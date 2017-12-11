В Оренбургской области на неделе (с 4 по 10 декабря) местные СМИ активно сообщали о последствиях громких происшествий: взрыва газа в посёлке Новорудный и крупного пожара на оренбургском рынке «Мир». Резонанс вызвала голодовка жителя посёлка Войковский, который требовал изменения графика движения автобусов. Информационный всплеск отмечен вокруг бренда «Оренбургский пуховый платок». Об этих и других событиях в обзоре ИА REGNUM.

Герб Оренбургской области

Голодовка

Житель посёлка Войковский Сорочинского городского округа Михаил объявил 6 декабря голодовку. Он требовал изменить график движения автобусов, курсирующих между посёлком и Сорочинском. По мнению мужчины, с действующим графиком работать в райцентре невозможно, а в посёлке подходящей работы нет.

С участником акции протеста встретилась целая делегация в составе чиновников и законодателей. Чтобы выяснить мнение населения по поводу пассажирских перевозок, организовали сход граждан. Как отметил депутат Заксобрания Оренбургской области Сергей Бабин, на сходе присутствовали в основном те, кто пользуется услугами общественного транспорта. Народ выразил мнение, что график — удобный.

Пустая тарелка

Между тем заместитель главы администрации Сорочинского городского округа Сергей Новик заявил, что готов пустить автобус в удобное время для участника голодовки время хоть на следующий день. Однако Михаил отказался от этого предложения, пояснив, что изменения в графике движения автобусов ему нужны только тогда, когда он устроится на работу.

По словам Сергея Бабина, объявивший голодовку мужчина является главой многодетной семьи. Ни он, ни его супруга не имеют работы. У одного из детей проблемы со здоровьем. Инвалидность ребёнку недавно сняли, хотя состояние здоровья практически не изменилось. И это усугубило материальное положение семейства. Как юрист парламентарий предложил свою помощь. Он отметил, что уже предпринимается попытка по восстановлению статуса инвалида для ребёнка.

Добавим, что акция протеста в посёлке вызвала противоречивую оценку общества. Сторонники оправдывают действия Михаила и винят во всех проблемах власть. Противники же считают, что житель посёлка старается в первую очередь для себя, а не для людей, его акция ситуацию не изменит, но здоровье подорвёт.

Между тем частная проблема обнажила более широкую — с переводом коммерческого транспорта на нерегулируемые тарифы и при отсутствии субсидирования из местных бюджетов частным перевозчикам стали невыгодны сельские маршруты. Кроме того, на селе остро стоит вопрос безработицы.

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Халатность и помощь погорельцам

В Оренбурге 6 декабря следственные органы заявили о возбуждении уголовного дела по факту крупного пожара на рынке «Мир». Усмотрены признаки преступлений по двум статьям УК РФ: «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По версии следствия, возгорание с серьёзными последствиями произошло из-за ненадлеж­ащего исполнения обяз­анностей рядом должностных­ лиц­, ответственных за про­тивопожарную безопасн­ость торгового комплекса «Мир».

Напомним, 2 декабря сгорело 1,5 тыс. квадратных метров торговых площадей, а также произошло обрушение 300 квадратных метров кровли. Внутренние конструкции помещений выгорели полностью.

В результате более 100 предпринимателей потеряли товар и рабочие места. С погорельцами встречались представители и региональной, и городской власти. Однако 5 декабря предприниматели захотели встретиться с губернатором Юрием Бергом. Правда, встреча не состоялась, поскольку глава региона был в командировке за пределами области. Инициативная группа смогла оставить в приёмной письмо, где содержалась просьба о предоставлении беспроцентного кредита либо ссуды с рассрочкой на пять лет.

Стоит отметить, что ранее губернатор заявил, что с каждым из погорельцев будет вестись индивидуальная работа, а глава Оренбурга Евгений Арапов сообщил, что чиновники ведут переговоры с арендодателями по поводу предоставления помещений и льготной аренде. Но представители малого и среднего бизнеса подчеркнули, что у них нет денег на развитие дела, поскольку товар утрачен, а денег на покупку нового нет. Ситуация осложняется тем, что ни сгоревшие помещения, ни товар не были застрахованы.

Министр экономического развития Оренбургской области Наталья Безбородова предложила заёмные средства, которые предоставляются малому и среднему бизнесу под низкие проценты. Один из вариантов решения вопроса — воспользоваться услугами, предоставляемыми Гарантийным фондом для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области. В финансовом предприятии субъекты малого бизнеса смогут получить необходимые деньги под низкий процент.

Городских чиновников люди просили об оперативном содействии в восстановлении сгоревших документов, об организации консультаций с представителями налоговых органов, а также предоставлении новых торговых мест. Уже проведены переговоры с владельцами ТЦ «Мир» о выделении дополнительных площадей и освобождении пострадавших предпринимателей от арендной платы на два месяца после экспертизы здания для установления безопасности уцелевших помещений, чтобы там можно было развернуть торговые места. Там же будет смонтирована новая пожарная сигнализация. Льготные условия аренды готовы предоставить также в торговых комплексах «Сокол» и «Север».

