Вчера было феерическое представление. Для всех — народа Украины, России, Европы, США, Китая. Вчера на самом деле все мировые игроки смогли реально убедиться в том, что власти на Украине нет. Следовательно, очередной государственный коллапс не за горами. Как может такое быть, чтобы человек без гражданства мог спокойно проникать на территорию этого государства, затем организовывать митинг возле парламента страны, а эта территория подпадает в разряд особо охраняемых территорий в государстве, затем его пытаются арестовать спецслужбы, и народ — толпа сторонников в количестве нескольких сотен человек — его отбивает (!) у правоохранителей. Потом человека всё-таки арестовывают, а в зале суда, при таком обвинении, как соучастие в госперевороте, выпускают на поруки (!).

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Цитата из видео Сторонники Саакашвили отбили его у спецназа(Комсомольская Правда) Задержание Саакашвили сотрудниками СБУ

Мировая история такого еще не видывала. Это просто не укладывается в голове, если не понимать реальную картину дел. А она оказалась гораздо хуже, чем представлялось большинству экспертов — даже колониальной администрации в лице Порошенко, Авакова, Турчинова и так далее на Украине, оказывается, уже нет. Вчера ее точно не стало. Остались люди, которые по каким-то причинам занимают свои кресла. И у всех уже нарисовался вопрос — а на каких основаниях?

Освобождение Саакашвили в зале суда после предъявления обвинения в госперевороте — это означает полное отсутствие власти в стране, когда оказывается, что у человека без гражданства, незаконно проникшего на территорию страны, арестованного (!), власти больше, чем у всей «вертикали власти» — президента, премьер-министра, глав МВД, СБУ, Генеральной прокуратуры и так далее. Саакашвили — неприкасаем! Это провал и приговор всей государственной системе Украины.

Те, кто стоят за Саакашвили, просто смачно окунули в «болото» всю украинскую власть, и показали, кто реальный хозяин в стране. На мой взгляд, за всем этим действом стоит Дональд Трамп, который, во-первых, таким образом ответил Порошенко и Ко за ту поддержку, которую они оказывали Хиллари Клинтон во время предвыборной гонки в США, во-вторых, таким образом делает еще один ход в совместной игре с Владимиром Путиным по разгрому прокси-сил глубинного государства или «черного миропроекта», лицом которого пока еще является Хиллари Клинтон, в различных регионах мира.

Как показывает история отношений Трампа с Китаем, нынешний хозяин Белого дома — действительно человек широких жестов. Действительно, почему бы нашим китайским товарищам не помочь Трампу красивым жестом на 400 млрд долларов инвестиционных соглашений, если он одним своим действом разрушил антикитайское Тихоокеанское торговое партнерство?

Scmp.com Встреча Доналда Трампа и Си Цзиньпина в Пекине. 2017

В Сирии администрация Трампа согласилась с тем, что Асад может править и дальше. Пока до 2021 года. Что дальше — Бог его знает, но дальше пока и заглядывать не стоит, такое начнется.

Вот и на Украине Саакашвили оказался отличным тараном для разрушения киевской хунты (политического наследия, кстати, Барака Обамы и Хиллари Клинтон). Не зря учился в одной дипакадемии на одном курсе с Порошенко.

С учетом происходящего, какие могут быть разговоры о том, что ЛДНР не выполняют Минск-2? А с кем садиться за стол переговоров? Сначала в Киеве должны определиться с тем, у кого власть. А пока этого не произойдет, можно спокойно сидеть и курить бамбук.

Таким образом, что мы имеем на сегодняшний день. Команда Трампа сделала всё для того, чтобы втоптать режим Порошенко в грязь. Притом грязь несмываемую. Продемонстрировано всем желающим, в том числе и Дале Грибаускайте, что Порошенко и вся правящая киевская клика никто и звать их никак. Соответственно, дело с ними могут иметь точно такие же «низколетящие» политики.

Несомненно, это подарок России. Взяв на вооружение откровенную русофобию, Украина превратилась в территорию бесконтрольную и безвластную, в недогосударство. Кстати, всем урок. Какие и кто в этом случае может дать гарантии Европе по бесперебойному ее снабжению газом в отопительный период? Если даже Саакашвили не могут посадить в тюрьму? — Никто.

Именно поэтому Ангела Меркель признала Россию силой, формирующей международный порядок, а горное управление немецкого города Штральзунд земли Мекленбург — Передняя Померания разрешило строительство газопровода «Северный поток-2» на части континентального шельфа Германии. «Северному потоку-2» — быть.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

После 2019 года ГТС Украины превращается в груду ржавеющего металлолома, не стоящую больше этого самого лома. Соответственно, транзитный статус Украины стремится к величине, близкой нулю. А значит, и геополитическое значение Украины падает ниже плинтуса, и воевать за нее вообще становится никому не интересно.

Это означает, что США уходят с Украины как игрок, а до этого как игроки в этой ситуации ушли уже и Германия с Францией. Кто остается? — Украина падает в лукошко России. Со временем. Не так всё быстро. У России пока нет ресурсов, чтобы взять территорию под контроль быстро.

После признания правительства Асада и делегитимизации правительства Порошенко никто не скажет, что Трамп не выполняет свою часть соглашений. И он, действительно, шоумен. Хороший шоумен. Под видом шоу Саакашвили осуществляется зачистка майданного проекта — той команды, которая являлась частью прокси-сил Хиллари Клинтон и глубинного государства и пришла во власть Украины в результате государственного переворота, нарушив то соглашение, которое было американцами и европейцами заключено с Владимиром Путиным.

Теперь Трамп восстанавливает справедливость «по понятиям», так как всё происходящее на Украине с осени 2013 года — это американский «косяк», и решить (или зачистить) его — это, на самом деле, их проблемы. Что Трамп и делает, притом весьма профессионально. Это красивое шоу. С учетом происходящего в Киеве спектакля лозунг «Свободу Юрию Деточкину!» актуален как никогда.