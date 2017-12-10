Москве надо готовиться к тому, что скоро, года через два-три, ее будут осаждать визитеры из Прибалтики, призывающие забыть всё, что было, и предлагающие самые разносторонние варианты экономического сотрудничества. То, что будет именно так, говорит сразу несколько фактов, но самый главный из них состоит в том, что Европа отказала Прибалтике в финансировании всех предложенных ей долгосрочных проектов из бюджета ЕС, начиная с 2018 года.

Нет денег

Во-первых, ЕС отказал Литве признать построенный терминал сжиженного природного газа в Клайпеде региональным. Дело в том, что в преддверии заседания Еврокомиссии по энергетике Латвия и Эстония не поддержали Литву в этой инициативе, так как в достаточном объеме получают гораздо более дешевый российский газ. И перекладывать на себя стоимость гораздо более дорогого СПГ только для того, чтобы Литва продолжала играть свою роль форпоста в борьбе с «российской агрессией», не желают.

Pepin von Roojen Отказ

Соответственно, на основании того, что страны Прибалтики не смогли создать региональный рынок сжиженного газа, Еврокомиссия получила возможность отказать Литве в ее инициативе по американской указке. Тем самым Брюссель дал понять Вильнюсу, Риге и Таллину, что «отказ от российского трубопроводного газа и замена его сжиженным газом из Скандинавии и США преждевременен». То есть в этом вопросе Европа заняла полностью антиамериканскую позицию, не желая подсесть на покупку гораздо более дорогого американского СПГ.

В результате мало того, что Литва будет получать гораздо более дорогой американский СПГ, хотя в контексте последней информации о том, что американские газовозы возят в Европу российский газ, далеко не факт, что он будет американским, но она еще и будет дотировать сам терминал по приему СПГ, так как при нынешних объемах он является глубоко убыточным. Но чего не сделаешь ради того, чтобы считаться форпостом борьбы с «российской агрессией».

Во-вторых, Брюссель фактически заблокировал окончание строительства железной дороги Rail Baltica. Комиссар Евросоюза по транспорту Виолета Булц в сентябре этого года заявила, что «финансирование проекта Rail Baltica после 2020 года будет зависеть от переговоров о новом семилетнем бюджете ЕС. В нынешней финансовой перспективе Брюссель выполнит свое обязательство обеспечить 85% бюджета Rail Baltica, но перспективы заключительного этапа строительства железной дороги после 2020 года выглядят неопределенно».

Учитывая «Брексит», сокращение поступлений в европейский бюджет и общую установку на сворачивание программ выравнивания и закрытие структурных фондов ЕС для поддержки «Новой Европы», такие слова равносильны заявлению, что после 2020 года финансирование проекта Rail Baltica будет прекращено. То есть Европа отказывается финансировать рокадную железную дорогу НАТО на случай конфликта с Россией.

В-третьих, Латвия и Эстония отказались от реализации такого регионального проекта Литвы, как Висагинская АЭС, оказав в этом также неоценимую услугу Еврокомиссии, которая аналогичным образом заморозила долгосрочные вложения из евробюджета в данный проект, одновременно подтвердив свои обязательства по финансированию выведения из эксплуатации Игналинской АЭС.

Таким образом, мы видим, что Евросоюз, несмотря на потуги США, Польши и Прибалтики, своими последними решениями заблокировал все прибалтийские инициативы относительно того, чтобы полностью оторваться от российской энергетической и транспортной инфраструктуры. Такие решения не принимаются сгоряча, а являются глубоко продуманными и спланированными, так как рассчитаны на стратегическую перспективу. Соответственно, возникает вопрос — что стоит за данным изменением позиции ЕС?

Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Неудача

На мой взгляд, на фоне разлада ЕС и США по роли и функциям НАТО в мире, по ускоренному строительству евроармии, по проталкиванию Германией и другими странами «старой» Европы строительства «Северного потока-2», по отказу от однозначной поддержки киевской хунты и так далее, речь идет, действительно, о переосмыслении Европой своего места в мире и о готовности, по крайней мере, части континентальных элит жить своими мозгами.

Такой геополитический разворот невозможен без пересмотра отношений с Россией, которая во многом обеспечивает энергетическую и иную безопасность Европы, в том числе является единственным гарантом ее безопасности в случае острого конфликта Евросоюза и США. Отношения должны быть прочными и не зависящими от интересов геополитических мосек. Именно поэтому Европа и зарубила на корню все инициативы Литвы по созданию «региональных энергетических и транспортных рынков» в Прибалтике.

На это решение наслаивается и тот факт, что Евросоюз после 2020 года будет постепенно (а в связи с «Брекситом», может, и не постепенно) снимать страны Прибалтики с дотаций из бюджета ЕС. К этому времени, то есть до 2020 года, прогнозируется прирост грузооборота морских портов России на Балтике в объеме порядка 60 млн тонн, из которых почти половина будет обеспечена за счет переориентации российских грузопотоков из портов Прибалтики на отечественные порты. А к 2025 году Россия может забрать практически весь грузопоток из портов Прибалтики.

Если эти две тенденции совпадут, то к 2025 году страны Прибалтики окажутся перед лицом взрыва социально-экономической обстановки в стране и тотальной смены политических элит. А новая элита, естественно, как показывает пример того же молдавского Додона, тут же поедет в Москву и будет вспоминать о славном советском прошлом и о том, как «вместе гнили в окопах». Вот тут и надо будет проявить твердость, заранее подготовившись к такому развитию событий и составив весьма подробный перечень претензий, которые необходимо принять к исполнению.

И первый пункт в нём будет — о принятии второго государственного языка — русского. Второй — о выдаче паспортов «негражданам». А третий — о выплате серьезных финансовых компенсаций советским пенсионерам, негражданам и другим группам граждан, которые все годы после распада СССР подвергались моральному унижению, травле и не могли обеспечить себе достойные условия жизни только в силу того, что они русские.

Дальше должен идти перечень тех политических и экономических реформ, которые должны провести страны Прибалтики, чтобы иметь возможность продавать свою продукцию на российском рынке, получать российские инвестиции и хоть какой-то грузопоток. Суть состоит в том, чтобы никогда более в будущем эти территории, в которые было вложено столько сил и ресурсов, не могли спекулировать своим транзитным положением и представлять хоть какую-то угрозу национальным интересам России.

Если Европа хочет передать наших прибалтов нам обратно на содержание, не факт, что мы должны идти на это. А если и идти, то только с полным осознанием и тотальным обсчетом всей экономики и политики этого процесса. За «Бронзового солдата», за каждого умершего в нищете и травле ветерана Великой Отечественной войны, за каждого бросившего свой дом нам должны ответить.