Жители Воронежской области продолжают умирать от алкогольных отравлений. Таких случаев за десять месяцев уже зарегистрировано более двух сотен. Вот только точные цифры назвать сложно: данные Росстата и Воронежстата за один и тот же период — расходятся. Почему это происходит и стоит ли ждать в регионе в ближайшее время всплеска алкогольных смертей — разбирался корреспондент ИА REGNUM.

Общие слова о вреде пьянства. Советский плакат

Бухгалтерия не сходится

В начале декабря Воронежстат опубликовал данные по основным причинам смерти среди жителей региона. В частности, случайное отравление алкоголем стало причиной смерти 270 воронежцев. По сравнению с прошлым годом, утверждает Воронежстат, этот показатель существенно снизился — число смертей сократилось на 84 случая, но это не помешало сохранить региону лидерство в ЦФО.

В то же время, согласно данным федерального Росстата за январь — октябрь (опубликованы 28 ноября), число умерших от отравления алкоголем воронежцев оказалось совсем другим: 215 человек.

Расхождение в цифрах, возможно, объясняется тем, что данные в федеральный орган статистики были переданы, что называется, сырыми: в подзаголовке таблицы стоит пометка о том, что цифры «оперативные». Но чем тогда объяснить различия в данных за прошлый, 2016 год, приведенных в тех же таблицах?

Например, согласно общим данным Воронежстата, число воронежцев, умерших от внешних причин смерти, за десять месяцев 2017 года составило 3 тыс. 898. По данным Росстата за тот же период — 3 тыс. 545. За десять месяцев 2016-го, согласно данным, опубликованным Воронежстатом, число жителей региона, скончавшихся от внешних причин смерти, составило 3 тыс. 160 человек. Однако Росстат за тот же период приводит по региону значительно меньшие цифры — 2 тыс. 817.

Отличаются данные и по количеству смертей от алкогольных отравлений: у Воронежстата жертвами некачественного алкоголя за десять месяцев 2016 года стали 354 человека, а у Росстата за тот же период — 271.

Столь значительные расхождения между данными о смертности в Воронежской области федерального органа статистики и местного почему-то коснулись именно алкогольных отравлений.

Читайте также: Пьют и будут пить: Воронежская область в лидерах по смертности от алкоголя

Антиалкогольный плакат. СССР

Так, общее число умерших в регионе за 10 месяцев и по федеральным, и по региональным данным абсолютно совпадает — с января по октябрь в Воронежской области умерли 28 тыс. 753 человека. Количество умерших от инфекционных и паразитарных заболеваний тоже совпадает, что называется, до копейки — 123 смерти.

Практически не отличаются данные по числу скончавшихся от новообразований — по данным федерального органа статистики за 10 месяцев выявлено 3 тыс. 600 таких смертей, по данным Воронежстата — 3 тыс. 598. (2016 год — 3 тыс. 603 и 3 тыс. 611 соответственно). Минимальные различия по данным о смертности от болезней органов дыхания: 672 у Росстата и 666 — у Воронежстата. От болезней органов пищеварения скончались, по данным федерального органа статистики, 1055 человек, по данным Воронежстата — 1067.

Пожалуй, самые существенные различия есть между данными о смертности от болезней системы кровообращения — 11 тыс. 227 по данным Воронежстата и 11 тыс. 558 по данным Росстата (в 2016 году, соответственно, 11 тыс. 955 и 12 тыс. 292).

Стой. Последнее предупреждение. Советский плакат

Случайность. Нет, закономерность!

Но вернемся к алкогольным отравлениям. На прошлой неделе практически все воронежские СМИ отрапортовали о том, что, мол, число смертей от алкогольных отравлений снизилось — за год сразу на 84 случая. Ссылались они на данные Воронежстата. Но вот в данные общероссийской статистики заглянуть поленились. А зря.

Дело в то, что, несмотря на довольно значительное снижение уровня смертности от алкогольных отравлений (впрочем, радоваться пока рано — как раз начался декабрь, самый опасный месяц с этой точки зрения), Воронежская область остается в лидерах Центрального федерального округа по этому показателю и даже — по стране.

Иван Богданов. Мастер и подмастерье. 1893

В соседней Белгородской области случаев смерти от отравления алкоголем, по данным Росстата, выявлено 16, в Курской — 25, в Липецкой — 73, в Орловской — только 38. В Брянской области зафиксировано 83 таких случая, во Владимирской — 107, в Костромской — 86.

