией для глобальной экономической и политической стабильности, пишет Мамука Церетели в статье для The Hill.

На первый взгляд, китайская инициатива «Один пояс и один путь» призвана содействовать беспрепятственной торговле и представляет собой беспроигрышный инфраструктурный проект для всех вовлеченных партнеров. Однако многие страны Азии уже рассматривают данную инициативу как угрозу собственному суверенитету.

Themightyquill Казахстан и Средняя Азия

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В связи с этим Япония, Австралия, Индия и США обсудили планы сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе. Встреча проходила в Маниле в ноябре 2017 года во время саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Во время четырехсторонних переговоров особое внимание уделялось сохранению порядка в Азии, основанного на нормах права, которые гарантируют безопасность, свободу мореплавания и пролета над морскими районами.

Соединенные Штаты стремятся сбалансировать инициативы Китая в Юго-Восточной Азии. Однако в то же самое время у Вашингтона нет стратегии в отношении растущего присутствия Китая в странах Центральной Азии и укрепления позиций в странах Закавказья и Восточной Европы. Китай уже превратился в основного торгового партнера для стран Центральной Азии, опередив Россию.

Китай предлагает странам Центральной Азии значительные финансовые ресурсы, необходимые для роста их экономики и обеспечения политической жизнеспособности существующих правительств. Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан приветствуют укрепление инфраструктурной связи с Китаем, поскольку она открывает дополнительные возможности для экспорта ресурсов. Эти страны также заинтересованы в транзите китайского экспорта в другие страны.

Junjiewu99 Китайские юани

Вопрос заключается в следующем: где в данной картине находится место США? Необходимо ли США беспокоиться относительного того, что инфраструктурная связь между странами Центральной Азии и Пекином в конечном итоге может привести к тому, что стратегическая зависимость региона от России будет ослаблена, а инициатива окажется в руках Китая. После распада СССР США вложили существенный экономический и политический капитал для задействования каспийских ресурсов и создания трубопроводов и других элементов инфраструктуры для обеспечения доступа этих ресурсов на мировые рынки.

Активная политика США в конце 90-х и начале 2000-х годов способствовала укреплению экономической основы государственности стран Центральной Азии, их политического и экономического суверенитета. Основное внимание уделялось созданию инфраструктуры, которая обеспечила бы транспортировку ресурсов между Востоком и Западом из Прикаспийского региона в Черное и Средиземное море.

Однако в течение последнего десятилетия внимание США к Прикаспийскому региону и странам Центральной Азии ослабло, поэтому в настоящий момент Соединенные Штаты имеют ограниченные позиции в данном регионе. США больше не могут предложить экономическую поддержку, сопоставимую с китайскими инвестициями в развитие региона. Также нет ясности в отношении того, как сильно США заинтересованы в стратегическом взаимодействии с региональными странами в будущем. Между тем Китай, продвигающий свою инициативу в регионе, превратился в главного бенефициара предыдущих инвестиций США в Центральную Азию.

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Соединенным Штатам нужна четкая стратегия в отношении реализации китайской инициативы «Один пояс и один путь» в Центральной Азии. В данном регионе необходимо проявить такой же подход, как и в Индо-Тихоокеанском регионе. Необходима организация условий для получения свободного доступа к транспортной инфраструктуре, чтобы выгоду могли получить все участники, а не какой-либо один игрок. Также нужно уделить внимание предотвращению распространения ядерных материалов и технологий и борьбе с терроризмом. Государства Центральной Азии и их партнеры из Закавказья привержены этим принципам и вкладывают значительные инвестиции для разработки и экспорта собственных ресурсов.

США необходимо дать понять Китаю, что принципы открытости и совместного доступа к ресурсам и инфраструктуре являются приоритетными и определят позицию США по отношению к его инициативе «Один пояс и один путь». Одновременно с этим США нужно направить инвестиции в развитие инфраструктуры между Прикаспийским регионом и Черным морем, что приведет к развитию торговли между Азией и Евразией и откроет доступ к рынкам для стран Центральной и Южной Азии.