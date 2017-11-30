Приватизация

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

В Фонде госимущества Украины официально утвердили перечень объектов для приватизации в 2018 году. Всего планируется продать около 100 предприятий, причем в ФГИ уверены, что сумеют выручить за них 22,5 млрд грн — как и запланировано в бюджете. До 2020 года правительство хочет успеть продать четверть из примерно 3 тыс. государственных предприятий.

При их продаже в правительстве очень рассчитывают на деньги из КНР. Об этом прямо заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Не указывая, впрочем, в каких именно сферах желательно присутствие китайского капитала. Между тем точка входа у китайского бизнеса есть. Напомним, что ещё в конце прошлого года китайские инвесторы приобрели УБРР — небольшой госбанк, выставленный на приватизацию.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Гройсман

А вот продажи земель сельхозназначения в 2018 году снова не будет — ни государственных, ни частных. После долгих дебатов народные депутаты в конце прошлой недели в 9-й раз продлили годовой мораторий на продажу.

«Люди не готовы к открытию рынка. Им годами вкладывали в головы ужасы. Очевидно, землю нужно отпускать в свободное плаванье, но все мы прекрасно понимаем, что пока отечественные аграрии, хоть малые, хоть большие, реально купить эту землю не смогут, мы не имеем морального права отпускать рынок уже сегодня», — с такими словами народный депутат Сергей Лабазюк представил законопроект своим коллегам.

МВФ

Аргументация в этом случае — вопрос десятый. Хотя МВФ в этом году и исключил рынок украинской земли из перечня первоочередных вопросов, однако динамика выдачи траншей ясно свидетельствует, что авансом их больше давать не станут. В этом году Украина с грехом пополам выполнила только один из «маяков», который ей установили ещё весной: пенсионную реформу. Продление моратория означает, что в этом направлении Украина точно не порадует МВФ в ближайшее время.

«Отсутствие рынка земли не способствует развитию экономики, не дает возможности инвестициям зайти в страну», — заявил во время пресс-конференции в «Укринформ» представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман.

МВФ

Это было сказано за несколько дней до голосования за продление моратория, а потому президенту, правительству и Нацбанку ещё предстоит объяснить Совету МВФ и его представителю на Украине, каким образом всё это соотносится с сотрудничеством Украины и Фонда, на продолжении которого буквально в начале декабря настаивал президент Украины Пётр Порошенко.

«Хочу четко отметить, что и я, и правительство, и парламент настроены на продолжение сотрудничества с МВФ», — заявил он в ходе встречи с бизнесменами.

Что же, по крайней мере парламент из этого списка можно вычёркивать.

Кстати, вот что думают его представители о сотрудничестве с этой организацией:

«Мы внимательно анализировали этот бюджет. У нас снова стоит вопрос: куда мы дальше движемся? Кто навязывает нам свою волю и под чью дудку пляшет украинское правительство? То, что мы видим сегодня, — это снова выполнение требований МВФ, тут нет ничего о росте экономики Украины, о экономических реформах, о поддержке промышленности в Украине, поддержке перспективных отраслей, создании рабочих мест… По статистике мы видим рост на два процента. 1,7 процента от этого роста — торговля. А в торговле за последние 9 месяцев произошел рост импорта на 29 процентов., т. е. мы через торговлю выводим валюту из страны, кредитуем иностранных производителей. И за счет этого показываем какой-то там рост ВВП. В то же время промышленность, производство падает», — такую оценку сотрудничеству с МВФ и соответствующему курсу правительства дал народный депутат Виктор Бондарь (депутатская группа «Возрождение») во время выступления на Согласительном совете.

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко также напомнил, что выполнение требований МВФ, к сожалению, — залог получения кредитов и от других организаций:

«Когда Украина что-то подписывает, надо помнить, что она подписала. Нельзя подписать меморандум о сотрудничестве с МВФ, а потом задавать вопросы, а почему мы должны это делать? Есть негласное требование (а в случае сотрудничества с ЕС оно гласное), есть программа с МВФ — есть финансирование по другим программам, нет программы с МВФ — нет финансирования. Я слабо себе представляю, что европейцы должны изменить свою стратегию, чтобы выдать стране деньги, 600 млн евро [программа макрофинансовой помощи — Ред], при том, что программа сотрудничества с МВФ стоит на паузе».

