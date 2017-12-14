Планы властей Санкт-Петербурга в отношении Социально-реабилитационного военно-патриотического центра «Дзержинец» лишат его возможности бесплатно проводить занятия для подростков. К проводящему эту инициативу Комитету по молодежной политике есть ряд вопросов, которые так и не были сняты проведенным властями неубедительным брифингом.

Dzerjinets.ksp.gov.spb.ru Турнир по военно-прикладным видам спорта

Подростковый клуб «Дзержинец» был создан более 30 лет назад. За это время наработан большой опыт по четырем специализациям — парашютному спорту, подводному плаванию, спелеотуризму и спортивно-боевым единоборствам. Вовлекая в занятия так называемых трудных, а на самом деле не понятых взрослыми и/или не нашедших применение своей энергии детей, центр ведет профилактику подростковой преступности. Кроме занятий по основной теме секции, преподаватели обсуждают с детьми литературу, историю, произведения искусства. Ведется эта работа не в виде отдельных ярких и громких мероприятий, а на регулярной основе, со всеми «трудными» воспитанниками, без отсева по экономическим возможностям родителей или каким-либо другим показателям. Также отметим, что успешная работа социально-реабилитационного центра с младшими ребятами отводит их от попадания в неприятные ситуации еще до того, как на горизонте возникнут трудности подросткового возраста. Эффективность работы «Дзержинца» подтверждается отзывами родителей и СМИ, множеством медалей, завоеванных воспитанниками, а также позитивной характеристикой от губернаторского Комитета по делам молодежи.

Теперь «Дзержинец», переданный в Комитет по социальной политике в 2001 году, предлагается реформировать, передав его Комитету по молодежной политике. При этом будут изменены цели клуба, что очень беспокоит его сотрудников и родителей посещающих его детей: реформированный центр будет иметь более узкую направленность и, судя по целям, станет работать только с молодежью. Дети с 7 до 14 лет потеряют возможность на бюджетной основе заниматься такими видами спорта, бесплатных аналогов которым в городе нет.

Dzerjinets.ksp.gov.spb.ru Сотрудничество Социально-реабилитационного военно-патриотического центра «Дзержинец» с региональным отделением Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в Санкт-Петербурге

Появятся и другие отличия. Сейчас Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Военно-патриотический центр «Дзержинец» имеет следующие цели:

— Социальная реабилитация и адаптация подростков и молодежи;

— Профилактика наркомании, преступности и безнадзорности;

— Военно-патриотическое воспитание подростков и молодежи;

— Формирование и развитие личности, способной к защите Родины, производительному и творческому труду;

— Физическое развитие подростков и молодежи, формирование здорового образа жизни.

После реформирования в списке целей останутся только три последних, и то в урезанном виде — за вычетом работы с подростками. Возникает вопрос — зачем куда-то передавать хорошо работающий центр, если при этом он утратит половину своих функций? Кто и что от этого приобретет?

Dzerjinets.ksp.gov.spb.ru Воспитанники и педагоги Центра «Дзержинец» на субботнике по благоустройству территории Пискаревского мемориального кладбища

Можно предположить выгодоприобретателя данной реформы — Комитет по молодежной политике. В том же самом проекте постановления он просит Комитет по финансам обеспечить выделение средств из бюджета 2018 года на реализацию государственного заказа. Действительно, заказ есть. Это видно хотя бы по тому, что 30 декабря 2015 года была принята координируемая Росмолодежью госпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016—2020 годы», по которой за 1,68 млрд рублей планируется получить 8% прироста патриотически настроенных граждан. У вышедшей из Росмолодежи главы молодежного комитета Ренаты Абдулиной есть, по-видимому, желание поспособствовать выполнению этой госпрограммы в Санкт-Петербурге посредством хорошо работающего центра «Дзержинец». Выполнение намеченных программ, да еще и государственных, это, безусловно, хорошо. Но будет ли центр по-прежнему эффективен в новом виде? Есть сомнения, особенно если принять во внимание секрет успеха «Дзержинца», состоящий как раз в том, что, начиная посещать его в возрасте 7—14 лет, дети, как правило, переходят в следующую возрастную группу, уже успев наладить контакт с педагогами, подружиться с товарищами, достичь определенных успехов, занимаясь по комплексной социально-педагогической программе на основе выбранного ребенком вида спорта. Если же 14—17-летние ребята начнут заниматься, что называется, с нуля — это потребует существенного пересмотра принципов работы, прекрасно себя зарекомендовавших.

Между тем нарушены даже базовые нормы хорошего тона. С одной стороны стоят родители посещающих центр детей с более чем 900 подписями в поддержку сохранения деятельности центра в структуре Комитета по социальной политике. Однако стоящее с другой стороны городское правительство в лице молодежного комитета от публичного разговора отказывалось. Тем не менее сопротивление инициативе властей всё-таки вынудило их пойти на объяснение — но в весьма узком формате.

Dzerjinets.ksp.gov.spb.ru Воспитанники Центра «Дзержинец» на торжественно-памятной церемонии возложения венков и цветов к мемориалу на Пискаревском кладбище

12 декабря в медиацентре правительства Санкт-Петербурга председатель Комитета по молодежной политике Рената Абдулина провела брифинг. Формат проведения не предполагал вопросы от самого «Дзержинца», а отношение к его представителям было хамское до неадекватности. Так, например, работник медиацентра пытался сорвать интервью представителя «Дзержинца» телеканалу, выключив свет в помещении прямо во время съемки. В целом подозрений брифинг не развеял.

Интересно и то, почему ничего не известно о проверке данной реформы на соответствие закону. ФЗн №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» предусматривает защиту детей от недобросовестного формирования социальной инфраструктуры. Статья 13 закона требует создания специальной комиссии, которая должна оценить последствия «решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей». Только при положительном заключении комиссии относительно безвредности решения «для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей» исполнительная власть может реализовывать намеченное.

В случае с «Дзержинцем» о создании такой комиссии не известно. Может быть, вред для социально-адаптивной профилактической работы с детьми, наносимый передачей центра, настолько очевиден, что официальная комиссия не может его не отметить в своем заключении? И ее не созвали, чтобы не заострять на этом внимание?