Если вы запутались в новостном потоке, связанным со «вмешательством» России в американские президентские выборы 2016 года, мы поможем вам разобраться в чем тут дело, пишет Карен Юриш (Karen Yourish) в статье для The New York Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русские идут

Какие именно темы связаны с «российской историей»? Обычно большинство новостей о «российском вмешательстве» можно разделить на три категории: Россия использовала кибератаки, чтобы вмешаться в американские президентские выборы 2016 года; связи между партнерами кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа с российскими официальными лицами и посредниками; вмешивался ли Трамп в процесс расследования дела о «российском вмешательстве» или планировал вмешаться?

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Россия использовала кибератаки, чтобы вмешаться в американские президентские выборы 2016 года.

В конце 2016 года разведывательные службы США пришли к выводу, что российское правительство организовало массированную кибератаку, направленную на то, чтобы помешать кандидату в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон одержать победу в выборах и поставить Трампа во главе Белого дома.

Россию обвинили в том, что хакеры взломали почту Демократической партии, а российские СМИ распространяли ложную информацию. Также говорилось, что Россия получила доступ к государственным и местным избирательным советам США и использовала социальные сети для распространения дезинформации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ринг

Связи между партнерами кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа с российскими официальными лицами и посредниками.

Трампа и его советников обвинили в том, что они укрывают информацию о встречах, переписке и телефонных переговорах между российскими официальными лицами и людьми, которые были связаны с Трампом во время его предвыборной кампании.

Некоторые из его старших советников отрицали, что имеют информацию о каких-либо контактах с Россией. Однако последние сведения указывают, что некоторые их них были осведомлены о подобных контактах, согласно судебным документам.

Связи сторонников Трампа с российскими чиновниками и посредниками можно разделить на две категории.

Первая — лица, контактировавшие с представителями России:

1. Дональд Трамп-младший;

2. Старший советник президента США Джаред Кушнер;

3. Юрист и политический консультант Пол Манафорт;

4. Бывший директор разведывательного управления министерства обороны США Майкл Флинн;

5. Генеральный прокурор США Джефф Сешнс;

6. Политический консультант Роджер Стоун;

7. Консультант по энергетике Картер Пейдж;

8. Политический советник Джордж Пападопулос.

Вторая — лица, которые отрицают, что знали о таких контактах:

1. Директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс;

2. Юрист и политический консультант Пол Манафорт;

3. Генеральный прокурор США Джефф Сешнс;

4. Бывший советник Трампа Кэтлин Макфарланд;

5. Бывший сотрудник избирательного штаба Дональда Трампа Кори Левандовски.

Также недавно выяснилось, что Дональд Трамп-младший обменивался личными сообщениями в Twitter с группой WikiLeaks, которая опубликовала электронные письма, украденные «российскими хакерами».

Александр Комаров ИА REGNUM Сорок пятый

Вмешивался ли Трамп в процесс расследования дела о «российском вмешательстве» или планировал вмешаться?

В данной категории можно привести несколько способов, с помощью которых Трамп мог бы вмешаться в расследование «российского дела». Список данных способов был составлен согласно данным экспертов по вопросам этики и права.

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Во-первых, Трамп признал, что он думал о расследовании ФБР в отношении «вмешательства России» в выборы 2016 года и возможной координации данного вмешательства со стороны партнеров Трампа, когда он решил уволить бывшего директор ФБР Джеймса Коми.

Во-вторых, Коми заявил под присягой, что Трамп попросил его прекратить расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Трамп в свою очередь отверг обвинения в том, что он оказывал давление на Коми.

В-третьих, Трамп призвал сенаторов-республиканцев, включая председателя спецкомитета Сената Конгресса США по разведке Ричарда Берра, прекратить расследование дела о «российском вмешательстве».

В-четвертых, Трамп, возможно, помог написать первоначальный ответ Дональда Трампа-младшего на запрос, поступивший от The New York Times, относительно встречи с российским адвокатом в здании Трамп-тауэр в 2016 году.

В-пятых, Трамп, возможно, знал, что Флинн солгал сотрудника ФБР, когда он просил Коми прекратить расследование в отношении своего бывшего советника по национальной безопасности.