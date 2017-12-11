Безвизовый статус и ассоциация с ЕС

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Со времени получения украинцами возможности ездить в Европу без виз прошло уже почти полгода. Однако статистика посещений остаётся примерно на тех же относительных значениях, что и летом этого года.

«За более 5 месяцев (безвиза) почти 2,5 млн украинцев проследовали в страны ЕС по биометрическим паспортам, 341 тыс. из них использовали безвиз в полной мере, не имея визы в документе — это 14% от тех, кто следовал с биометрическими паспортами, и 3% от всех граждан Украины, проследовали в страны ЕС с 11 июня», — сообщил в ходе пресс-конференции начальник пресс-службы Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Также он добавил, что сегодня количество въезжающих в ЕС без визы стабилизировалось на отметке +/ — 1 тыс. человек в день, хотя летом, на волне эйфории, этот показатель достигал 8 тыс. в день.

У Украины появилась очередная возможность лишиться «безвиза», и причиной этого является Национальная антикоррупционная прокуратура. Эксперт Центра противодействия коррупции Анастасия Красносельская уверена, что затеянный НАПК аудит системы е-деклараций (декларации о доходах и имуществе, заполняемые госчиновниками и народными депутатами онлайн на специальном ресурсе) на самом деле — попытка избавиться от них в принципе.

«Будет провалено то, о чём мы отчитывались перед ЕС за безвизовый режим. И это будет достаточно большой и достаточно скандальный шаг, чтобы дать ЕС возможность говорить о санкциях в отношении Украины, о возможной угрозе приостановления безвизового режима», — заявила она в эфире «Телеканала 24».

Напомним, ранее в Европе уже высказывали недовольство в отношении НАПК и е-деклараций, а вернее скоростью, с которой работники НАПК проводят проверку электронных деклараций.

«Один с половиной миллиона человек задекларировали свои доходы по состоянию на лето прошлого года. До сих пор только сто деклараций, кто-то сказал мне, что их 94, было проверено. Это бессмысленно! И нет даже ни одного вывода после этих проверок», — возмущался еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан накануне саммита «Восточного партнёрства» в Брюсселе.

Как мы помним, это стало одной из причин довольно холодного приёма, оказанного на том мероприятии Украине.

Тот факт, что прогнозы в отношении связи провала идеи е-декларирования и возможности лишиться безвиза звучат от представителя грантовой организации, Украине следовало бы воспринять со всей серьёзностью. В ряде случаев это прямые предупреждения от европейских кураторов Украины, замаскированные под прогнозы, экспертные мнения и т.п. Это как раз и есть один из методов этого самого внешнего управления. Впрочем, кураторы и сами выражаются предельно ясно.

«Они [антикоррупционные органы — Ред] также являются существенной частью Плана действий по визовой либерализации для Украинского государства (что позволило осуществлять безвизовые поездки в ЕС) и сотрудничества с Международным валютным фондом», — отметил посол Королевства Швеция Мартин Хагстрьом в ходе обсуждения с представителями Украины законопроекта «О внесении изменений в законы относительно обеспечения парламентского контроля», который фактически ставил НАПК и НАБУ под контроль Верховной рады Украины.

President.gov.ua Встреча Мартина Хагстрьома и Петра Порошенко

Однако это проблемы в формате «Украина — ЕС», тогда как есть и другой формат: «Украина — Польша». Всё чаще с польской стороны звучат призывы закрыть границу с Украиной. Причин хватает — начиная от откровенно провокативной точки зрения Украины на историю ряда событий Второй мировой войны и заканчивая реальными антипольскими действиями: осквернением польских мемориалов на территории Украины, стрельбе по зданию консульства Польши или последнего инцидента — попытки взорвать автобус, на котором путешествовали по Украине польские туристы.

В ходе заседания Совета по ассоциации Украины с ЕС Украине пришлось участвовать в обсуждении сразу нескольких болезненных вопросов.

Первый касается языковой проблемы, а именно закона об образовании, принятого в начале осени. Напомним, что закон полностью отменил с 2020-го года возможность обучения в украинской школе на любом языке, кроме украинского (для первоклассников такая возможность будет закрыта уже в 2018 году, до 2020-го доучиваются поступившие в классы для нацменьшинств в 2017-м). В частности, Украина обязалась обеспечить «…недискриминацию лиц, принадлежащих к меньшинствам, уважение к разнообразию и полный учет экспертных заключений органов Совета Европы [Венецианская комиссия]». А последняя в частности рекомендовала Украине продлить переходной период применения языковой статьи закона об образовании.

Ещё одной неприятной темой стала политическая карьера Михаила Саакашвили.

«ЕС ожидает честного расследования в соответствии с принципами верховенства права», — пишет в Twitter журналист Рикард Йозвяк.

