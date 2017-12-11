Анализ российско-белорусских отношений после проведения учений «Запад-2017» говорит о том, что, похоже, тот кризис, который разразился в прошлом году, близится к завершению и стороны, пусть путем и трудных переговоров, но все же нашли взаимопонимание по основным вопросам, вызывавшим разногласия. Что позволяет говорить об этом?

Belvpo.com Совместные учения России и Белоруссии

Во-первых, сам факт проведения учений «Запад-2017». В условиях открытой против России информационной войны, подтверждением чему стала и ситуация с недопуском команды России на Зимние Олимпийские игры-2018 в Южную Корею под предлогом борьбы с допингом, с лета 2016 года на Белоруссию, в том числе и через местные информационные ресурсы и аналитические группы прозападной группировки во власти, оказывалось массированное информационно-психологическое давление с целью максимально затруднить, а по максимуму и не допустить проведения учений «Запад-2017», хотя сам Запад за 2016 год провел не менее 30 военных учений в Восточной Европе. Сорвать военные учения «Запад-2017» не удалось — Россия и Белоруссия смогли решить эту задачу, а военные укрепили боевое взаимодействие.

Параллельно этому событию и несколько позже него в результате шпионского скандала значительно ухудшились белорусско-украинские отношения. Официальный Минск, возможно, наконец-то осознал, что, несмотря на все возможные заверения нынешнего президента Украины Петра Порошенко, он не только фигура, не отвечающая за свои слова, но и фигура уходящая. На смену которой идут силы откровенно неонацистского толка, отношения с которыми могут серьезно запятнать не только имидж республики как «донора региональной безопасности», но и ее славное партизанское прошлое.

(сс) MFA Bulgaria Владимир Макей

В результате украинский вектор белорусской внешней политики, за которую отвечает глава МИД РБ Владимир Макей, как и многие другие, в частности, прибалтийский, европейский, российский, американский — оказался в ситуации жесткого кризиса. Только те направления белорусской внешней политики, которые находятся под непосредственным контролем президента республики Александра Лукашенко — китайский, а после начала кризиса с Россией — и российский, демонстрируют позитивную динамику.

Во-вторых, в ноябре при голосовании в ООН по резолюции о ситуации с правами человека в Крыму, Белоруссия поддержала Москву, а не Киев, после чего в древнерусской столице отдельные персонажи заговорили о «втором ноже в спину». Более подробно об этом мы уже писали в статье «Украина в окружении врагов»: зачем Киеву шпионский скандал с Минском?».

В-третьих, как сообщил по итогам заседания Совмина Союзного государства 8 декабря в Гомеле вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович, Россия и Белоруссия могут к апрелю 2018 года определить формулу образования цены на газ на 2020—2024 годы. «Я думаю, что мы сразу после январских каникул этих коротких встретимся, в первой половине января, посмотрим, что можно сделать, но я не уверен, что мы сойдемся уже к решению. Я думаю, апрель более реалистичный срок» — отметил вице-премьер российского правительства. То есть и по той теме, что вызвала обострение отношений в 2016 году, стороны находят пути взаимовыгодного решения вопросов.

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В-четвертых, позитивным сигналом является и готовность официального Минска отгружать нефтепродукты, вырабатываемые из российской нефти на белорусских НПЗ, в российские порты. Об этом стало известно 8 декабря из выступления председателя «Белнефтехима» Игоря Ляшенко на заседании Совета министров Союзного государства. По его словам, у «Белнефтехима» уже появился один клиент из России, купивший 72 тыс. тонн нефтепродуктов. Эти объемы будут поставлены в период с декабря 2017 года по январь 2018 года. «Соответствующий контракт на поставку через российские порты уже есть», — подчеркнул глава белорусского нефтехимического концерна.

Более того, председатель «Белнефтехима» не исключил, что в следующем году Беларусь может поставить через российские порты до 1 млн тонн нефтепродуктов: «В протоколе договоренности Владимира Семашко и Аркадия Дворковича есть обращение российской стороны, что при условии экономических положительных факторов белорусская сторона до 1 млн тонн может обеспечить на Усть-Лугу поставку нефтепродуктов».

Это говорит о том, что в Минске услышали аргументацию российской стороны. Дело в том, что в условиях практически открыто ведущейся против России пока информационной войны в Москве совершенно отчетливо начал формироваться запрос на понимание статуса Белоруссии в новой геополитической картине мира. Это — или союзник, который вместе делит все плюсы и минусы Союзного государства, или попутчик, который хочет извлекать только экономические выгоды из Союза, или новая Украина, которая хочет за российские деньги переобуться в прыжке и встать в очередь на вступление в ЕС.

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И так как экономика республики целиком и полностью зависит от поставок российской нефти: около 50% экспорта — это экспорт нефти и нефтепродуктов, притом из экспорта на Запад он составляет порядка 80—85%, то есть почти всё, что экспортирует республика в ЕС и за что получает так необходимую республике валюту, является продуктом переработки российской нефти или ее реэкспортом, то прозвучавшая в августе текущего года постановка вопроса Владимиром Путиным вполне справедлива.