1 декабря Украина выплатила МВФ последний в этом году платёж в размере 169 млн долл. (1,268 млрд долл с начала года). Таким образом, Украина в этом году вернула Фонду больше, чем получила от него же в рамках Программы расширенного финансирования. Напомним, в 2017 году Украина получила от МВФ около 1 млрд долл одним траншем.

Проволочки с рынком земли — не единственная причина задержек с перечислением Украине очередного транша по программе EFF. МВФ весьма недоволен схваткой украинских силовиков с т.н. блоком антикоррупционеров.

«Мы сильно обеспокоены событиями в Украине, которые могут развернуть достигнутый прогресс в создании независимых институтов для борьбы с коррупцией на высоком уровне, в том числе Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)… Мы настоятельно просим власти Украины и парламент обеспечить независимость НАБУ и САП. Мы также настоятельно просим власти ускорить принятие соответствующего рекомендациям Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) законодательства для учреждения независимого антикоррупционного суда. Это существенно для вынесения справедливых решений при рассмотрении дел о коррупции на высоком уровне», — заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.

Т.е. на Украине не только не легализировали т.н. антикоррупционный суд — ещё один из крайне важных для МВФ «маяков» сотрудничества, но и вступили в конфронтацию с уже существующими: НАБУ обвинила Генпрокуратуру в срыве её спецопераций и допросе своих сотрудников. Та в ответ заявляет, что НАБУ не только действует методом провокации, но и создала для этого специальное подразделение, не упоминающееся в структуре Бюро.

Валюта

Курс доллара продолжает постепенно ползти вверх. По состоянию на 11 декабря он составлял 27,11 грн./долл. (+0,1 грн. с начала месяца), закрепившись за рубежом в 27 грн.

Евро, наоборот, подешевел — 31,83 грн. (-0,24 грн.), однако для этой валюты свойственно более сильное колебание курса из-за непредсказуемости спроса и предложения на валютном рынке.

Российский рубль также просел, но незначительно, до 0,457 грн. (-0,003).

Межбанковский курс традиционно держится около официального курса: 27,1−27,13 грн./долл. (+0,28 грн.). Курс чёрного рынка, почувствовав стабильный спрос и постепенное повышение курса, моментально ушёл в отрыв от курсов межбанка и НБУ: 27,26−27,3 (+0,51 грн.).

За прошедшие полторы недели успело смениться уже несколько причин, по которым курс доллара или растёт, или не падает. Это и выпуск ОВГЗ на 575 млн долл. в конце ноября, которые обычно выкупаются госбанками (после чего им необходимо восполнять истраченные запасы валюты), и реакция спекулянтов, отреагировавших на дефицит валюты после выпуска ОВГЗ. В настоящее время наиболее значимый фактор — спрос на доллар со стороны компаний, выводящих в конце года дивиденды.

Ещё один фактор — бюджетные расходы. Остатки средств на едином казначейском счете в начале декабря составляли 54,5 млрд грн. Это на 5,5 млрд грн. больше, чем месяц назад, и примерно в два раза больше, чем в декабре прошлого года (27,5 млрд грн.). Как только правительство начнёт эти средства расходовать, это тут же начнёт влиять на рост курса.

Относительно прогнозов на ближайшее будущее мнения экспертов разошлись Оптимисты, вроде президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, уверенно прогнозируют укрепление гривны до 26,5 грн./долл к концу года. Действительно, раньше так и было: во второй половине декабря, а точнее примерно за 7−10 дней до Нового года, гривна укреплялась за счёт сброса бизнесом и населением крупных партий валюты перед праздником, с одной стороны, и замедления бизнес-активности, с другой.

Пессимисты (финансовый эксперт Александр Кущ) в комментарии изданию «Вести-Украина» прогнозируют откат до значения 28−28,5 грн./долл. и стабилизацию курса только к весне. Также он утверждает, что сценарий, по которому планирует действовать НБУ, якобы таков: до 28 грн./долл. Нацбанк планирует проводить политику сдерживания. Если же гривна подешевеет ниже этого значения, будет определён новый коридор и удерживание будет проводиться уже в новых рамках.