Таким аккуратным образом в ЕС намекают Украине, что не станут молча смотреть на попытки убрать Саакашвили из активной политики по сфабрикованному уголовному обвинению — сейчас экс-президента Грузии подозревают в том, что деньги на свой «михомайдан» он получает от беглого украинского олигарха Сергея Курченко. В связи с этим довольно любопытно, что на прошлой неделе перед сторонниками Саакашвили в Киеве выступала евродепутат Джейн Коллинз, выступавшая в своё время против ратификации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Ещё одной преградой на нелегком пути евроассоциации Украины стали… депутаты Верховной рады.

«Парламент принял ещё одно неприемлемое решение, поддержав в первом чтении законопроект №7206 с таким благозвучным названием «Покупай украинское». Кроме названия, собственно, ничего хорошего в нём нет — голый популизм и полное пренебрежение к нашим международным обязательствам», — жалуется на парламент вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По её мнению, законопроект нарушает Соглашение в пунктах, обеспечивающих режим недискриминации в торговле товарами и услугами в сфере государственных закупок.

Забавно, что поделать с этим ничего нельзя: половина ВР Украины избирается по мажоритарным округам, а в текущих политических условиях Украины это означает своего рода конкурс «Кто самый большой патриот Украины». Поэтому депутаты постоянно генерируют что-нибудь «патриотическое». В основном — по поводу разрыва дипотношений с РФ, но иногда случается задеть и ЕС.

Экономика и экспорт

В правительстве Украины заявили, что действие соглашения о ЗСТ с ЕС позволило нарастить экспорт в страны Европы примерно на 10%. Такой информацией во время выступления на Tbilisi Belt and Road Forum поделился премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Президент Украины Пётр Порошенко приводит даже более впечатляющие результаты:

«Экспорт в страны Евросоюза вырос в этом году на 30%. Доля Евросоюза в структуре внешней торговли Украины — уже почти 43%».

Напомним, что по итогам января-сентября доля ЕС в экспорте товаров и услуг достигла 40,2%, что составляет 15,32 млрд долл. Вероятно, украинские чиновники в качестве базы для сравнения используют 2014—2016 гг. Это удобно сразу по нескольким причинам, в частности потому, что в 2016 году экспорт упал до самой нижней отметки за последние годы. Если же проводить сравнение с докризисным 2013 годом, то тут ждёт разочарование. Несмотря на ЗСТ, украинская торговля с ЕС пока не достигла показателей этого года.

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К слову, украинская власть обычно объединяет экспорт товаров и услуг в одном показателе. С одной стороны, это удобно, с другой — маскирует то обстоятельство, что в экспорте услуг ЕС далеко не на первом месте, поскольку основную прибыль тут Украина получает от России за оплату транзита энергоносителей в европейском направлении.

Наращивание экспорта отнюдь не проходит беспроблемно. Федерация работодателей Украины заявляет о том, что по состоянию на начало декабря потери экспортёров от простоя грузовиков на границе с Польшей достигали 780 тыс. евро в сутки, а сами простои начались более месяца назад. Причина — в превышении годовой квоты на въезд.

«В Ковеле и окрестностях Львова стоят тысячи грузовиков, ожидающих разрешения на выезд в Польшу. Несмотря на то, что уже 10 ноября бы понятно, что годовая польская квота в 200 тысяч [грузовых автомобилей] исчерпана, ни профильное министерство, ни Укртрансбезопасность не уведомили перевозчиков о том, что квоты закончились», — сообщают в Федерации.

Не говорят президент с премьером и об убытках, хотя они есть и их размер не позволяет их игнорировать.

«За последние три года Украина потеряла более 15 миллиардов долларов на традиционных рынках сбыта. Считаю, что потеря данных рынков произошла в результате политики власти, а на другие рынки мы не вышли и не компенсировали потери. Действия власти были направлены на разрушение, а не на созидание», — заявил экономист Виктор Скаршевский в комментарии «Голос.ua».

При этом он обращает внимание, что в этом году экспорт растёт и в ЕС, и в Россию, хотя власти в победных реляциях о росте доли экспорта в ЕС о российском направлении, как правило, забывают. К тому же в РФ растёт отгрузка в т.ч. высокотехнологичной продукции, которая никогда не найдёт сбыта на европейских рынках.

Его коллега Всеволод Степанюк говорит даже о 17 млрд долларов потерь и отмечает, что активизация торговли с ЕС не смогла перекрыть эти потери.

«Предприятия на Востоке и Юге страны вынуждены простаивать. Высокотехнологичные предприятия не могут работать из-за отсутствия запчастей, которые поставлялись из России. И заменить их невозможно, что бы там не говорили политики», — заявил он изданию The Kiev Times.

Аграрный экспорт в ЕС по итогам 10 месяцев достиг почти 4,7 млрд долл, констатирует заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк. Опережающими темпами растут продажи мёда — самой известной статьи экспорта не только в Европу, но и в мировом масштабе. По словам замминистра, к концу года Украина может поставить на экспорт до 60 тыс. тонн мёда, что вдвое больше, чем в 2016 году.