Напомню, что идею необходимости переориентации поставок белорусских нефтепродуктов в российские порты из стран Прибалтики в августе текущего года высказал Владимир Путин, проявив таким образом свое недовольство тем, что Белоруссия продолжает спонсировать режимы Прибалтики, несмотря на их откровенную русофобию. «Ведь на белорусских НПЗ перерабатывается наша нефть, другой там нет и вряд ли появится, — пояснил президент, добавив — Это не какие-то политические решения, мы просто должны загружать свои собственные мощности, создавать здесь налоговую базу, мы должны рабочие места обеспечивать — именно в России, а не где-то в другом месте».

Надо отметить, что в Белоруссии серьезно восприняли возможность перенаправления российской нефти напрямую в порты Северо-Запада России, минуя белорусские НПЗ. Дело в том, что политические заявления Владимира Путина были подкреплены за последний год серьезной работой по совершенствованию железнодорожной и отгрузочной инфраструктуры в портах Северо-Запада России. Эта работа привела к тому, что теперь они могут дополнительно принимать около 18 млн тонн нефти и нефтепродуктов, и никакой шумихи по этому поводу пресса не устраивала.

Government.ru НПЗ

Поэтому, собственно говоря, быть по-другому и не могло — Белоруссии надо перестать подкармливать русофобские режимы Прибалтики и встать с Россией в один строй, иначе Москве не имеет смысла продолжать спонсировать белорусскую экономическую модель. Все разговоры об экономической эффективности поставок белорусских нефтепродуктов в российские порты — не серьезны, так как Россия теряет миллиарды для того, чтобы работала белорусская нефтепереработка и белорусский народ имел более-менее нормальные доходы.

В-пятых, в ближайшее время Россия и Белоруссия завершат работу над проектом соглашения о взаимном признании виз. Об этом 8 декабря в Гомеле на заседании союзного Совмина заявил премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков. Его российский коллега Дмитрий Медведев рассчитывает, что одновременно будут урегулированы и другие вопросы въезда на территорию Союзного государства иностранных граждан и лиц без гражданства. То есть и эта давняя проблема белорусско-российских отношений близится к своему логичному завершению.

В-шестых, следствием подтверждения преодоления кризиса в российско-белорусских отношениях и своеобразным итогом учений «Запад-2017» является то, что правительство республики одобрило проект программы Союзного государства о совершенствовании объектов военной инфраструктуры, которые предназначены для совместного использования с Россией. 6 декабря, накануне заседания союзного Совмина, соответствующее постановление подписал премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков. Согласно этому документу, минобороны Белоруссии поручено предложить проект программы на рассмотрение Совета министров Союзного государства Белоруссии и России.

Belvpo.com Совместные учения России и Белоруссии

Полностью документ, подготовленный военными, называется проектом «Программы Союзного государства «Совершенствование объектов военной инфраструктуры, которые планируются для совместного использования в интересах обеспечения региональной группировки войск Республики Беларусь и Российской Федерации». Согласно этому документу, например, Россия может хранить свою тяжелую технику на белорусских складах. По оценке экспертов, в рамках региональной группировки войск Россия сможет разместить в республике около 300—400 танков, необходимое количество БТР, БМП и боеприпасов к ним, а также другой военной техники.

То есть, как показывают факты, в течение ноября-первой половины декабря в российско-белорусских отношениях произошли достаточно заметные и позитивные перемены к лучшему. Причины этого, на мой взгляд, кроются, с одной стороны, в том, что Москва достаточно жестко и предметно обозначила главный вопрос к Минску, на который получила положительный ответ, с другой стороны, в осознании официальным Минском того, что если не будет Москвы, то нынешняя власть в Минске не продержится и полгода. Запад перешел практически к открытой фазе конфронтации с Москвой. В этой ситуации одновременно заигрывать и там, и там — не получится.

Соответственно, надо перестать сидеть на двух стульях и четко обозначить тот лагерь, к которому примыкаешь в преддверии тяжелых испытаний. Что в Минске, скорее всего, и осознали.

ИА REGNUM Николай Радов (Юрий Павловец)

По сути, у Москвы и Минска осталась одна болевая точка — это содержащиеся в преддверии суда под стражей в Минске последовательные сторонники братства русского и белорусского народов, давние приверженцы Союзного государства журналисты российских изданий — Юрий Павловец, Сергей Шиптенко и Дмитрий Алимкин, благодаря кропотливой и искренней работе которых Москва во многом стала понимать суть происходивших в прошлом году негативных тенденций в общественно-политической жизни республики, вовремя смогла обратить на это свое внимание и жестко поставить ряд вопросов.

Мои коллеги стали заложниками игры прозападной группировки в окружении Александра Лукашенко, но до конца выполнили свой журналистский и братский долг перед народами наших стран. Свидетельством этого является и нынешнее потепление в двусторонних отношениях. Выражаю не только свою надежду на то, что дело белорусских декабристов, которое начнет рассматриваться в городском суде Минска 18 декабря, будет решено не только в соответствии с духом братских отношений между народами Союзного государства, но и в соответствии с теми позитивными тенденциями в российско-белорусских отношениях, которые наблюдаются в последнее время.