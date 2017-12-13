После издания Декларации независимости 1776 года отцы-основатели США — в их числе Бенджамин Франклин, Александр Гамильтон, Томас Джефферсон, Джеймс Мэдисон и Джордж Вашингтон — принялись за создание единой для всех федеральной конституции. Но документ оказался с изъяном: он никак не описывал личные права граждан. Первые десять поправок — знаменитый Билль о правах — сначала сочли документом неважным и ненужным. Но оказалось, что без него сторонники всеобщей Конституции не сумеют добиться ее ратификации всеми тринадцатью штатами, кои тогда составляли новое государство. Билль о правах официально стал частью Конституции 15 декабря 1791 года.

США в 1783—1803 гг

Говард Чандлер Кристи. Конституционный конвент в Филадельфии принимает Конституцию. 1940 г

Великие вольности

Корни самых известных первых десяти поправок к американской Конституции, которые и составляют Билль о правах, следует искать в истории взаимоотношений зарождающегося государства и Британских островов. Еще в 1215 году взбунтовавшиеся бароны вынудили английского короля Иоанна Безземельного подписать Великую хартию вольностей, или Magna Carta. Документ защищал юридические права и привилегии свободного населения средневековой Англии. Хартия регулирует вопросы налогов, феодальных повинностей, судопроизводства, права английской церкви, городов и купцов. В своей основе Magna Carta оберегала подданных от произвола монархии. И среди ее важнейших положений были требование вести любое судопроизводство по «законам страны» — что стало предтечей понятия «надлежащей правовой процедуры» — и запрет на «торговлю», «отсрочку» и «отрицание» правосудия.

Как известно, в ответ на спорные действия короля Карла I обе палаты английского парламента представили Петицию о праве в 1628 году, запретив неправомерно заключать граждан под стражу и вводить новые налоги без согласия парламента. В 1689 году Славная революция в Туманном Альбионе завершилась не только воцарением монархов Вильгельма и Марии, но и принятием Билля о правах. Это предрекло появление век спустя одноименного документа уже в западном полушарии. Английский Билль о правах ожидаемо нашел свое отражение в американском документе. Например, в Восьмой поправке, запрещающей чрезмерные залоги и штрафы, а также жестокие и необычные наказания, которая почти полностью повторяет положение английского «брата».

Сама идея, что какая-то бумага может защитить свободы личности, зародилась в английских колониях Нового Света довольно рано. Еще колониальные хартии, среди которых и Виргинская хартия, пожалованная первым поселенцам еще в 1606 году, гласили, что мигранты на новых землях должны обладать теми же «привилегиями, правами и неприкосновенностью», как если бы они жили в Англии. Американцы писали трактаты и принимали резолюции, опираясь на провозглашение прав из Великой хартии вольностей, на колониальных хартиях и на учениях естественного права.

Джон Трамбулл. Подписание Декларации независимости США. 1819 г

Слабое начало

В разгар Войны за независимость США в 1777 году Второй континентальный конгресс принял Статьи конфедерации, которые уже можно было назвать документом конституционного характера. Они определяли конфедеративное устройство Соединенных Штатов и закрепляли полномочия центральных органов, пусть и минимальные. Американские штаты принялись писать собственные конституции и локальные билли о правах.

Политик Джордж Мейсон в Уильямсбурге стал архитектором принципов Декларации о правах Вирджинии, где идеи Локка о естественных правах человека переплетались с вполне предметной защитой от конкретных злоупотреблений. Этот документ стал моделью для биллей о правах других штатов и, в конечном итоге, для федерального Билля. К слову, декларация авторства Мейсона также стала ключевым звеном в создании французской Декларации прав человека и гражданина 1789 года.

Слабость Статей конфедерации со временем стала очевидна: полномочий центру не хватало, а при голосовании в Конгрессе по любому вопросу требовалось согласие всех 13 штатов, так что каждый из них мог заблокировать любую инициативу. Преодолев перипетии внутренних разногласий, Конгресс все же созвал Конституционный конвент в Филадельфии в 1787 году. Собрание должно было пересмотреть Статьи конфедерации, речи о создании нового документа сначала не шло. Но вскоре стало ясно, что необходимо выработать совершенно новую Конституцию, которая бы утвердила территориальное устройство страны и систему органов госвласти. Обсуждение велось в закрытом режиме, но Джеймс Мэдисон, ставший одним из авторов Конституции, вел подробные заметки.