Трудовая миграция

Международная организация по миграции презентовала в Киеве результаты исследования, согласно которому каждый пятый украинец готов идти на риск попасть в трудовое рабство, лишь бы получить возможность трудоустройства за границей.

Напомним, ранее в МОМ сообщали, что примерно 80% обращающихся к ним украинцев становятся жертвами трудовой эксплуатации в России и Польше. Правда, в МОМ не уточняют, каковы точные цифры по каждой стране.

Случаи рабства действительно нередки. Изданию «Страна.ua» без особых проблем удалось найти достаточно ярких историй для материала о судьбах украинских гастарбайтеров в Польше:

«В четыре утра меня разбудил пан ногой в спину со словами: «Вставай, не прикидывайся». Пнул, как животное, а не человека. А когда стала возмущаться, пару раз ударил по спине. Кормили тоже как зверей — отбросами», — рассказывает одна из героинь репортажа, Оксана.

Однако только пинками и отбросами проблемы не исчерпываются: те, кто устраивает украинцев к таким «панам», легко дадут им фору:

«Захожу на «Фейсбук» и вижу сообщение от человека, который нашёл мне работу. Мол, если я пойду в полицию, то он вырежет мою семью».

В трудовой миграции прослеживаются чёткие возрастные тенденции: всё чаще молодёжь выбирает «заграницу» вторым или даже первым рабочим местом — только чтобы не обустраиваться на Украине, не «пускать корни», которые затем тяжело обрывать.

«Я верю в них [в молодёжь — Ред], в их профессиональную состоятельность, в их желание и умение жить честно, работать эффективно. Там, на чужбине. Здесь, на родине, им нет места. Такая у меня страна», — констатирует правозащитник Семён Глузман.

Разумеется, 4 года назад этот сейчас прозревщий правозащитник «скакал» вместе с этой самой молодёжью на евромайдане с кастрюлей на голове.

Кстати, а почему же на Украине молодежи нет места? А как же хвалёное соглашение о ЗСТ, благодаря которому Европа должна была получить украинские товары, а Украина — рабочие места? Экономист Александр Кущ в материале для «112.ua» прямо пишет о том, что ЗСТ так и не стала причиной превращения Украины в сборочный цех для Европы. Далее автор приводит контрпример:

«Как могла бы выглядеть эффективно функционирующая модель ЗСТ Украины и ЕС для иностранных инвесторов, можно увидеть на примере создания в Беларуси с помощью китайских инвестиций мультимодального сборочного полигона и логистического центра дистрибуции товаров в СЭЗ «Гродноинвест». Данный проект в ближайшем будущем должен стать глобальным хабом на пути движения товаров из стран Центральной и Юго-Восточной Азии на рынок ЕС. Как мы уже отмечали, Беларусь не подписала соглашения о ЗСТ с Евросоюзом. Тем не менее низкий уровень официальных налогов в СЭЗ, упрощенные и прозрачные таможенные процедуры, быстрый процесс выделения земель под проект и отсутствие коррупционного взноса за вхождение в него делают предложение белорусов конкурентным даже на фоне тех пошлин, которые придется заплатить инвесторам при пересечении их товаром границы с Польшей».

Неработающая ЗСТ с ЕС — это полбеды, можно было бы смириться. Однако потеря рынков сбыта для производств, дававших Украине доходы до 2014 года, стали причиной двойного удара по рынку труда, в результате которого украинцы согласны на побои, отбросы, 12—14-часовой рабочий день и прочее — лишь бы в Польше. Следует добавить, что сегодня менее 8 млн украинцев имеют официальное трудоустройство. Такие данные предоставляет Федерация профсоюзов Украины.

Гранты, проекты, целевое финансирование

Украина, Венгрия и Европейский Союз подписали соглашение по Дунайской транснациональной программе. Соглашение предусматривает финансирование в размере 5 млн евро, и его предполагается тратить на проекты по повышению конкурентоспособности, использования природного и культурного наследия в регионе, привлечения инвестиций и т.п.

В начале декабря ЕК подтвердила отказ выделять Украине 600 млн евро в рамках программы макрофинансовой возвратной помощи объемом 1,8 млрд евро от 2015 года. 1,2 млрд из них Украина давно получила, получение оставшихся средств зависло ещё в 2016 году, после вступления в силу моратория на экспорт древесины в ЕС. ЕК требует отмены моратория в качестве главного условия выделения помощи.

(сс) Евгений Фельдман Вагон с древесиной

«Ежегодно, начиная с 2014 года, ЕС выделяет Украине деньги на инфраструктурные проекты в форме грантов и программ технической помощи, а также займов от Европейского инвестиционного банка. Всего за это время было выделено 3,8 млрд евро», — такую цифру озвучил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли в ходе брифинга.

К этой сумме можно прибавить ещё 50 млн евро — именно столько Украине удалось получить от ЕС на социальное и инфраструктурное восстановление подконтрольной части Донбасса. Целевое направление средств, как обычно, — децентрализация, помощь микро‑ и малому бизнесу, гражданские инициативы, улучшение критической инфраструктуры.