Одним из важных факторов в данном случае является курс, заложенный в бюджет (29,3 грн./долл.). Депутат от «Самопомощи» Татьяна Острикова указывает, что инфляция (7,5% после последнего пересмотра Нацбанком) никак не может быть ниже девальвации национальной валюты.

Топливо

По состоянию на 11 декабря за литр А-95 автомобилисты Украины платили в среднем 28,01 грн. (+0,33 грн. в сравнении с 30 ноября, +4,09 грн. с начала года), за литр А-92 — 27,28 грн. (+0,33 грн., +4,87 грн. с начала года). Дизтопливо дорожало даже более активно — 25,8 грн./л (+0,48 грн., +4,61 грн. с начала года).

Заправка бензином

Стоимость СПБТ в сравнении с этими ценниками фактически замерла на месте — 12,68 грн./л (+0,05 грн. с начала месяца). Не говоря уж о том, что с начала осени литр бензина и дизтоплива успел подрасти в цене на 2−3 грн., тогда как стоимость автогаза в сравнении с сентябрём примерно на столько же снизилась.

Эксперты объясняют рост цен традиционными факторами: курсы валют, стоимость нефти на мировых рынках.

«В начале декабря цены на бензин побили очередной рекорд, перешагнув отметку в 30 грн. Нефтетрейдеры долго пытались держать ценники в рамках психологического минимума, потому что вопреки расхожему мнению меньше всего заинтересованы в подорожании топлива и снижении потребительского спроса. Но обесценивание гривни и рост мировых котировок на нефть повлияли сначала на оптовые цены, затем отразились на розничных. Судите сами. Цена на нефть вот уже какую неделю держится в пределах 60 долларов. Раньше был коридор от 45 до 50 долларов. Доллар подорожал на 40 коп за две недели. Не забываем, что акциз на бензин уплачивается в евро по курсу НБУ», — поясняет президент Нефтегазовой ассоциации Дмитрий Кулик изданию «Сегодня».

И уже буквально на днях, когда импортёры начнут поставлять на заправки декабрьское топливо, украинские водители вынуждены будут раскошелиться ещё чуть-чуть. Дело в том, что 1 декабря в Белоруссии были повышены экспортные пошлины на нефтепродукты. В этот раз, в отличие от октябрьского, повышение довольно щадящее — от 2,7 (товарные бензины, дизтопливо) до 4,9 долл. (прямогонный бензин) на тонне, т. е. привыкшие к постоянному росту цен на стелах АЗС автовладельцы могут этой динамики и не заметить.

Зато заметили бы 5,5%-ную пошлину на импортный бензин — перед принятием бюджета-2018 парламент отклонил соответствующую депутатскую инициативу. Эксперты оперативно подсчитали, что такой метод наполнения бюджета обошёлся бы рынку в дополнительные 0,85 грн на каждом литре.

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский справедливо отмечает, что государство для исправления ситуации не делает ничего, зато приноровилось «стричь с неё купоны»:

«Нужно говорить о том, что государство самоустранилось с рынка нефтепродуктов. Оно номинировало налоги в евроакцизы, в данном случае, застраховав бюджет и по сути дела, зная о том, что будет рост, никаких решений фискального порядка принято не было. Государство могло абсолютно свободно сработать фискально, откорректировать ставки налогов и тем самым удержать определенную цену на топливо. В этом случае было бы социально ориентированное решение. Мы понимаем, что составляющая нефтепродуктов есть везде. В себестоимости производства, доставки, но повторюсь, государство приняло решение самоустраниться».

Хотя теперь-то мы знаем: не самоустранилось! Не допустило подорожания почти на целую гривну.

Глава Украинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк уверяет, что таксисты в данной ситуации тоже не зевают.

«Большинство компаний (такси) повысили стоимость проезда на 5%, но это не предел: к концу года она вырастет еще больше», — заявил он изданию «Новое время».

Разное

Согласно данным Национального исследования детского труда, в 2014—2015 гг. к труду на Украине привлекались не менее 264 тыс. несовершеннолетних. Из них более 76 тыс. привлекались к работам, которые можно считать опасными, 44 тыс. — с вредными условиями труда. В основном речь идёт о детях, проживающих в сельской местности (76,6%), что объясняется социально-экономическими условиями Украины, а также более ранним экономическим взрослением сельского населения.

