Те же пробелы в безопасности, которые приводят к проникновению наркотиков на территорию США, могут быть использованы террористическими группами, чтобы совершить еще один крупный террористический акт, такой же, как теракты в Нью-Йорке в сентябре 2001 года. Настало время для того, чтобы пересмотреть меры обеспечения безопасности граждан США, сосредоточив особое внимание, как на незаконных грузах, так и на потенциально опасных пассажирах, пишут Эммануэль Оттоленги и Дерек Малтз в статье для The National Interest.

Мемориал на месте Всемирного торгового центра. Нью-Йорк

После терактов 11 сентября 2001 года граждане США привыкли к постоянному ужесточению норм безопасности в аэропортах. Они готовы терпеть связанные с ужесточением норм безопасности неудобства, потому что верят, что эти меры обезопасят их путешествие. Однако, несмотря на рост требований к безопасности, существует одна проблема. Все внимание служб безопасности сконцентрировано на потенциальной опасности, которая может исходить от пассажиров, в то же самое время подозрительным грузам не уделяется особого внимания. Этим слабым местом могут воспользоваться как наркоторговцы, так и террористы.

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11 сентября 2001 года

В качестве примера можно привести историю ареста и экстрадиции Али Иссы Чамаса, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков. Чамаса экстрадировали из Парагвая в США в июне 2017 года. Согласно данным правоохранительных органов, Чамас принадлежит к ливанскому шиитскому движению «Хезболла», поддерживаемому Ираном. Подозреваемый был арестован в августе 2016 года, когда намеревался отправить в Турцию 39 килограмм наркотиков. Следователи установили, что Чамас собирался доставить сотни килограммов кокаина в США с помощью грузовых воздушных перевозок.

Задержанный входил к крупную сеть торговли кокаином и был связан с наркокартелями Колумбии, которая является основным источником экспорта кокаина в США и страны ЕС. По данным управления по борьбе с наркотиками, за последнее десятилетие между движением «Хезболла» и наркокартелями Латинской Америки сформировались крепкие отношения.

Самолеты, вылетающие из парагвайского города Сьюдад-дель-Эсте, в основном являются грузовыми. Эти самолеты доставляют груз до назначенного пункта, расположенного между Парагваем и США. Затем часть этого груза может попасть в грузовые отсеки пассажирских самолетов, направляющихся в США. Таким образом, отсутствие тщательной проверки грузов приводит к тому, что наркотики попадают на территорию США незамеченными. Однако вместо наркотиков в грузовом отсеке пассажирского самолета может оказаться и взрывное устройство.

Истории известны случаи, когда сами наркоторговцы пользовались этой лазейкой, чтобы подорвать самолет. Например, ныне покойный колумбийский наркобарон Пабло Эскобар в 1989 году приказал установить взрывное устройство на пассажирский самолет, принадлежащий авиакомпании Avianca. В результате взрыва погибли все 107 пассажиров.

Террористы также пытались доставить на пассажирский самолет взрывчатку под видом багажа или посылки. В октябре 2010 года власти ОАЭ обнаружили два взрывных устройства, которые были отправлены из Йемена в пару синагог в Чикаго. Взрывчатка была спрятана в картриджах для принтера. Совсем недавно правоохранительные органы Австралии предотвратили взрыв самолета, направлявшегося в Абу-Даби. Взрывчатка была доставлена в Австралию из Турции. Террористы воспользовались воздушными грузовыми перевозками. Взрывное устройство должны были собрать в Австралии и, спрятав его в багаже, отправить на самолет, следовавший в Абу-Даби.

Вашингтону не следует дожидаться, когда произойдет трагедия, после которой в срочном порядке будут устранены всех пробелы в обеспечении безопасности пассажирских перелетов. Слабый или неэффективный контроль и коррумпированные чиновники, которые допускают несанкционированный багаж на борт самолета, позволяют провести не только наркотики, но и взрывчатые вещества.

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В настоящий момент у правительства США нет точного и всестороннего понимания относительно объемов несанкционированного груза, проходящего через аэропорты США. Необходимо собрать статистику, чтобы вычленить те страны, которые сталкиваются с данными проблемами чаще всего. Эта информация позволит усилить контроль за грузами, прибывающими в США по воздуху.

Например, США могут потребовать от иностранных авиакомпаний-партнеров ужесточение мер досмотра грузов, иначе в отношении авиакомпаний, не отвечающих предусмотренным в США требованиям безопасности, могут быть применены крупные денежные штрафы. Также США могут потребовать, чтобы американские сотрудники безопасности осуществляли досмотр грузов в иностранных аэропортах с низкими стандартами безопасности. Строгой проверке необходимо также подвергнуть и аэропорты в США, в которых будут выявлены случаи провоза несанкционированного груза.

Вашингтону следует избавиться от недостатков в сфере обеспечения безопасности перелетов без введения новых обременительных норм для пассажиров. Лучше укрепить безопасность сейчас, чем после крупного террористического акта.