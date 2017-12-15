На прошедшей 14 декабря пресс-конференции президента России Владимира Путина Уралу уделили сравнительно меньше внимания, чем в 2016 году. Но и о нём тоже шла речь. Прошедшую пресс-конференцию и поднятые на ней темы на Урале обсуждают до сих пор, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Большая пресс-конференция Владимира Путина

«Дорога Путина — Румянцева»

Напомним, в 2016 году темой, поднятой на пресс-конференции, стало состояние дороги до села Серебрянка Свердловской области. Строго говоря, дороги вообще не было. Истрепалась со временем. Село в 70 километрах от Нижнего Тагила, по сути, оказалось отрезано от цивилизации.

Этот вопрос в 2016 году поднял один из уральских журналистов, Максим Румянцев. Владимир Путин всерьёз обеспокоился проблемой и поручил губернатору Евгению Куйвашеву к 1 июня 2017 года привести дорогу в нормативное состояние. Было выделено 250 млн рублей.

Решение отремонтировать дорогу устроило не всех. Некоторые граждане предположили, что гораздо дешевле будет переселить жителей Серебрянки поближе к цивилизации. Тем не менее, в октябре областные власти отчитались о том, что дорога сдана.

От пресс-конференции 2017 года свердловские власти ожидали вопросов, касающихся региона. Тем более, что журналист Алексей Герасимов собирался поведать главе государства о проблеме сохранения горного массива вдоль берегов озера Исетского, а также самого озера.

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Евгений Куйвашев поручил членам свердловского правительства уделить поднятым на пресс-конференции темам особое внимание и внимательно отследить ход общения Владимира Путина с журналистами. Однако грозы не произошло. Уральский журналист Максим Румянцев лишь поблагодарил главу государства за дорогу до Серебрянки. Другим представителям СМИ из Свердловской области не удалось задать своих вопросов.

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Корова

GPS-трекер для коров

Не прозвучали в ходе пресс-конференции и вопросы из Челябинской области. Тем не менее по её итогам глава региона Борис Дубровский выступил с заявлением. Оказалось, что он лично и внимательно следил за пресс-конференцией. И по её итогам сделал вывод, что курс на жизнь по средствам, которым следует Южный Урал, верный.

Глава региона напомнил слова Владимира Путина о строительстве высокоскоростной магистрали из Китая в Европу и подчеркнул, что составной её частью будет отрезок от Челябинска до Екатеринбурга. Также Дубровский выразил надежду на то, что стыковка экономических и социальных политик Свердловской и Челябинской областей «может привести к созданию третьей по численности агломерации в стране, дать импульс к росту качества жизни уральцев». Надежды он возложил на саммиты ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске и на всемирную универсальную выставку ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. По его словам, эти крупные мероприятия придадут развитию отношений между двумя регионами «космические скорости».

Также в ходе пресс-конференции Путина прозвучала Курганская область. Напомним, что там судят фермера из села Лопатки, который для слежки за своими коровами купил GPS-трекер. Мужчину обвинили в приобретении нелегального технического устройства. Один из журналистов возмущённо доложил об этом Владимиру Путину. Президент удивился и пообещал разобраться в вопросе. По его словам, GPS привинчивают даже к котам, а тут корова.

Позднее стало известно о том, что Генеральная прокуратура России дополнительно изучит дело фермера. Кроме того, депутаты Госдумы не исключают отмены уголовной ответственности за трекеры.

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Энгельс Козлов. Вахта начинается (фрагмент). 1973 — 1975

Автограф нефтяникам

В ходе пресс-конференции 2017 года зашла речь и об Оренбургской области. Журналист Александр Гамов сообщил Владимиру Путину о том, что там всего два центра диализа. Но при этом область растянута. И в мороз, пургу людям, нуждающимся в таких центрах, тяжело до них добираться.

В Минздраве Оренбуржья уже отреагировали на слова журналиста. В Бугуруслане и Медногорске будут созданы компактные диализные центры. Их планируется открыть уже в первом квартале 2018 года на основе государственно-частного партнёрства.