Народные депутаты Украины продолжают комментировать отдельные пункты бюджета, принятого в ночь с 7 на 8 декабря.

«Я не понимаю, откуда могут взяться такие доходы», — так коротко охарактеризовал главный финансовый документ Украины народный депутат Украины и экс-министр финансов Виктор Пинзенык.

«Такие» — это почти 1 трлн грн., т. е. примерно на 20% больше, чем в этом году. Продолжим ряд больших чисел ещё одной подробностью. Как утверждает оппозиция, голос «за» при голосовании стоил команде Порошенко 30 млн грн., а всего за голосование было роздано примерно 5 млрд грн., т. е. примерно 1/200 доходной части бюджета.

Косвенно о том, что дела с доходной частью бюджета обстоят не так чтобы очень, свидетельствуют очередные налоговые инициативы депутатов. Так, с января будущего года парламент ограничил украинцам возможности онлайн-шопинга. Предельную ценность посылок оставили на прежнем уровне (эквивалент 150 евро). Однако без налогов теперь можно будет получить не более трех посылок в месяц. Этим же законом депутаты «пощипали» еврочелноков, т. е. граждан, живущих за счёт приграничной торговли с Польшей. Для тех, кто выезжает с Украины на срок менее 24 часов или чаще, чем раз в три дня, предлагается уменьшить норму ввоза товаров на Украину с 500 до 50 евро. Это не убьёт бизнес, однако сделает его куда менее прибыльным, сократив количество рейсов примерно до двух в неделю.

В НБУ к концу года подсчитали, в какую сумму обошлась Украине торговая блокада Донбасса, длящаяся с конца января. Согласно данным, озвученным зам главы Нацбанка Олегом Чурием, негативный эффект для экономики оценивается в 1,8 млрд долл. в текущем году и в 0,5 млрд долл. — в 2018-м. Разница в оценке вызвана, скорее всего, тем, что в будущем году сократится количество антрацита в энергетическом балансе Украины, а это основной негативный фактор в торговых потерях (чтобы компенсировать недостаток антрацита, Украина вынуждена искать его на внешних рынках и платить гораздо дороже, чем мог бы стоить донбасский антрацит). Между тем такой резкий разрыв между 2017 и 2018 гг. заставляет предположить, что к оценке потерь в НБУ отнеслись несколько легкомысленно и прямолинейно: мол, перестали закупать антрацит — значит, и расходов нет.

ИА Красная Весна Вагоны с углем. Шахта Скочинского. Донецк. ДНР.

Согласно сообщению Минфина, совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины по состоянию на начало декабря составлял 76,3 млрд долл., что примерно на 0,75 млрд долл. меньше, чем на начало октября. Впрочем, особо радоваться этому не следует. Во-первых, в сравнении с началом года совокупный госдолг вырос на 5,32 млрд долл. Во-вторых, если гривна будет продолжать девальвировать, то курсовая динамика вскоре увеличит размер госдолга. Дело в том, что внешний госдолг составляет примерно ⅔ от совокупного. К тому же определённая часть внутреннего госдолга также номинирована в валюте, как правило, в долларах — как вышеупомянутый выпуск ОВГЗ на 575 млн долл. В последние годы правительство «полюбило» этот финансовый инструмент, в частности потому, что в таких облигациях хранит свои сбережения практически вся политическая элита страны, начиная с президента Украины. Однако в долларах госдолг считается только для удобства внешних наблюдателей, инвесторов и кураторов Украины. Внутри страны он считается в национальной валюте. А значит, практически всегда растёт, вслед за ростом курса доллара.

Инфляция за январь — ноябрь уже превысила прошлогодний показатель — 12,5% и 12,4% соответственно. Тем самым она в очередной раз посрамила прогнозистов НБУ (после последнего пересмотра НБУ ожидал 12,2% по итогам года). Несмотря на то, что в течение осени инфляция замедлялась, с учётом декабря она наверняка преодолеет 13%-ный барьер и составит примерно 13,3−13,5%.