Но и меры по снижению алкоголизации населения в этих регионах власти принимают давно и активно, не покупаясь на дешевую выгоду. В Белгородской области, например, законодательно принят запрет на розничную продажу спиртного в Международный день защиты детей (1 июня), во Всероссийский день трезвости (11 сентября), в День знаний (1 сентября и следующий за ним рабочий день, если праздник выпадает на выходной), в дни проведения «Последнего звонка» и выпускных вечеров. Причем 11 сентября запрет распространяется и на точки общепита, так что в регионе День трезвости — не просто название. Значительно шире в Белгородской области и запрет на ночную торговлю спиртным — он распространяется на период с 22:00 до 10:00. В Воронежской области запрет действует с 23:00. И результат такой работы — в статистике: число «алкогольных» смертей в Белгородской области действительно на порядок ниже, чем в Воронежской.

В целом по числу алкогольных отравлений Воронежская область смогла обойти все регионы ЦФО, кроме Московской области (412). Более того, в целом по стране Воронежская область занимает третье (!) место по этому печальному показателю — после уже названной Московской и Свердловской (287 случаев) областей.

Между тем в Магаданской области, которая не так давно была названа в числе самых «пьяных» российских регионов — не было зафиксировано ни одного случая смерти от алкогольного отравления с начала года. В 2016 — два таких случая. В Ненецком автономном округе, также ставшим антилидером рейтинга трезвости, с начала года зафиксировано только шесть случаев гибели от алкоголя.

Пейте, граждане! Богаче будем!

О том, что в Воронежской области существуют серьезные проблемы в части контроля ситуации с распространением алкоголя, ИА REGNUM писало не раз.

Только несколько месяцев назад из воронежских табачных киосков убрали «настойки дуба» и «настойки перца» — средства «для наружного применения», в то же время крайне популярные напитки у людей, страдающих алкоголизмом.

Владельцем этих киосков является теперь уже бывший депутат облдумы — о том, что вопрос не раз выносился на антинаркотическую комиссию, ИА REGNUM в прошлом году рассказывал главный нарколог региона Александр Орлов. Он же сетовал на то, что беседы никакого действия не возымели.

Активное участие в этом бизнесе принимали и аптеки: в некоторых из них купить что-либо, кроме настойки боярышника либо аспирина, было невозможно, а опознать такие торговые точки можно было по обильному ковру из пустых бутылочек и нетрезвым личностям, ошивающимся рядом.

Также по теме: Воронежцы пиво пьют не бокалами, а литрами: интервью нарколога

Пьянству — бой! Советский плакат

Исчезли «фанфурики» только после трагедии в декабре прошлого года в Иркутске, когда от «боярышника», продававшегося на каждом углу, умерли десятки людей. Тогда продажу подобных «гигиенических» товаров запретили по всей стране.

Еще одна беда Воронежа — многочисленные пивные и магазинчики, специализирующиеся на продаже так называемого «крафтового» пива: количество таких заведений во многих районах превышает число продовольственных магазинов, а вот качество товара вызывает большие сомнения. Пивные магазины работают в жилых домах (именно они зачастую открываются первыми в новостройках), на остановках общественного транспорта и даже у общежитий вузов.

Фактически все эти многообразные пивные, якобы торгующие «живым пивом», принадлежат двум-трем компаниям, которые, судя по всему, уже давно нашли общий язык и с местными чиновниками, и с депутатами.

А также: Жадность против здравого смысла: победит ли воронежцев пивное лобби?

Впрочем, говорить о том, что в правительстве региона не пытались решить проблему с «пивняками» в жилых домах, не вполне справедливо. Законопроект был разработан и направлен в облдуму больше года назад. После этого документ пролежал несколько месяцев в региональном парламенте, а «предпринимательское сообщество», как писали тогда местные СМИ, активно ему воспротивилось. В итоге лобби торговцев пивом оказалось сильнее здравого смысла депутатов.

Спекулянт — злейший враг! Советский плакат

Прощай, слеза комсомолки. Здравствуй, ханаанский бальзам!

Последний «тренд» в алкогольном Воронеже — продажа стеклоомывателя буквально на каждом шагу. Канистры с жидкостью якобы для автомобилистов прикреплены к столбам на остановках, разложены на бордюрах, на импровизированных прилавках.

Стоимость канистры такой жидкости — копеечная. Вот только приобретают ее не водители (сложно представить, что в середине декабря воронежским автовладельцам в массовом порядке посреди города потребовался стеклоомыватель), а всё те же любители выпить, у которых уже нет денег на нормальный алкоголь. А это значит, что уже в ближайшие месяцы, а то и недели, статистика по смертям от алкогольных отравлений в регионе вновь пойдет вверх.