Всего, по сведениям Минздрава, гемодиализ получают 532 человека, и помощь им оказывают три государственных и два частных учреждения в Оренбурге, Новотроицке и Орске. Детям также помогают в Областной детской клинической больнице.

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В ходе пресс-конференции Владимир Путин коснулся проекта «Ямал СПГ», на открытии которого был 8 декабря. Президент подчеркнул, что в крупнейшие проекты, в том числе и в Арктике, вошёл Китай.

«Скажем, недавно мы запустили первую очень завода «Ямал СПГ». Первая очередь рассчитана на 5,5 миллиона тонн сжиженного газа. В самое ближайшее время, это 2018 год, будет запущено ещё две очереди. В общей сложности это будет 16,5 миллиона тонн. Китай — один из главных инвесторов в этот проект», — отметил глава государства.

Не остался без внимания и Ханты-Мансийский автономный округ. Наталья Менщикова из «Телевидения Нижневартовского района» напомнила о том, что ещё в 1960-х годах в Югру приехали люди более 100 разных национальностей, представители различных вероисповеданий. Их объединила добыча нефти. Менщикова напомнила Путину его слова о том, как объединить нацию.

«Одна общая идея — добыть нефть для страны. Большая задача объединила людей. Север покорился. Может быть, изучить сегодня этот опыт? Историю не вернёшь, но можно попробовать большим делом, значимым делом объединить всех нас. Обществу сегодня нужна консолидация», — сказала журналистка.

Также она предложила поощрить нефтяников-первопроходцев и передала просьбу от нефтяников Нижневартовского района об автографе президента. Владимир Путин пообещал передать свой автограф через пресс-секретаря — Дмитрия Пескова.

Marc Veraart Пенсионеры

Налоги и возраст — понизить

После пресс-конференции прошло уже больше суток. Но на Урале её до сих пор комментируют. Не обошлось без разочарований. Но они сводились к хамскому, как отметила журналистка из Кургана Юлия Васильева, поведению некоторых коллег, которые перебивали президента, а затем, не дожидаясь окончания мероприятия, начали его покидать.

Но в основном оценки позитивные. Граждане ожидали, что Владимир Путин заявит о намерении идти на выборы президента в качестве самовыдвиженца. И они приветствуют этот его шаг.

Политолог Андрей Колядин отметил, что очень мало было сказано о политических реформах и образе будущего России. «Но, возможно, не стоит открывать все карты сразу. В дальнейшем мы еще услышим о политике будущего в программе президента», — сказал Колядин. При этом он отметил, что образы «экономических реформ, пенсионной реформы, налоговой реформы, решения проблем давления на бизнес мы услышали уже сейчас».

Но уральцев заинтересовали не только политические темы, но и экономические. Депутат заксобрания Оренбургской области Оксана Набатчикова назвала абсолютной глупостью ситуации, когда для взыскания пени в размере двух-трёх рублей тратится 500 рублей бюджетных средств. В связи с этим она назвала логичной инициативу Путина о списании долгов.

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А депутаты заксобрания Пермского края коснулись вопроса о повышении пенсионного возраста. Александр Григоренко (ЛДПР) и Владимир Корсун (КПРФ) полагают, что разговоры о повышении пенсионного возраста преждевременны. По их словам, Россия не готова к такому шагу. Владимир Корсун отметил, что Владимир Путин не сказал о главном: о том, что нужно повышать заработную плату и выводить её из тени. При этом, как полагает депутат, отдельным категориям работников нужно наоборот понижать пенсионный возраст.

«Доля вредных и опасных производств ещё столь велика, что огромной массе людей надо не повышать, а понижать пенсионный возраст. Я уже не говорю о кричащем неравенстве в пенсионном обеспечении рядового рабочего, бюджетника, медсестры и чиновников-руководителей», — сказал народный избранник.

Александр Григоренко также отмечает, что пора снижать налоговую нагрузку на малый бизнес и на беднейших граждан. При этом он, по его словам, не до конца понимает, как можно это реализовать «без коренной ломки нынешней налоговой системы». Также депутат не уверен в том, что Минфин реализует инициативы Владимира Путина, а не забросит их после выборов на полку.