Джордж Мейсон, сторонник приоритета свободы личности над государством, был антифедералистом и выступил против всеобщей конституции США. Он заявил, что хотел бы, чтобы ее создание предвосхитил Билль о правах, в котором политик видел единственную возможность достойного существования новой державы. В течение своей жизни он последовательно отстаивал документ и умер вскоре после его принятия.

Однако сначала делегаты Филадельфийского конвента без лишних дебатов отклонили все попытки запустить процесс создания Билля. Они не то чтобы противились самой идее существования такого документа. Им он казался избыточным и глупым — ведь все права и так принадлежат гражданам, и нигде в Конституции не сказано, будто Конгресс может их отнять. Некоторые из законодателей скептически относились к тому, что Джеймс Мэдисон в журнале «Федералист» позднее обозвал «пергаментными барьерами» — бумажками, кои не в состоянии никого защитить. Он верил, что лишь структурные установки, такие как разделение властей и система сдержек и противовесов, способны обеспечить людям соблюдение их прав и свобод, защиту меньшинств от большинства. Именно этому и посвящен текст Конституции, где ее творцы сосредоточились на создании государственной машины, не заботясь о регламентации индивидуальных прав своих граждан.

Томас Джефферсон, который находился в этот момент в Париже в качестве посла, но участвовал в создании поправок через переписку с Мэдисоном, назвал отсутствие Билля о правах огромной ошибкой. «Билль о правах — это то, на что люди вправе полагаться для защиты от любого правительства на земле, и то, от чего ни одно справедливое правительство не откажется» , — писал Джефферсон из Франции.

Мэзер Браун. Портрет государственного секретаря Томаса Джефферсона, будущего 3-го президента США, сыгравшего важную роль в разработке Билля о правах . 1786 г

Тошнотворная подготовка

Оппоненты ратификации Конституции быстро ухватились за возможность, провозгласив отсутствие Билля о правах причиной, по которой новый Основной закон не может быть одобрен. Федералисты и особенно Мэдисон вскоре сообразили, что без поправок их проект обречен на провал: им не удастся добиться ратификации в таких поляризованных штатах, как Нью-Йорк, Вирджиния и Массачусетс. Штат мог отказаться от Конституции, но в конечном итоге это означало его фактический выход из конфедерации. Обещав скорейшим образом принять Билль вопреки собственному скептичному настрою, Мэдисон добился ратификации Конституции в одиннадцати штатах из тринадцати, причем перевес в Нью-Йорке составил всего три голоса (30 против 27), а в Вирджинии — десять голосов (89 против 79). Все «спорные» штаты приняли Основной закон только при условии, что к нему будут добавлены индивидуальные права и свободы. Штаты опасались авторитарных действий со стороны центра, теперь, когда, благодаря победе Джорджа Вашингтона на выборах президента 1789 года, сторонники Конституции контролируют федеральное правительство.

В ходе собраний и обсуждений ратификации в каждом штате местные государственные деятели готовили предложения о поправках, эти требования звучали широко и громогласно. Долгая борьба с английской монархией поселила в американцах недоверие к любой централизованной власти, которую они воспринимали как антагониста свободы граждан.

Джеймс Мэдисон, на тот момент уже будучи конгрессменом от Вирджинии, тщательно изучил все предложения и подготовил аккуратный список из 19 поправок, которые, в соответствии с его убеждениями, не должны были сильно ослабить новое центральное правительство. При этом члены нижней палаты парламента были настроены либо равнодушно, полагая, что у них есть дела поважнее, либо откровенно враждебно. Весь проект Мэдисон называл «тошнотворным».

Десять избранных

В сентябре 1789 годе Конгресс и Сенат получили проект поправок в Конституцию. Мэдисон отчасти видел в Билле некое образовательное звено, отчасти — оружие в борьбе с возможным будущим репрессивным правительством. Кроме того, он позаимствовал аргумент у Джефферсона, заявив, что декларация прав поможет утвердить судебную ветвь власти как охраняющую личность от двух других ветвей.

В течение полугода Билль о правах передали в штаты. Девять его ратифицировали. Необходимо было согласие еще двух. Наконец, одобрение, полученное в Вирджинии 15 декабря 1791 года, сделало Билль о правах официальной частью Конституции.

