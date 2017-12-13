Россия и Япония идут курсом на сближение после длительного периода взаимной неприязни. В последние дни Москва и Токио начали обсуждение более активного сотрудничества в военно-морской области. И в свое время между двумя странами возможно разрешение спора по Курильским островам, оказавшимся под советской юрисдикцией по итогам Второй мировой войны, но к возвращению которых стремится Япония, пишет Дейв Муджамбар в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

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Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил на встрече со своим японским коллегой адмиралом Кацутоси Кавано, что страны готовы к повышению сотрудничества между оборонными ведомствами на основании договоренностей на высоком уровне, достигнутых в течение прошлого года. По данным Минобороны России, Москва и Токио проведут более 30 совместных учений в следующем году. Тем не менее взаимодействие между двумя странами, возможно, не ограничивается исключительно военной областью, и существует вероятность, что Кремль попытается достигнуть более многосторонней сделки с Токио, в результате которой спор вокруг Курильских островом может быть наконец разрешен.

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«У нас был стратегический диалог с Японией до кризиса на Украине (на уровне глав МИД и Минобороны), и сейчас его возобновляют», — заявил старший научный сотрудник в Центре комплексных европейских и международных исследований при Высшей школе экономики Василий Кашин в интервью The National Interest. — Это часть общего сближения с Японией. Существуют реальные надежды на то, чтобы разрешить территориальный спор в ближайшие годы, и в то же самое время прилагаются усилия для расширения экономического сотрудничества».

Между Россией и Японией ведется диалог о статусе Курил для окончательного разрешения этого территориального спора. По словам Кашина, на это есть надежды.

«Быть может, он закончится провалом, но сейчас попытки предпринимаются серьезные, я имею в виду обе стороны. Но переговоры держат в секрете», — подчеркнул он.

Одним из возможных результатов этих переговоров станет возвращение Россией Курильских островов в обмен на значительное расширение экономического и технологического сотрудничества, но при условии, что на эту территорию не ступит нога ни одного американского военнослужащего, пишет издание. Москва извлекла урок истории из вывода президентом СССР Михаилом Горбачевым войск из Восточной Европы без получения письменных гарантий того, что НАТО не будет расширяться на эти территории для заполнения образовавшегося вакуума.

«Спорные территории — частично или полностью — будут переданы Японии с определенными ограничениями», — подчеркнул Кашин. — Одним из них будет то, что на переданных Россией территориях никогда не будет развернуто военное присутствие США».

Выполнить это условие, тем не менее, будет непросто для Токио, в котором опасаются, что оно может подорвать союз с США.

«Это проблема. Японцы опасаются этого, это подорвет их союз с США, а США в таком случае захотят исключить остров Сенкаку из союзных обязательств», — отметил Кашин, имея в виду остров в Восточно-Китайском море, претензии на который предъявляет также Китай.

Еще одна проблема, стоящая перед Москвой и Токио, состоит в том, что хотя Курильские острова и незначительны по территории, в обеих странах достаточно националистов, выступающих против любого компромисса. Именно поэтому Кремль и Токио и держат эти переговоры в секрете. Так националисты не смогут вмешаться, заключает издание.

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