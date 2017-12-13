В Оренбургской области ежегодно за медицинской помощью обращается от 4 до 6 тысяч человек, пострадавших от укусов и попадания слюны животных. Каждый четвёртый — ребенок. В Оренбурге ежегодно убивают тысячи собак. Едва ли какой-то собаке, попавшей в руки специалистов, занимающихся отловом безнадзорных домашних животных, удалось избежать этой участи. В мэрии отметили, что в городе высокий порог бешенства, собаки сбиваются в стаи и кусают людей, поэтому чиновники заключают договоры на отлов и содержание опасных четвероногих питомцев. Между тем зоозащитники говорят, что нередки случаи, когда люди сами провоцируют агрессию со стороны собак.

Сергей Пластинин ИА Красная Весна Собаки.

Не стало более 2 тысяч собак

Полномочия по регулированию численности безнадзорных домашних животных на территории Оренбурга осуществляются в соответствии с областным законом «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Оренбургской области отдельными государственными полномочиями по организации проведения на территории Оренбургской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию бездомных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова и содержания безнадзорных домашних животных». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УЖКХ мэрии, в 2017 году муниципальные контракты на оказание данных услуг заключены с двумя индивидуальными предпринимателями.

Объём средств областного бюджета, направляемых на отлов и содержание безнадзорных домашних животных, в 2017 году составил 1 867 225 рублей, в 2016 году — 2 433 тыс. рублей. В 2016 году умерщвлено 3617 собак; с 1 января 2017 года по 30 ноября 2017 года — 2016 животных.

Как отметили в горадминистрации, убийство собак осуществляется только после заключения ветеринара об агрессивности и опасности собак. Если животное при отлове находится с ошейником, то определённое время оно содержится у подрядчика либо отдаётся волонтёрам. Вместе с тем в мэрии признали, что избежать смертельной участи не удается практически ни одной собаке, попавшей в руки тех, кто занимается отловом.

В городском УЖКХ подчеркнули, что управление в пределах наделенных полномочий осуществляет мероприятия только по отлову безнадзорных животных, их содержанию и (или) умерщвлению. На эти цели выделяются денежные средства из областного бюджета. Полномочия по стерилизации и прививкам безнадзорных домашних у УЖКХ администрации города Оренбурга отсутствуют.

Сергей Пластинин ИА Красная Весна Собаки

Кто агрессивнее?

В декабре 2017 года агрессивная собака набросилась на почтальона, которая принесла письмо владельцам частного дома. Хозяева не смогли защитить женщину от нападения собаки. Летом этого же года двухлетний малыш остался без присмотра и зашёл в соседний двор, где его покусала собака. Мальчик был госпитализирован с укушенной раной головы. Можно перечислять ещё много случаев, когда собаки кидаются на людей. Горожане признаются, что с приходом весеннего тепла иной раз страшно выходить из дома, потому что по двору бегает свора лающих собак. После зимних холодов животные покидают свои укрытия, сбиваются в стаи, которые пугают население.

Между тем волонтёры отмечают, что агрессию со стороны собак подчас провоцируют сами люди.

«Я была свидетелем, как по городу шла мама с ребёнком, который бросал камешки в бегущую рядом собаку. При этом женщина не делала сыну никаких замечаний!» — сказала зоозащитница.

Шокирующие случаи, когда собак выбрасывают с балкона верхнего этажа высотного дома, когда водитель автобуса на глазах детей переезжает никому не мешающую собаку, сидящую на обочине, и вопиющие фотографии в соцсетях, где пользователи выставляют напоказ обезглавленную кошку или зверски убитую собаку, — всё это наводит на вопрос: кто же агрессивнее?

Герард Терборх Младший. Мальчик ищет блох у своей собаки. 1665

Мы в ответе за тех, кого приручили?

Волонтёр Гульнара отметила, что в день зоозащитники получают минимум 15 телефонных звонков: люди просят забрать кошку или собаку. Девушка призналась, что в приют отдают и породистых животных, правда, такие случаи редки. Почему отказываются от породистых собак? Да по причине изменений в поведении животных. Они становятся агрессивнее.

По словам зоозащитницы, психическое состояние питомца зависит от человека. Есть владельцы собак, которые сознательно редко кормят собак, мотивируя это тем, что голодные собаки становятся злее. Результат не заставляет себя долго ждать. Но оказывается, что злая собака — это тоже плохо. И от агрессивного животного избавляются. Между тем охранные навыки у собак воспитывают другими методами.

Проблема и в том, что собаки и кошки плодятся с геометрической прогрессий. Отдельные сердобольные бабушки ежедневно выносят на улицу еду для милых кошечек или собачек, регулярно подкармливая их у подъезда своего дома. Через какое-то время приходится подкармливать уже кошечку и её котят, которые с трудом обретают хозяев, а то и не обретают их вовсе. Так в городе становится ещё больше бездомных, неухоженных и больных животных.

Споры о чипах

Законопроект о чипировании домашних животных вызвал неоднозначную оценку среди населения. Волонтёры говорят, что, с одной стороны, — это благое дело. С другой же, как быть зоозащитникам, у которых на временном содержании может находиться по 15−20 собак. Если процедура платная, то сколько надо денег для регистрации всех животных? Пожилые люди также вряд ли стройными рядами пойдут в ветклинику, опять же по финансовой причине. Ведь и прививки-то не все хозяева делают своим дворняжкам. Волонтёры считают, что при обязательном и платном чипировании число бездомных животных может вырасти в разы. Люди будут отказываться от своих четвероногих друзей.

Между тем финансовый вопрос чипирования обсуждается в Госдуме. Глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия») заявил, что платной регистрации животных не будет, также как не планируется вводить дополнительный налог на домашних питомцев.

Более того, парламентарии рассматривают возможность исключения из перечня животных, подлежащих обязательной идентификации для предотвращения распространения опасных болезней, кошек и собак.

Между тем на законодательном уровне должны появиться правила. Пусть это будут чипы, штрафы за отказ от домашнего животного, лицензия на вязку животного. Простота процедуры обзаведения животным влечёт такую же простоту его содержания: кошки и собаки гуляют сами по себе. Кроме финансовых мер, в детских садах и школах необходимы занятия, проповедующие гуманное и ответственное отношение к животным. Прежде чем требовать от населения культуры поведения, власти обязаны обеспечить условия в муниципальных образованиях. Сейчас элементарно во многих городах отсутствуют площадки для выгула собак. Многогранная проблема требует разностроннего решения, с оглядкой на опыт стран, где этот вопроос благополучно решён.