Большая часть поправок относится к гарантиям для обвиняемых в преступлениях. Например, поправки с четвертой по восьмую обеспечивают защиту от необоснованных арестов и обысков, право не свидетельствовать против себя, право на скорый суд, свободный от жестоких и необычных наказаний. Первая поправка, пожалуй, является самой прославленной, она обеспечивает политические и социальные права — свободу слова, прессы, мирных собраний, исповедания религии. Вторая не менее известна и гарантирует право на ношение оружия. Третья запрещает солдатам незаконно квартировать в чужих домах без согласия владельца. Десятая четко определяет, что все полномочия федерального правительства должны быть прописаны в Конституции, иначе они переходят штатам или народу. Девятая же сообщает, что этот список никак не дезавуирует прав, в Билле не названных. Генеральный солиситор США Роберт Борк в 1970-х назвал Девятую поправку «чернильным пятном», значение которого настолько неясно, что его следует вообще исключить из Конституции.

Сначала из 19 поправок, многие из которых были отвергнуты Конгрессом или модифицированы, в финальный проект Джеймса Мэдисона попали 12 поправок, но они не были ратифицированы. Одиннадцатая давала право не служить в армии из религиозных соображений. Двенадцатая гласила, что ни один штат не нарушит равные права совести, свободы прессы и суда присяжных. То есть она распространяла действия Первой и Шестой поправок на внутренние дела штатов. Мэдисон называл ее «самой важной поправкой из всех». Она прошла Конгресс, но была заблокирована Сенатом.

Роберт Эдж Пайн. Конгресс голосует за независимость. 1784—1801 гг

Штатное дело каждого

Билль о правах смог усмирить страхи антифедералистов о неподконтрольном и слишком далеком от людей центральном правительстве. С другой стороны, хоть Билль и ограничивал некоторым образом действия центра, выполненное обещание обеспечило новому правительству более широкую поддержку, а первое сложное испытание во внутренней политике было успешно преодолено.

На первый взгляд, поправки относятся исключительно к действиям федерального правительства и никак не ограничивают поведение самих штатов. В 1883 году во время судебного процесса «Баррон против Балтимора» председательствующий судья Джон Маршалл подтвердил это понимание. Баррон пытался засудить город за разрушенный причал, опираясь на пятую поправку, которая запрещает изымать частную собственность в пользу государства без соответствующей компенсации. Однако у судьи Маршалла было иное мнение. Он постановил, что пятая поправка нужна исключительно как ограничитель власти США и неприменима во внутреннем законодательстве штатов.

Однако Гражданская война и Реконструкция принесли американцам Четырнадцатую поправку, которая провозглашает, помимо прочего, что ни один штат не смеет отнимать у человека его жизнь, свободы и имущество без надлежащей правовой процедуры. Эти словам посеяли зерно революции в американском конституционном законодательстве. Эта революция начала обретать очертания в 1947 году, когда судья Хьюго Блэк провозгласил решение по делу «Адамсон против Калифорнии». Рассмотрев историю принятия Четырнадцатой поправки, Блэк заключил, что история «убедительно и наглядно демонстрирует», что поправка предназначалась для того, чтобы ни один штат не смог «лишить его граждан преимуществ и защиты Билля о правах».

Теория, на которую опирался судья Блэк, так и не была окончательно принята Верховным Судом. Тем не менее в лучшую пору при председательствующем Эрле Уоррене в 1960-х судьи начали процесс так называемого «избирательного включения». В каждом случае ВС задавался вопросом, необходимо ли конкретное положение Билля о правах для «фундаментальной справедливости». Если так, то его следовало применять и на уровне штата так же, как на уровне федерального правительства. Благодаря этому движению почти все важнейшие поправки к Конституции относятся и к штатам. Среди них право на свободу слова, прессы, религии, запрет необоснованных обысков, задержаний, право не свидетельствовать против себя, право на защиту в суде, на скорое публичное разбирательство и суд присяжных.

Конституцию США правили многократно, например, чтобы дать возможность голосовать с 18 лет или установить прямые выборы сенаторов. Но Билль о правах еще не изменяли ни разу. Между тем некоторые его положения сегодня вызывают споры, например, под прицелом постоянно находится интерпретация Второй поправки о праве на оружие и «хорошо организованную милицию». И всё же Билль о правах остается символом и эссенцией системы индивидуальных свобод, ограничения исполнительной власти и верховенства закона, которую американцы называют ключевой для формирования своих идеалов и мировосприятия.