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Взрыв из-за поджога

В начале недели следственные органы заявили о возбуждении уголовного дела ещё по одному резонансному происшествия — взрыву бытового газа в пригороде Новотроицка. Оно возбуждено по статье «Умышленное уничтожение имущества путём поджога». По версии следствия, днём 2 декабря в посёлке Новорудный на четвёртом этаже в жилом доме № 5 по улице Молодёжной был совершён поджог скопившейся газовоздушной смеси бытового газа.

Поджог

Напомним, 2 декабря в посёлке произошёл взрыв бытового газа в жилом доме. В результате все жильцы (150 человек) были эвакуированы. На следующий день (3 декабря) большинство из них смогли вернуться в свои квартиры. В настоящее время в пункте временного размещения (в восьми комнатах общежития) находятся 13 жителей.

С места происшествия в городскую больницу доставили 40-летнего местного жителя с диагнозом «термический ожог 80% тела», которого впоследствии перевели в ожоговый центр города Оренбурга. 8 декабря в администрации Новотроицка сообщили, что мужчина скончался.

Стоит отметить, из-за большого объёма лестничного пролёта в подъезде ударная волна была смягчена, поэтому не привела к обрушениям в здании. Между тем произошло смещение плит. Специалисты вынесли решение — требуются укрепительные работы.

9 декабря губернатор Оренбургской области Юрий Берг побывал в Новорудном и проинспектировал ход укрепительных работ в доме. Он поставил задачу — 1 марта временно отселенные жильцы должны вернуться в свои квартиры. К этому времени необходимо выполнить все строительные работы, включая чистовую отделку. А сам дом № 5 на улице Молодёжной уже включён в план-график капитального ремонта на 2018 год.

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Посягательство на бренд?

В центре особого внимания на неделе оказался оренбургский пуховый платок, вернее, его товарный знак. Гильдия оренбургских пуховниц обратилась за поддержкой к губернатору. Пуховницы считают, что после того как «Фабрика оренбургского пухового платка» зарегистрировала свой товарный знак, теперь никто другой не может называть свою продукцию именно «оренбургским пуховым платком».

Директор Галия Абсалямова считает, что происходит большая беда. Наименование места происхождения товара за собой закрепила фабрика. Теперь никто, кроме них, не может использовать словосочетание «оренбургский пуховый платок» ни в рекламе, ни на упаковке — вообще нигде. Более того, при фабрике создана экспертная комиссия (на самом деле ООО «Центр экспертизы «Оренбургский пуховый платок»), которая пытается поставить народный промысел в определённые ими рамки. Если изделие не соответствует, его называют контрафактным. Это ввергнет промысел в застойное состояние и не даст ему развиваться, сообщает портал ria56.ru.

Одна из компаний, которая объединяла пуховязальщиц, уже проиграла в суде «Фабрике оренбургских пуховых платков». Председатель совета директоров индустриального парка Олег Гремпель отметил, что использовать на упаковках сочетание слов «Оренбургский пуховый платок» действительно нельзя, но каждый может принести свой пуховый платок в специальный «Центр экспертизы», где им бесплатно заверят соответствие бренду и дадут паспорт качества, сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге».

По словам Гремпеля, 90% платков, которые называют себя оренбургским, являются контрафактом:

«Для нас вопрос контрафакта очень острый. Если мы все платим налоги, если у нас абсолютная публичность и прозрачность, то, к сожалению, не все товарищи по цеху соблюдают эти правила игры».

Как отметили в пресс-службе областного правительства, ООО «Центр экспертиз «Оренбургский пуховый платок» производства оренбургских пуховых платков не осуществляет, товары под указанным наименованием в гражданский оборот не вводит.

Разъяснения по поводу оренбургского бренда дала заведующая отделом галереи «Оренбургский пуховый платок» Ирина Бушухина, которая является экспертом комиссии Центра экспертизы. По её словам, нередки случаи, когда на экспертизу приносят некачественные изделия. Есть определенный способ нитепрядения из пуха, который складывался в течение двух столетий, и любое отступление от него сильно обесценивает бренд.

Aboutworld Оренбургский пуховый платок

В качестве основных критериев для определения подлинности оренбургского пухового платка Ирина Бушухина назвала использование только пуха оренбургских коз. Платок должен быть незапрядным, а стилистика и орнамент должны соответствовать сложившимся традициям оренбургских пуховниц. В изделии могут присутствовать только два цвета — серый и белый (козьего пуха другого цвета не бывает). Тонкость и лёгкость платков — одна из основных особенностей оренбургского изделия, всем известно, что настоящая оренбургская паутинка легко проходит через обручальное кольцо. Эксперт подчеркнула, что оренбургскому пуховому платку они не страшны проверки.

Однако спор возник вокруг морального права. Настоящий оренбургский пуховый платок должен быть связан вручную (только тогда он уникален и имеет свою душу), а не на современных машинах. Между тем владельцем товарного знака «Оренбургский пуховый платок» стала фабрика.